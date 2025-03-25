Tiempo de lectura: 3 minute(s)

El hecho de que algunas divisas estén correlacionadas entre sí, puede ayudar a crear una estrategia o plan de trading para el inversor. Una correlación negativa entre divisas puede ser utilizada para cubrir su cartera

Los mercados financieros son un lugar complejo donde infinidad de instrumentos financieros son operados cada día. Cada instrumento financiero tiene sus propias características y factores que pueden influenciar a la fluctuación de su precio. Aún así, uno tiene que saber que, a pesar de las diferencias, algunos instrumentos financieros se mueven en tandem (en conjunto). ¿Qué significa esto? Imaginemos que el par AUDUSD está en tendencia alcista. Al mismo tiempo, los pares NZADUSD y CADJPY podrían estar en tendencia alcista también. ¿Y qué ocurre si esa situación se repite con frecuencia? Eso es a lo que llamamos correlación de divisas.

¿ Qué es la correlación?

La correlación es una estadísticas muy común y útil. Es un sólo número que describe el grado de relación entre dos valores. Puede ser usado para acciones individuales o valores, o puede utilizarse para medir con qué amplitud se mueven los mercados entre sí. Se mide en la escala de -1 a +1. Una correlación perfecta positiva entre dos valores tendrá resultado +1. Una correlación perfecta negativa entre dos valores tendrá resultado -1, aunque generalmente resultados tan perfectos son difíciles de encontrar. Veamos un ejemplo visual.





Como se puede ver en el gráfico, vemos una correlación muy nítida entre el USDJPY y el EURCHF. Son dos pares de divisas diferentes, cuatro divisas en sí completamente independientes, pero sin embargo se mueven siempre con una correlación entre ellas. En este caso la correlación es positiva, ya que ambos pares se mueven en tandem. Si una divisa se aprecia, la otra replica el movimiento y viceversa. Por supuesto podemos observar que a veces se produce una desviación. No es una ciencia exacta, pero en este ejemplo en particular vemos una correlación fuerte como resultado de un factor de riesgo que juega un papel principal en el caso del JPY y del CHF. Cuando el apetito de riesgo crece, los traders venden tanto JPY como CHF. Es por ello que el par USDJPY y el par EURCHF crecen al mismo tiempo.

Correlaciones interesantes a tomar en cuenta

Nuestro ejemplo anterior no es el único interesante a monitorizar. El EURUSD se puede mover en tandem con el USDSEK por dos factores. El primero, Suecia colabora estrechamente con la Unión Europea porque sus economías están fuertemente conectadas. El segundo factor, el banco Central europeo y el Riksbank conducen políticas monetarias similares. Por supuesto podrían diferir, pero en los últimos 10 años el Banco Central Sueco ha seguido a su homónimo europeo .

Es por ello que la Corona Sueca se comporta de forma similar a la divisa europea y es por ello que el USDSEK se comporta parecido al EURUSD. Aún así hay que recordar que hay una correlación negativa entre el EURUSD y el USDSEK. Cuando el EURUSD se aprecia, generalmente vemos como el USDSEK se deprecia. Tanto el EUR como el SEK se comportan de la misma forma, es por eso que los cruces se comportan de forma contraria. A esto lo llamamos correlación negativa.





Además, podría darse la situación en la que dos divisas de economías completamente diferentes se comporten de la misma manera. Por ejemplo, veamos el mercado de divisas emergentes. El Florin Húngaro (EURHUF) se ha movido en la misma dirección que el Rand sudafricano (USDZAR). Son divisas completamente diferentes , de diferentes países con diferentes economías. Entonces, ¿por qué se comportan así? . La cesta de divisas emergentes es la respuesta. Las divisas emergentes tienden a depreciarse cuando el sentimiento general de mercado se deteriora y tienden a apreciarse cuando el sentimiento es optimista.

Estrategia

El hecho de que algunas divisas estén correlacionadas entre sí, puede ayudar a crear una estrategia o plan de trading para el inversor. Una correlación negativa entre divisas puede ser utilizada para cubrir su cartera. Por ejemplo, si está largo en EURUSD, y quiere cubrir su posición, podría comprar USDSEK. Debido a la correlación negativa entre estos pares, las pérdidas y beneficios serán menores. Cuando una operación gana, la otra perderá. Además, puede utilizar la correlación para diversificar su cartera. Cuanto menos correlacionados estén los activos, mayor diversidad en la cartera de inversión .