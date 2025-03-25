Órdenes pendientes

- Existen 2 tipos de transacciones; ejecuciones instantáneas y órdenes pendientes.

- Mientras las ejecuciones instantáneas se abren al precio actual de mercado, las órdenes pendientes, le permiten establecer órdenes que serán activadas una vez el precio alcance el nivel elegido por usted.

Existen 4 tipos de órdenes pendientes que usted puede utilizar en XTB y estas incluyen:

- Buy Stop

- Sell Stop

- Buy Limit

- Sell Limit

Buy Stop

El Buy Stop le permite establecer una orden de compra por encima del precio actual de mercado. Esto significa que si el precio actual de mercado es de 20 USD, y el precio de Buy Stop está ubicado en 22 USD, entonces una vez que el mercado alcance el nivel de precio de 22 USD, la orden de compra será ejecutada a ese precio.

Sell Stop

El Sell Stop le permite establecer una orden de venta por debajo del precio actual de mercado. Esto significa que, si el precio actual de mercado es de 20 USD y el precio del Sell Stop establecido en 18 USD, entonces una vez que el mercado alcance el nivel de precio de 18 USD, la orden de venta será ejecutada a ese precio.

Buy Limit

Buy Limit le permite establecer una orden de compra por debajo del precio actual de mercado. Esto significa que, si el precio actual de mercado es de 20 USD y el precio de Buy Limit establecido en 18 USD, entonces una vez que el mercado alcance el precio de 18 USD, la orden de compra será ejecutada a ese precio.

Sell Limit

El Sell Limit le permite establecer una orden de venta por encima del precio actual de mercado. Esto significa que, si el precio actual de mercado es de 20 USD y el Sell Limit establecido en 22 USD, entonces una vez que el mercado alcance el precio de 22 USD, la orden de venta será ejecutada a ese precio.

La forma más simple de establecer órdenes pendientes es directamente desde el gráfico, esto es posible en la plataforma de trading xStation.