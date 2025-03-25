Mientras algunos traders se centran en líneas de tendencia, existen otros que prefieren el trading con velas japonesas. Mientras algunos patrones clásicos pueden ser usados en ambos, las velas pueden proporcionar señales técnicas adicionales.

Los patrones se muestran en los gráficos y son interpretados en diferentes formas por las técnicas de análisis técnico. Mientras algunos traders se centran en líneas de tendencia, existen otros que prefieren el trading con velas japonesas. Mientras algunos patrones clásicos pueden ser usados en ambos, las velas pueden proporcionar señales técnicas adicionales. Debido a la forma en la que están construidas y la información del precio que viene de su construcción de las velas, algunos patrones pueden ser reconocidos e identificados.

En general, los patrones de velas se dividen en dos grupos. Patrones de cambio de tendencia, o patrones de continuación. Veamos ambos

Patrones de velas básicos

Antes de empezar a analizar patrones, vale la pena repasar las velas básicas que podemos ver en cualquier gráfico de bolsa. Las velas Doji y las velas Marubozu son probablemente las velas más reconocibles en la mayoría de patrones. Veamos una pequeña introducción antes de ver patrones específicos.

Doji:

Interpretación: Indecisión del Mercado

Dirección: Neutra

Fiabilidad: Media ·

La apertura y el cierre son iguales ó prácticamente iguales. Sus sombras son generalmente cortas e iguales · Es componente de muchas figuras importantes. Un Doji refleja el “empate” entre alcistas y bajistas y adquiere pleno significado en un mercado tendencial. Así, si tras una vela grande aparece un Doji, nos indicará un posible agotamiento del movimiento. Por el contrario, no hay que prestarle atención en mercados laterales. Un Doji no representa una señal en sí mismo. Hay que esperar confirmación con otra vela ya que puede presentarse en mitad de una tendencia y suponer nada más que un alto en la misma, es decir, que el mercado está tomando oxígeno antes de retomar nuevamente su dirección. Para saber si estamos ante un Doji, dado que la apertura y el cierre pueden no ser totalmente idénticos, nos fijaremos en las velas anteriores. Si se suceden muchas velas de este tipo es aconsejable no prestarle atención Un Doji conforma resistencias o soportes según la tendencia del movimiento: Resistencia en movimiento alcista y Soporte en movimiento bajista.



Vela blanca Marubozu:

sin sombra inferior ni superior - Constituye un patrón alcista extremadamente fuerte y fiable en su construcción. Pero eso no implica que debamos entrar con él. Aunque refleja fuerza alcista del mercado lo es de una sola sesión o de un momento preciso dentro del espacio temporal. Por lo que puede significar continuación de tendencia ó también agotamiento de la misma con lo que hay que esperar a los siguientes patrones y observar los anteriores en busca de señales más precisas.

Ahora bien, en inicio de tendencia alcista puede resultar una gran entrada comprada ya que barre con las resistencias que ha dejado la fuerza de venta en el final de su camino.

Vela negra Marubozu:

sin sombra inferior ni superior - Constituye un patrón bajista extremadamente fuerte y fiable en su construcción. Pero eso no implica que debamos entrar con él. Aunque refleja fuerza bajista del mercado lo es de una sola sesión o de un momento preciso dentro del espacio temporal. Por lo que puede significar continuación de tendencia ó también agotamiento de la misma con lo que hay que esperar a los siguientes patrones y observar los anteriores en busca de señales más precisas.

Ahora bien, en inicio de tendencia bajista puede resultar una gran entrada vendida ya que barre con los soportes que ha dejado la fuerza de compra en el final de su camino.

Como con las Velas Negras vistas anteriormente, este patrón es especialmente útil en perforación de soportes así como zona de resistencia en su longitud. Hay que considerar que su menor tamaño le confiere menor potencial que las Velas Negras estudiadas.



Patrones de cambio de tendencia

Los patrones de cambio de tendencia indican debilidad de la actual tendencia e iniciación de un movimiento en dirección opuesta. Por ejemplo, si estamos operando en el par EURUSD y reconocemos un patrón especifico de cambio de tendencia, podemos abrir una operación que vaya en contra de la tendencia actual. Es importante recordar sin embargo, que la mayoría de patrones de cambio necesitan de una confirmación adicional. Por tanto, si reconocemos un patrón de cambio pero el precio no se mueve en esa dirección específica, esos significará que dicho patrón ha sido negado.

Aquí presentamos algunos de los patrones de cambio más relevantes

Envolvente alcista y bajista

Harami alcista y bajista

Martillo y martillo invertido

Lucero del Alba

Hombre colgado

Estrella Fugaz





Pauta envolvente alcista y bajista: Bearish and Bullish engulfing:

Pauta envolvente alcista:

Patrón: de cambio.

Tendencia: Alcista (bullish)

Fiabilidad: Alta

Una vela con cuerpo real pequeño negro y otra vela con cuerpo real blanco largo que cubre en sus totalidad el cuerpo real negro del día anterior. Tendencia previa necesariamente bajista.

Pauta envolvente bajista;

Patrón: De cambio,

Tendencia: Bajista .

Fiabilidad : Alta.

Una vela con cuerpo real pequeño blanco y otra vela con cuerpo real negro largo que cubre en su totalidad el cuerpo real blanco del día anterior.

Harami alcista y bajista:

Harami alcista:

Patrón de cambio

Tendencia: Alcista

Fiabilidad: bajo

Formación de una vela larga (blanca o negra). Una pequeña vela al día siguiente dentro de la vela anterior (negra o blanca) , tendencia previa necesariamente bajista.

Harami bajista:

Patrón de cambio

Tendencia: Bajista

Fiabilidad: Baja

Formación de una vela larga (puede ser blanca o negra). Una pequeña vela al día siguiente dentro de la vela anterior (puede ser blanca o negra) . Tendencia previa necesariamente alcista

También tenemos los llamados Cruces de Harami, la construcción es exactamente la misma. La única diferencia es que la segunda vela es un Doji, una vela con un cuerpo delgado



Hammer: Martillo:

Apertura y máximo coinciden o casi. Sombra larga inferior, nada o casi nada de sombra superior · Siempre al final de la tendencia bajista. Esta vela se produce sobre un soporte al final de la tendencia bajista y puede proporcionar entrada alcista con una apertura y un cierre por encima de la misma. La misma vela conforma un soporte en toda su longitud si el mercado la tantea a la baja ofreciendo oportunidades de entrada. Conviene trazar el soporte para verificar el tanteo de la figura.

Morning and evening star - Lucero del alba- Estrella vespertina

Morning star: Lucero del Alba

Tendencia previa necesariamente bajita. Una gran vela negra es seguida por un cuerpo pequeño (blanco o negro) que abre y cierra por debajo del cuerpo real negro . Al día siguiente forma una vela blanca por encima del máximo del cuerpo real y cierra bien dentro de la gran vela negra del primer día

Evening star: Estrella vespertina

Tendencia previa necesariamente alcista. Una gran vela negra es seguida por un cuerpo pequeño (blanco o negro) que abre y cierra por encima del cuerpo real blanco . Al día siguiente forma una vela negra que abre por debajo del mínimo del cuerpo real y cierra bien dentro de la gran vela blanca del primer día

Ambos patrones podrían aparecer con una vela Doji, como segunda vela. No hay diferencia en el resultado, la única diferencia es una ligera diferencia de aspecto de la segunda vela.





Hanging man - Hombre colgado

Apertura y máximo coinciden o casi. Sombra larga inferior, nada o casi nada de sombra superior. Siempre al final de la tendencia bajista. Esta vela se produce sobre un soporte al final de la tendencia bajista y puede proporcionar entrada alcista con una apertura y un cierre por encima de la misma. La misma vela conforma un soporte en toda su longitud si el mercado la tantea a la baja ofreciendo oportunidades de entrada. Conviene trazar el soporte para verificar el tanteo de la figura.

Estrella fugaz

Interpretación: Cambio

Dirección: Bajista

Fiabilidad: Moderada

Un candlestick (blanco o negro) de cuerpo pequeño cuya sombra superior es larga y sombra inferior pequeña o inexistente . Posible formación de gap de apertura. Aparece exclusivamente en tendencia alcista

No es recomendable entrar con la existencia de un gap. Ello constituye sin duda una trampa de mercado en la que el precio chocará e incluso rebasará temporalmente la resistencia para luego caer con fuerza. Si entramos comprados quedaremos atrapados en un inicio de tendencia bajista.



Patrones de continuación de tendencia

Los patrones de continuación de tendencia son usados por traders de velas para confirmar cambios en la dirección de un precio o una tendencia. Aparecen tras un largo periodo de estabilidad o corrección en el mercado. Así cuando se visualiza este patrón, y es confirmado por la siguiente vela, se podría abrir una operación que vaya con la tendencia

Patrones de continuación más famosos

3 soldados blancos

3 cuervos negros

Tasuki Gap

On and In Neck line

Mat hold

3 soldados blancos:

Los tres soldados blancos es un patrón que consiste en 3 velas blancas de similar construcción . Cada vela tiene el cierre por encima de la vela anterior. Velas sin sombras incrementan la fuerza del patrón de continuidad.

3 cuervos negros

Los 3 cuervos negros es un patrón que consiste en 3 velas bajistas con similar construcción. Cada vela cierra por debajo de la vela anterior. Las velas sin sombra incrementan la fuerza de este patrón de continuación

Tasuki Gap alcista y bajista

Un Tasuki gap alcista es una vela blanca que deja un gap desde velas blancas previas. Si este gap no se rellena, significará que la tendencia alcista se ha mantenido. Por el contrario, si ese gap se rellena, significará que lo más probable es que la tendencia haya llegado a su final.



Por otro lado, un tasuki gap bajista es un patrón de continuación que se forma con una vela de un con un largo cuerpo negro (bajista)seguido de otra vela bajista que ha dejado un gap con respecto a la anterior. La tercera vela es blanca y se situa totalmente dentro del cuerpo de la segunda. Se cierra en el gap entre las dos primeras velas pero no rellena totalmente el gap.

Formacion On Neck y In Neck

La formación On Neck, a veces conocida como On Neckline es un patrón de dos velas que aparece tras una tendencia bajista. Una vela negra (bajista) es seguida por una vela blanca (alcista) y el precio de cierre de la segunda vela está muy cerca del cierre de la primera vela. La formación On Neck está formada por dos velas. Es sencillo y fácil de encontrar.

Una señal similar presenta la formación In Neck, que es otra patrón bajista que indica continuación de la tendencia actual. A diferencia de On Neck, la segunda vela del patrón In Neck cierra levemente por encima del cierre de la primera vela. Este patrón no es tan confiable como el On Neck, asi que debemos de estar seguros de no confundir estos dos patrones similares.

Mat hold:

El Mat Hold es probablemente uno de los patrones más interesantes que podemos encontrar en un gráfico. Es considerado un patrón muy confiable, pero a la vez, difícil de encontrar. El patrón señala que el activo en cuestión continuará su tendencia previa. El patrón es iniciado por, en primer lugar, velas de relevancia en una dirección u otra seguidas por tres velas pequeñas en la dirección opuesta. La quinta vela continúa la tendencia de la primera vela, empujando al precio en la misma dirección que el primer movimiento.

Los patrones de velas son cada vez más populares por mostrar señales de trading potencialmente interesantes. Son herramientas que ayudan al análisis técnico y a la comprensión de las emociones que mueven el mercado. Gracias a estos patrones podemos definir puntos de retorno en el mercado, que es la razón por la que constituyen uno de los elementos más importantes para un trader técnico. Igualmente solo hemos presentado los patrones de velas más populares o quizás los más importantes.