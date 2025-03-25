Uno dichos más populares en el trading - y usted probablemente ha llegado a través de ella antes - es 'la tendencia es su amiga'.

Lo que significa es: operar en la misma dirección de la tendencia, tiene una mayor probabilidad de obtener resultados positivos.

Imagínese una ola en movimiento hacia la orilla; la cosa más fácil que un trader puede hacer es montar encima de la cresta de la ola, no nadar en contra de ella.

Por supuesto, una tendencia puede cambiar en cualquier momento, por lo que puede utilizar indicadores técnicos para tratar de determinar en qué punto es probable se produzca un cambio de dirección.

Arriba, abajo, de lado

Todos los mercados financieros se mueven en dos tendencias distintas; arriba o abajo. Cuando los mercados no están en una tendencia, se mueven hacia los lados, donde hay una batalla entre los vendedores y compradores. Identificar correctamente el tipo de tendencia en un mercado, puede presentar grandes oportunidades de trading.

Un mercado alcista

Si el mercado va en aumento, se puede considerar la compra de este mercado. La clave es identificar el momento adecuado para entrar en una posición de compra. Lo ideal sería entrar en la posición de compra lo más bajo posible, para maximizar su potencial de crecimiento. Algunos traders pueden esperar a un retroceso (una pequeña caída en el mercado), pero esto conlleva el riesgo de esperar demasiado tiempo para entrar en el mercado y se puede perder la oportunidad de más subidas.



Un mercado en alza, también conocido como un mercado alcista, muestra una serie de máximos más altos. En otras palabras, cada parte inferior (soporte) es más alta que la anterior.

Un mercado bajista

Al contrario del mercado alcista, si un mercado está cayendo se puede considerar la venta de ese mercado. Para maximizar sus posibilidades de rentabilidad, se necesita entrar en ese mercado tan alto como sea posible.



Un mercado a la baja, también conocido como un mercado bajista, es donde el mercado crea mínimos más bajos y máximos más bajos.

Cómo determinar la tendencia

El análisis técnico convencional dice que durante una tendencia alcista, los compradores empujan los precios, llevando los valores a máximos cada vez mayores. Esto también se aplica durante una tendencia a la baja, donde los traders toman operaciones de ventas llevando los mínimos cada vez menores. Por eso, la forma más fácil de identificar una tendencia consiste en conectar dos máximos o mínimos con una línea.

La tendencia es su amigo - hasta que termina

Sin embargo, los mercados no siempre se negocian en tendencias claras las 24 horas del día, 7 días a la semana. Hay períodos de estabilización en todos los mercados, que también son conocidos como las tendencias laterales.

Un mercado se mueve hacia los lados cuando está en un punto de indecisión y los compradores o vendedores están en un punto muerto. Aquí, la mayoría de los traders se enfrentan a dos estrategias posibles; operaciones de rango o en espera de una ruptura.

Como se puede ver en el siguiente ejemplo, el EURUSD estuvo negociando de lado antes de que se estableció una tendencia a la baja y los vendedores dominaron a los compradores, llevando los precios hacia abajo.

Al identificar una tendencia

Una de las cosas más importantes en la identificación de una tendencia es la determinación de su marco de tiempo. Por lo general, cuando se analiza una tendencia a largo plazo es necesario hacerlo en un gráfico de largo plazo. Sin embargo, para los propósitos intradía, los gráficos de corto plazo son los más apropiados. Los grandes operadores grandes podrían estar interesados en el destino de una moneda o de la empresa durante un período de meses o años. Para los traders más pequeños, sin embargo, un gráfico semanal se puede utilizar como una referencia 'a largo plazo'.

Montar las olas de la tendencia

Por definición, el análisis de tendencias se basa en los movimientos de precios históricos. Eso significa que los traders están buscando en el pasado para predecir el futuro.

El conocimiento de la dirección de la tendencia sí ayuda en la toma de posiciones, pero hay que tener en consideración, que los mercados tienden a moverse en olas. Estas ondas son de impulso cuando van en la misma dirección de la tendencia y ondas de corrección, cuando son en contra de la tendencia.