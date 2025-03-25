La mejor plataforma de trading para Forex y CFDs

El éxito en el mercado Forex y CFD está influenciado por muchos factores. Una de ellas es la plataforma de trading, una herramienta importante en manos del inversor

El éxito en el mercado Forex y CFD está influenciado por muchos factores. Una de ellas es la plataforma de trading, una herramienta importante en manos del inversor. La plataforma de trading también se conoce como plataforma comercial, de transacciones y de inversión. La selección de la mejor plataforma de trading, que se busca ajustarse a las preferencias individuales del inversor, debe ser eficiente, rápida y de confianza, ofrecer acceso a numerosos instrumentos y una serie de funciones adicionales que faciliten análisis más precisos, es sin duda un tema importante. Antes de analizar qué plataforma de trading de Forex y CFD es la mejor, consideremos qué es el mercado Forex y conocer su esencia. Descubramos cómo participar en este gran mercado y qué es lo importante para seleccionar el broker adecuado que ofrezca la plataforma con la vamos a trabajar.

Mercado de divisas

El mercado más grande del mundo es el mercado de divisas: conocido como Forex. Se caracteriza por su alta liquidez, fácil acceso, ejecución rápida de órdenes y uso de apalancamiento financiero. Opera las 24 horas del día, 5 días a la semana. Este es un mercado enorme cuyos participantes son corporaciones internacionales, bancos comerciales, bancos centrales, fondos de inversión o, simplemente, clientes individuales o minoristas.

¿Cómo comenzar a operar en CFDs basados ​​en los tipos de cambio de los pares de divisas? Sólo necesita una Firma que le de acceso al mercado Forex. Dichas empresas son brokers u otras instituciones financieras que se ocupan del mercado de divisas. Los brokers son las entidades que juegan un papel clave en la negociación de divisas. Actúan como intermediarios entre el mercado y el inversor. ¿Por qué puede ser difícil encontrar un broker? Debido a que hay muchos de ellos y, con frecuencia, entre la multitud de información y diversas ofertas tentadoras, puede confundirnos. Es aconsejable seleccionar entidades distinguidas con una condición de mercado estable, varios años de trayectoria en los mercados, monitoreadas por reguladores competentes, con permisos o licencias de operación. Y, sobre todo, entidades cuya oferta cumpla con las expectativas del inversor. Un buen broker es aquel que se preocupa por el bienestar del cliente, se desarrolla continuamente para ofrecer productos de vanguardia, innovadores y confiables, y ofrece una amplia gama de servicios de alto nivel.

¿Qué es la plataforma Forex y CFD?

En primer lugar, debe explicarse que las plataformas de forex no se utilizan realmente para compras y ventas físicas de divisas, ya que no funcionan como oficinas de cambio de divisas. La base de la actividad de las plataformas forex para clientes minoristas es otorgar acceso a contratos por diferencia (CFD) para pares de divisas. Un CFD denota un contrato por una diferencia de cambio. El CFD es un tipo específico de acuerdo entre las dos partes de la transacción, obligado a ofrecer la cantidad resultante de la diferencia entre el precio de apertura y cierre de la posición. CFD es un instrumento derivado que aprovecha el apalancamiento financiero y permite operar tanto en largo como en corto en el precio del instrumento financiero o par de divisas en el que se negocia.

Las plataformas forex contemporáneas ofrecen mucho más que CFD basados ​​en forex, índices, materias primas, acciones, ETF o criptomonedas. Además, permiten comprar acciones reales de todo el mundo o participaciones de ETF extremadamente populares, todo eso accesible desde una sola plataforma.

Pasemos ahora a explicar qué es realmente una plataforma de trading. Los brokers ofrecen y ponen a disposición plataformas de trading a sus clientes. Una plataforma de trading no es más que un programa o software móvil en forma de aplicación de teléfono o tablet. Las plataformas permiten operar en los mercados financieros a través de una conexión de internet. Gracias a una plataforma de trading, el cliente tiene la posibilidad de comprar y vender los instrumentos financieros ofrecidos por el bróker en tiempo real en los mercados regulados y OTC. Los gráficos de los instrumentos ofrecidos se muestran en base a la cotización en tiempo real.

Los brokers compiten entre sí mediante ofertas cada vez más atractivas, mejores tecnologías y más avanzadas disponibles en las plataformas. Hoy en día, en un mundo en constante desarrollo, los brokers deben seguir continuamente las nuevas tendencias para no ser superado por otros, y para no ser eliminado del mercado. Es por eso que los brokers deben garantizar el desarrollo permanente de sus empresas y trabajar para mejorar su oferta. La satisfacción de los clientes, que se expresa en opiniones publicadas en foros de la industria o en valoraciones, es un gran éxito. Estos son aquellos que podrán ofrecer y donde se podrán encontrar productos verificados y probados por otros clientes, traders o inversores.

Las buenas plataformas de trading deberían ofrecer una serie de herramientas y funciones que faciliten los análisis. Entre otras, tales herramientas deberían ser relaciones de análisis técnico, herramientas para dibujar en gráficos, la información más actualizada del mercado, acceso a análisis y estadísticas. Además, se ofrece a los usuarios funciones de plataforma altamente sofisticadas, como la posibilidad de implementar sus propias soluciones no estándar, así como el back-testing de estrategias de inversión automáticas. El broker debe proporcionar a los usuarios de plataformas de trading acceso constante a materiales educativos, como cursos o tutoriales. Una forma interesante de asistencia a los inversores es el acceso a consultas de inversión individuales con expertos del mercado.

La plataforma de trading es la herramienta básica y una de las más importantes para los inversores, independientemente de su nivel de experiencia. Es necesario tanto para brokers principiantes como experimentados, para que puedan enviar libremente órdenes, ejecutar transacciones, analizar gráficos o administrar sus carteras a través de la plataforma.

Al comenzar la aventura con el mercado de Forex y CFD, cada inversor debe decidir elegir el broker, la cuenta de trading ofrecida por el broker y la mejor plataforma de trading que complete sus expectativas y preferencias individuales. Para las personas que comienzan a invertir, la selección de la plataforma adecuada es particularmente importante. Puede resultarles mucho más difícil que las personas experimentadas que saben a qué prestar atención y qué funciones de las plataformas de trading son las más importantes y útiles. Los brokers de Forex ofrecen una "ayuda" hacia los principiantes (y no sólo eso), ofreciendo cuentas demo gratuitas, donde los usuarios pueden familiarizarse con la apariencia, funciones y herramientas disponibles en la plataforma de trading, que corresponde con la cuenta real. Gracias a esta solución, el usuario no solo tiene la oportunidad de conocer la plataforma, sino también de probar sus habilidades y ver cómo se sentiría como un verdadero inversor.

Cualquier inversor, ya sea principiante o altamente experimentado, debe recordar que la plataforma de trading debe ser funcional. Debe ser confiable, rápida y eficiente. Una plataforma diseñada para la negociación de divisas, materias primas y otros instrumentos financieros debe permitir la toma rápida de posiciones, tanto cortas como largas. Mientras se invierte en el mercado Forex y CFD, a menudo es importante entrar en el momento adecuado para invertir y, por lo tanto, la plataforma debe ser de confianza. A los usuarios les gusta cuando los productos ofrecidos no causan problemas y son fáciles de operar. Una plataforma de trading deseable es intuitiva, con un interfaz fácil de usar, y donde no sea difícil encontrar una opción específica. Cuanto más amplia sea la gama de funciones y herramientas adicionales, los inversores podrán ejecutar análisis más avanzados, lo cual es una ventaja indiscutible.

Las plataformas de trading proporcionadas por los brokers a sus clientes pueden dividirse en dos tipos: las plataformas creadas por el propio broker, las llamadas plataformas originales (como, por ejemplo, xStation) y las desarrolladas por terceros especializados en esta área, disponibles para los brokers bajo una licencia (como Meta Trader 4). Una plataforma de trading desarrollada por el broker puede resultar mucho más atractiva: puede crearse para satisfacer las necesidades y expectativas de los clientes. Sin lugar a dudas, las tecnologías desarrolladas por el propio esfuerzo de los brokers crean una ventaja competitiva sobre otros proveedores de sistemas de trading en términos de calidad del sistema, y ​​permiten ofrecer a los clientes productos y servicios más competitivos en términos de precio. Dichas plataformas pueden adaptarse a un grupo específico de destinatarios, teniendo en cuenta sus preferencias individuales. Las plataformas de trading proporcionadas por terceros contienen soluciones universales que pueden no estar totalmente adaptadas a las necesidades de los clientes y a la amplia oferta del broker. Los procesos relacionados con la actualización y la innovación pueden avanzar un poco más despacio, y no debe suponer una desventaja, ya que el software en sí puede ser bueno.

Los brokers ofrecen plataformas en 3 versiones: en forma de software instalado en la computadora (o ejecutable), en la forma que se muestra en un navegador de Internet (web) y en la forma de una aplicación de dispositivo móvil (App).

El software instalado (ejecutable) implica descargar el archivo previamente en la computadora, continuar con el proceso de instalación y ejecutar la plataforma. Esta solución permite operar la plataforma de la manera más estable, rápida y confiable. Sin embargo, a veces, su desventaja puede ser que solo se podrá acceder a todas las configuraciones de la plataforma desde una computadora específica. En el mundo móvil actual, por lo tanto, esta solución está perdiendo popularidad entre los inversores minoristas.

implica descargar el archivo previamente en la computadora, continuar con el proceso de instalación y ejecutar la plataforma. Esta solución permite operar la plataforma de la manera más estable, rápida y confiable. Sin embargo, a veces, su desventaja puede ser que solo se podrá acceder a todas las configuraciones de la plataforma desde una computadora específica. En el mundo móvil actual, por lo tanto, esta solución está perdiendo popularidad entre los inversores minoristas. Plataforma en un navegador de Internet (web) , es una tendencia imparable, especialmente en la era del rápido desarrollo tecnológico, que permite la visualización de grandes cantidades de datos junto con menores tiempos de carga y de procesos. Gracias a eso, estas plataformas tecnológicamente avanzadas pueden mostrarse fácilmente en la ventana de un navegador de Internet, con los datos y la configuración guardados en la nube. Esto permite el acceso a toda la cuenta y a todas las configuraciones desde cualquier dispositivo al iniciar sesión.

, es una tendencia imparable, especialmente en la era del rápido desarrollo tecnológico, que permite la visualización de grandes cantidades de datos junto con menores tiempos de carga y de procesos. Gracias a eso, estas plataformas tecnológicamente avanzadas pueden mostrarse fácilmente en la ventana de un navegador de Internet, con los datos y la configuración guardados en la nube. Esto permite el acceso a toda la cuenta y a todas las configuraciones desde cualquier dispositivo al iniciar sesión. Las aplicaciones móviles (App) están ganando popularidad rápidamente; Gracias a ellas, los inversores siempre tienen acceso a su cuenta. Obviamente, desde el punto de vista de los programadores, la dificultad radica en colocar todas las funciones de las plataformas para que sean intuitivas y fácilmente visibles, por ejemplo en un Smartphone. Como regla general, las aplicaciones se utilizan para ver la situación del mercado o la transacción abierta y no para realizar análisis avanzados.

La mejor plataforma de trading de Forex y CFD debe ser rápida, fácil de operar, contener siempre información actualizada y ofrecer las funciones y herramientas necesarias. La plataforma de trading más popular en todo el mundo, que permite operar en el mercado Forex y en CFD, es MetaTrader 4.

Plataforma MetaTrader 4

La plataforma de trading MetaTrader 4 ha estado disponible en el mercado desde hace muchos años (desde el 1 de julio de 2005), y se encuentra entre las plataformas de mercado de divisas más utilizadas que MetaQuotes Software pone a disposición de muchos brokers. La firma rusa se especializa en el desarrollo de software para el comercio de divisas.

La plataforma MetaTrader 4 está aprobada por profesionales e inversores sin experiencia, ya que es muy fácil de usar, legible e intuitiva. Esta no es una plataforma enriquecida con numerosas funciones avanzadas, pero se centra en herramientas básicas que están disponibles al instante. Otra razón subyacente a la popularidad de la plataforma es el hecho de que, utilizando el lenguaje de programación MQL simple, cualquiera puede escribir un autómata comercial. Hay muchos de los disponibles en Internet que, en opinión de muchos, se espera que mejoren o automaticen el proceso de toma de decisiones. El autómata identificado como Asesor Experto (EA) toma decisiones de compra / venta, basándose en un algoritmo predefinido.

Plataforma original xStation

Otra plataforma popular para operar en el mercado Forex y CFD es xStation. Esta es una plataforma original, cuya primera versión fue desarrollada en 2011 por Dom Maklerski X-Trader Brokers [X-Trade Brokers Brokerage House] y que es ampliamente aceptada por los usuarios. Esta plataforma de vanguardia ha obtenido numerosos premios y distinciones. La plataforma proporciona al usuario acceso a amplias herramientas de análisis técnico, análisis de mercado, comentarios, calendario macroeconómico y estadísticas. La plataforma xStation tiene un escáner de acciones y ETF avanzado. Esto permite que cualquiera filtre miles de recursos compartidos disponibles, teniendo en cuenta los parámetros populares, en cuestión de segundos. xStation está disponible en tres dispositivos, como una versión de instalación para el ordenador de sobremesa o portátil, como plataforma web y como una aplicación para dispositivos móviles. Esta es una plataforma innovadora con una serie de funciones avanzadas, sistemas de ventanas y con un amplio espacio de personalización. Los creadores de xStation ofrecen al usuario una plataforma de trading del siglo XXI que cualquiera puede adaptar para satisfacer sus propias necesidades.

Parámetros clave importantes para la selección de una plataforma de trading de Forex y CFD

Los brókers de Forex y CFD ofrecen a sus clientes varias plataformas de trading. Estas pueden ser las plataformas propias de los brokers o las disponibles por terceros. Ambos tipos de plataformas están diseñadas para cumplir el mismo objetivo: permitir que los inversores participen en el mercado. Las plataformas comerciales actuales tienen funciones y herramientas similares, y difieren principalmente en términos de tecnologías, interfaz y detalles, lo que a menudo determina su éxito. Se supone que una plataforma de trading diseñada adecuadamente anticipa las expectativas incluso los clientes más exigentes. La herramienta debe desarrollarse y mejorarse teniendo en cuenta las necesidades de los inversores y caracterizarse con transparencia, innovación y, sobre todo, facilidad de uso. La selección de la mejor plataforma de inversión, junto con los requisitos y necesidades individuales, está determinada por criterios tales como velocidad y fiabilidad, funcionalidad y fácil operación, variedad de herramientas, funciones adicionales gratuitas, acceso a una amplia oferta de productos y movilidad.

Operativa rápida y confiabilidad

En muchos casos, las decisiones sobre el mercado financiero deben tomarse al instante. Por lo tanto, es necesario garantizar que la plataforma opere de manera rápida y confiable. En muchos casos, el éxito o el fracaso se determinan tomando las decisiones correctas sin demoras indebidas causadas por el funcionamiento de la plataforma de trading. Un parámetro importante que determina la selección de una plataforma específica puede ser la disponibilidad de varios tipos de orden, desde órdenes instantáneas hasta órdenes pendientes, take-profits, stop-loss o cierres a mercado, y si ofrece o no la posibilidad de enviar y modificar órdenes directamente desde los gráficos.

Funcionalidad y fácil manejo

La operativa fácil hace que el usuario se sienta cómodo. Es por eso que los diseñadores de la plataforma se aseguran de que sean fáciles de usar e intuitivos. Nada es más molesto que buscar funciones sencillas que deberían estar "a mano" y perder el tiempo en eso. El cliente espera no tener que molestarse en conocer la plataforma y aprender sus funcionalidades.

Herramientas

Es imposible realizar un análisis de mercado sin las herramientas adecuadas en la plataforma. Los brokers hacen todo lo posible para asegurarse de que el cliente tenga acceso, sobre todo, a las herramientas de análisis técnico. El dibujo de líneas de tendencia, canales, retrocesos o expansiones de Fibonacci es un estándar, lo normal. Sin embargo, una buena plataforma de trading debería proporcionar aún más herramientas, ya que cada inversor tiene preferencias específicas. Algunos aprovecharán las ondas de Elliott, algunas de las herramientas de Gann, mientras que otros quieren tener acceso a patrones armónicos ya etiquetados y medidos.

Es necesario disponer de una amplia gama de herramientas de análisis técnico y de una buena plataforma de trading. A eso se suma la multitud de relaciones de análisis técnico disponible para elegir. Aquí, también, cualquiera tiene sus opciones favoritas y, como muchas de ellas se han desarrollado a lo largo de los años, los brokers también deberían ponerlas a disposición en sus plataformas.

La oferta de los brokers se amplía y enriquece continuamente con nuevos instrumentos financieros. Por eso también es necesario tener escáneres y filtros. Un broker con acceso a, por ejemplo, miles de recursos compartidos debe asegurarse de que el cliente pueda filtrarlos en función de parámetros predefinidos en muy poco tiempo. Lo mismo se aplica a las estadísticas de la cuenta. De esta manera, muchos inversores pueden rastrear sus comportamientos pasados ​​y usar tales herramientas para sacar conclusiones para el futuro, con respecto a sus decisiones de inversión.

Cuantas más herramientas, mejor, especialmente si se agrega la capacidad de personalización para elegir solo aquellas opciones que el inversor quiere ver en la plataforma.

Funciones adicionales gratuitas

El acceso a la plataforma de formación debe ser gratuito. Hoy en día, un buen broker con una buena plataforma de trading debería ofrecer todos los servicios a los clientes de forma gratuita. Por lo tanto, no importa si se trata de herramientas utilizadas en el trading, comentarios, análisis o formación, todo eso debe estar contenido en un solo paquete para cada cliente.

Acceso a una amplia oferta de productos

Gracias a un amplio espectro de productos y servicios, la oferta del broker será más tentadora y el cliente estará más dispuesto a considerarla. Si el cliente obtiene todo lo que necesita en un solo lugar, acceso a numerosos instrumentos del mercado Forex y CFDs de todo el mundo a un precio asequible, no necesita buscar más. El cliente seleccionará la plataforma que lo permita.

Movilidad

Hoy en día es beneficioso si, además de la versión para ordenador o portátil, la plataforma de trading también está disponible en otros dispositivos. El teléfono móvil o tablet con conexión permanente a Internet es un estándar hoy en día; en consecuencia, la flexibilidad y la comodidad de la operativa sin restricciones y la administración de la cartera cuando lo desee y en cualquier dispositivo, es una ventaja significativa.

Conclusión

Al seleccionar la mejor plataforma de trading, debe prestar atención a los parámetros definidos anteriormente. Aún así, en primer lugar, debe seguir sus propias preferencias, gustos y expectativas hacia el producto que sea mejor para usted. La comodidad del usuario es importante. La plataforma es solo una herramienta, pero muy importante para lograr el éxito y disponer de ventaja. Una plataforma bien adaptada a las necesidades del usuario aumenta la probabilidad de éxito.