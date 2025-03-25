El terminal de xStation 5 te permite gestionar y monitorizar toda tu actividad de trading. Encontrarás información sobre posiciones abiertas, órdenes pendientes, historial de tu cuenta de trading, operaciones de efectivo, balance total, patrimonio y tus detalles de margen.

Cada trader necesita un diario donde grabar y seguir sus posiciones e historial de trading. Tu terminal es tu diario digital, y controla cada operación que hayas hecho.



Abrir posiciones

En la primera pestaña de "Posiciones abiertas " puedes ver todos los detalles de tus posiciones abiertas.

Detalles como:

Posición: nombre y número del instrumento operado

nombre y número del instrumento operado Tipo: aquí puedes tener ‘Buy’ para posiciones largas, o ‘Sell’ para posiciones cortas

aquí puedes tener ‘Buy’ para posiciones largas, o ‘Sell’ para posiciones cortas Volumen: la cantidad de lotes

la cantidad de lotes Tiempo: este es el momento en que se abrió la posición

este es el momento en que se abrió la posición Precio de apertura: precio en el que se abrió la posición

precio en el que se abrió la posición SL/TP : niveles de stop loss y take profit si se configuraron

: niveles de stop loss y take profit si se configuraron Precio de mercado: el precio actual del instrumento operado

el precio actual del instrumento operado Comisión: coste de apertura de la posición si se aplica

coste de apertura de la posición si se aplica Swap: cargos o puntos swap añadidos

cargos o puntos swap añadidos Beneficio: el ratio beneficio/perdida actual de la posición

Si tienes varias posiciones en el mismo instruemento, te aparecerán agrupadas. Al pinchar con el botón izquierdo del ratón sobre la línea de posiciones abiertas, puedes expandir o recoger todos los artículos del grupo.

Expandir el grupo de ORO/Gold:

Recoger el grupo de ORO/Gold:

Cerrar posiciones

Al pinchar con el botón izquierdo del ratón en la flecha roja en la línea del grupo, puedes elegir multiples operaciones en un solo click. Puedes elegir entre "Cerrar todas", "Cerrar solo las operaciones con beneficios", o "Cerrar solo las operaciones con pérdidas".

Si tienes más de un grupo de operaciones abiertas, puedes expandir o recoger fácilmente todas las posiciones y grupos fácilmente con el botón derecho.

Pinchemos en ‘Expandir todo’:

Al utilizar el botón de cierre rojo puedes cerrar todas las operaciones de todos los grupos. Esta herramienta te permite ejecutar decisiones rápidamente y con facilidad.

Personalizar vista de la tabla

Al pinchar con el botón derecho del ratón en la ventana de posiciones abiertas puedes personalizar tu vista de la tabla para añadir o eliminar columnas extra.

Aparecerá la ventana de vista de la tabla:

Orden: número único de la transacción

número único de la transacción Símbolo: símbolo del instrumento

símbolo del instrumento Margen: cantidad de depósito que se ha apartado para asegurar la posición

cantidad de depósito que se ha apartado para asegurar la posición Valor Nominal: valor nominal para las acciones sintéticas.

valor nominal para las acciones sintéticas. Comentario

Origen de apertura: información sobre en qué plataforma de XTB se ha abierto la posición.

La xStation 5 te permite cambiar el orden de las columnas para adaptarlas a tus preferencias personales.

Solo tienes que arrastrarlas y dejarlas caer hacia izquierda o derecha en la pestaña de "Posiciones abiertas".

Stop Loss y Take Profit

Desde la pestaña de "Operaciones abiertas" puedes gestionar fácilmente los niveles de Stop Loss y Take Profit.

Para añadir, eliminar o cambiar niveles de Stop Loss y Take Profit expande la orden pinchando con el botón izquierdo del ratón sobre ella y selecciona el símbolo "+" bajo la columna de stop loss o take profit column, y aparecerá una nueva ventana:

El formulario de la ventana de Stop Loss contiene:

SL/TP: valor en precio.

valor en precio. Pips: valor en pips, para un valor negativo de Stop Loss, o un valor positivo de Take Profit

valor en pips, para un valor negativo de Stop Loss, o un valor positivo de Take Profit En GBP: el valor expresado en base a la divisa de la cuenta

el valor expresado en base a la divisa de la cuenta Trailing stop: enciende y apaga el trailing stop, solo para órdenes de stop loss

Doblar posición y Revertir posición

Cada posición abierta puede duplicarse al pinchar una vez sobre el icono de "doblar posición":

Se abrirá una nueva posición al precio actual del mercado. También se puede invertir fácilmente tu posición al pinchar una vez en el botón de "Revertir posición".

Órdenes pendientes

En la ventana de "órdenes pendientes" puedes modificar o eliminar las órdenes pendientes si has configurado alguna.

Aquí puedes ver toda la información sobre las órdenes pendientes, igual que en la pestaña de posiciones abiertas. Para editar una orden pendiente en concreto, haz doble click sobre ella (o click con el botón derecho del ratón y selecciona "Modificar") y aparecerá una nueva ventana.

Para eliminar la orden pendiente pincha en la "x" en la línea de la orden:

Historial

La pestaña del historial te muestra un listado de todas tus posiciones cerradas. En la parte inferior puedes seleccionar y modificar el intervalo de tiempo de tu periodo seleccionado:

También puedes exportar tu historial de búsqueda en un documento Excel.

Operaciones de efectivo

La pestaña de Operaciones Cash contiene toda la información de las posiciones cerradas, comisiones cobradas, depósitos y retiradas de tu cuenta. También puedes exportar tus historial de operaciones de efectivo en un documento Excel.

Resumen de la cuenta

La ventana de resumen de la cuenta se encuentra en la parte inferior de la plataforma.

Contiene los datos resumidos de todo tu cuenta de trading:

Balance: la cantidad de dinero que tienes en la cuenta antes de abrir posiciones

la cantidad de dinero que tienes en la cuenta antes de abrir posiciones Patrimonio: el balance de la cuente además de los beneficios/pérdidas de tus posiciones abiertas

el balance de la cuente además de los beneficios/pérdidas de tus posiciones abiertas Margen: cuánto dinero se ha apartado para asegurar las posiciones abiertas

cuánto dinero se ha apartado para asegurar las posiciones abiertas Margen libre: la diferencia entre el patrimonio de tu cuenta y el margen apartado para cubrir las posiciones abiertas. Esto indica la cantidad de fondos disponible para abrir nuevas operaciones

la diferencia entre el patrimonio de tu cuenta y el margen apartado para cubrir las posiciones abiertas. Esto indica la cantidad de fondos disponible para abrir nuevas operaciones Nivel de Margen : es el ratio de patrimonio respecto al margen expresado en porcentaje

: es el ratio de patrimonio respecto al margen expresado en porcentaje Beneficios: beneficio/pérdida de todas las posiciones abiertas en ese momento

A partir del 100% de margen quiere decir que si tu nivel alcanza el 100% aún puedes cerrar todas tus posiciones abiertas, pero no podrás abrir ninguna posición nueva.

Nivel de margenl = (Patrimonio / Margen) x 100



En XTB tu nivel de cierre de margen está configurado al 30%. Esto quiere decir que si tu nivel de margen cae por debajo de este nivel la plataforma empieza a cerrar automáticamente todas tus posiciones perdedoras. Es un mecanismo de seguridad automático que te ayuda a proteger los fondos y evitar mayores pérdidas. Comienza cerrando las posiciones con mayores pérdidas y para cuando el nivel de margen vuelve a un nivel de al menos el 30%.