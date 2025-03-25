Trading en Emisiones - ¿Cómo invertir en carbono CO2?

Los contratos sobre emisiones de CO2 se negocian desde hace mucho tiempo, pero nadie esperaba que aumentara tanto su popularidad entre los inversores minoristas. La crisis energética actual da esperanzas de que esta tendencia continúe.

Los países y regiones de todo el mundo ahora están desarrollando esquemas de comercio de emisiones de carbono como una forma de poner un precio a las emisiones de gases de efecto invernadero. Dichos sistemas de comercio de emisiones están operando actualmente en Europa, América del Norte y partes de Asia, y se está considerando su eventual introducción en todo el mundo.

Dada la dificultad de llegar a un acuerdo sobre las medidas de mitigación del cambio climático en las negociaciones internacionales, está claro que el impulso se ha desplazado del nivel internacional al nivel de los estados nación y las regiones más pequeñas.

La dinámica particularmente fuerte es evidente en las economías de rápido desarrollo donde se están discutiendo nuevos esquemas de comercio de emisiones o ya se han establecido en China, India, Corea del Sur e incluso Brasil. A nivel mundial, 39 jurisdicciones nacionales y 23 jurisdicciones subnacionales han implementado o planean implementar instrumentos de fijación de precios del carbono, incluidos esquemas e impuestos de comercio de emisiones.

El mercado de emisiones de carbono más grande del mundo es el Sistema Europeo de Comercio de Emisiones (EU ETS) y en el siguiente artículo describiremos qué es el EU ETS y cómo es el comercio de emisiones de carbono.

¿Qué es EU ETS ?

El Sistema de Comercio de Emisiones de la Unión Europea, o EU ETS para abreviar, es un instrumento para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero.

El Esquema de Comercio de Emisiones de la Unión Europea (EU ETS) es el primer y hasta ahora más grande sistema de "tope y comercio" del mundo para reducir las emisiones de CO2 a la atmósfera. El sistema está diseñado para ayudar a la Unión Europea a cumplir sus objetivos de reducción de CO2 mediante la promoción de reducciones de emisiones de una manera rentable y económicamente eficiente para empresas, estados y otras entidades económicas. EU ETS es una de las herramientas de descarbonización y lucha contra los cambios climáticos observados, desfavorables para la Tierra.

Las principales características del RCDE UE son el límite de emisiones, es decir, el límite de cantidad máxima, y el comercio de derechos de emisión de la UE (EUA). El límite garantiza que las emisiones totales se mantengan en un nivel predeterminado (no pueden aumentar mientras el límite sea válido). Las instalaciones sujetas al tope deberán entregar EUAs (European Union Allowances) por cada tonelada de CO2 equivalente emitida a la atmósfera durante el año.

Los EUA se asignan de forma gratuita o se subastan. El sistema de negociación ofrece flexibilidad a las empresas cubiertas, ya que pueden optar por tomar medidas o comprar EUA según el precio de EUA que brinda la oportunidad de negociar.

De esta forma, se anima a actuar a aquellos emisores de CO2 cuyos costes de abatimiento sean inferiores al precio. Por otro lado, aquellos que emiten CO2 a altos costos de reducción pueden comprar EUA y posponer sus propias acciones, cumpliendo así con los requisitos de GEI de la Unión Europea de manera más económica de lo que podrían hacerlo si todos los emisores tuvieran las mismas restricciones.

Para realizar un seguimiento preciso de los EUA, los participantes del EU ETS deben abrir una cuenta especial con la Unión Europea. Cualquier titular de una cuenta de este tipo puede comprar y vender EUA independientemente de si están cubiertos por el EU ETS o no. La negociación no requiere intermediarios y puede ser realizado directamente por compradores y vendedores a través de intercambios organizados oa través de intermediarios.

Analizamos y entendemos las últimas tendencias en la economía y es por eso que ofrecemos negociación apalancada de CFD de EUA en nuestra plataforma patentada xStation.









Objetivo 55 (h3)

El endurecimiento del objetivo de emisiones generales de la UE a una reducción del -55 % en relación con 1990 en el marco del Pacto Verde Europeo requiere ajustar el objetivo actual de reducción del RCDE UE para 2030 al -43 % en relación con 2005.

La Comisión de la UE propone en su paquete "Fit for 55" aumentar el objetivo de reducción del EU ETS para 2030 a -61% en relación con 2005.

Un objetivo de EU ETS tan restrictivo aumentará aún más la escasez de EUA y, por lo tanto, los precios de EUA. Los estudios de modelización estiman los precios del carbón en el rango de 90-130 euros/tCO2 para 2030.

La Comisión de la UE también propone incluir las emisiones del transporte marítimo en el EU ETS. Nuevo Esquema de Comercio de Emisiones para el Sector Transporte; En su paquete Fit for 55, la Comisión Europea ha propuesto un esquema de comercio de emisiones completamente nuevo para la distribución de combustible en el transporte por carretera y los edificios

Este sistema operará independientemente del EU ETS y se espera que comience a operar en 2025, con un límite de emisiones que se establecerá a partir de 2026. Este nuevo sistema upstream regulará a los proveedores de combustible.

El tope en el nuevo ETS se reducirá anualmente para lograr una reducción del 43% en las emisiones en 2030 en comparación con 2005. El 25% de los ingresos del nuevo sistema comercial se destinará al Fondo Social por el Clima, donde se invertirá en energía. eficiencia en edificios, transporte limpio y también se puede utilizar para ayudar directamente a los hogares que luchan con costos más altos de gasolina o calefacción.

A algunos miembros de la UE les preocupa que la implementación total del programa FIT to 55 pueda resultar en precios más altos para: derechos de emisión, boletos de avión, electricidad, calefacción (gas, carbón), combustibles (gasolina, petróleo) y transporte. Los aumentos de precios en estos sectores podrían afectar a muchas industrias.

Medir la emisión total de carbono no siempre muestra la imagen más precisa de la contribución de un país, si no se tiene en cuenta la población. Por ejemplo, aunque China es el mayor emisor de CO2, el estadounidense promedio es responsable de producir toneladas de CO2 por persona en comparación con las toneladas de un ciudadano chino.

Historia del EU ETS

Los orígenes del RCDE UE se remontan a 1992, cuando 180 países acordaron evitar niveles peligrosos de calentamiento global provocado por el hombre y firmaron la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC). En 1997, se estableció el Protocolo de Kioto, que introdujo dos principios necesarios para el establecimiento del EU ETS.

El protocolo incluía objetivos de emisión cuantitativos absolutos para los países industrializados y un conjunto de los llamados mecanismos flexibles que permitían el intercambio de créditos de emisión entre países bajo el esquema internacional de comercio de emisiones.

Varios países estaban introduciendo políticas nacionales de reducción de emisiones (como el apoyo a las energías renovables), pero otros estaban esperando que se introdujeran políticas y medidas comunes y coordinadas en toda la UE. Luego, la Comisión Europea comenzó a trabajar en una propuesta para un esquema de comercio de emisiones de la UE para tratar las emisiones de sectores clave de la economía: energía e industria.

Como resultado de estas consideraciones, el RCDE UE se estableció como una de las medidas políticas clave para lograr los objetivos climáticos establecidos por el Protocolo de Kioto. Ahora cubre 28 Estados miembros y, desde 2008, también Islandia, Liechtenstein y Noruega.

El EU ETS está organizado en periodos de negociación, de los cuales cuatro son actualmente fijos y otros seguirán.

2005-2007

El Parlamento Europeo adoptó la ley que establece el EU ETS en octubre de 2003. La primera fase del EU ETS fue una fase inicial diseñada para probar el sistema. Los estados miembros eran libres de decidir cuántos derechos de emisión de la Unión Europea (EUA) asignar en total y a cada instalación en su territorio mediante la preparación de planes nacionales de asignación. Casi todas las EUA se asignaron de forma gratuita y se basaron en emisiones históricas. En esta fase se cubrieron las emisiones de CO2 de las instalaciones de producción de electricidad y calor y de sectores industriales intensivos en energía como el siderúrgico, cementero, refino de petróleo, etc. La sanción impuesta a las empresas por el incumplimiento de las restricciones fue de 40 € por tonelada de CO2.

Esta fase inicial logró establecer un precio para los EUA, el libre comercio en toda la UE y una infraestructura para monitorear, informar y verificar (MRV) de las emisiones reales de las instalaciones cubiertas. El ETS redujo alrededor de 200 millones de toneladas de CO2, o el 3% del total de emisiones verificadas, a costos de transacción nominales. En el primer año de funcionamiento del sistema, los reguladores concluyeron que se habían asignado demasiados EUA a las empresas, lo que condujo a un exceso de oferta de EUA. La consecuencia fue una caída en su precio, que finalmente cayó a cero.

2008-2012

Este período estaba directamente relacionado con el período de compromiso anterior bajo el Protocolo de Kioto. La UE impuso un tope de emisiones estricto al reducir la cantidad total de EUA en casi un 7% en comparación con 2005. El alcance se modificó para incluir el óxido nitroso de la producción de ácido nítrico en los países miembros. A partir de 2012, el esquema también cubrió vuelos dentro de los países del EU ETS. Los estados miembros podrían subastar hasta el 10 % de los derechos de emisión en lugar de la asignación gratuita. La sanción por incumplimiento aumenta a 100 € por tonelada de CO2. Se permitió a las empresas utilizar créditos del Mecanismo de Desarrollo Limpio y la Implementación Conjunta del Protocolo de Kioto, lo que generó un total de casi 1500 millones de toneladas de créditos equivalentes a CO2 en el mercado. La medida se diseñó para ofrecer a las empresas opciones de mitigación rentables y convirtió al EU ETS en un importante impulsor del mercado internacional de emisiones.

La crisis económica de 2008 hizo que las empresas de la UE redujeran sus emisiones, lo que una vez más provocó un gran excedente de derechos de emisión EUA y una vez más hizo que el precio bajara de 30 € a menos de 7 €.

2013-2020

La Comisión Europea revisó el EU ETS para la implementación de la tercera fase. Había muchas razones para los cambios.

La caída de los precios de los EUA en la segunda fase socavó significativamente la credibilidad del EU ETS. En segundo lugar, el EU ETS no condujo a transformaciones o cambios significativos hacia sectores de energía renovable o tecnologías bajas en carbono en la medida esperada.

En tercer lugar, el sistema ha demostrado ser ineficiente desde el punto de vista de los costos. El sistema también ha sido objeto de fraude en varias ocasiones. Para abordar las debilidades del sistema, los cambios introducidos en esta fase incluyen, en particular, un límite de emisiones aplicado de manera uniforme en toda la UE para lograr el objetivo de reducción de GEI de manera más efectiva. El tope está disminuyendo un 1,74% anual, en 2020 redujo las emisiones un 21% respecto a 2005.

El principal método de asignación se ha cambiado a ventas de mercado. Las plataformas de negociación para EU ETS están disponibles para todos los países que participan en el sistema. El proceso de subasta está supervisado por el Reglamento de subastas del RCDE UE para garantizar que se lleve a cabo de manera transparente y regulada. La Directiva RCDE UE revisada establece que las subastas deben cumplir criterios como la previsibilidad, la rentabilidad y el acceso justo a las subastas y el acceso simultáneo a la información relevante para todos los operadores.

La asignación gratuita se aplica a las instalaciones industriales distintas de las de generación de electricidad en base a índices de referencia (BM). El índice BM determina el número de derechos de emisión EUA gratuitos en función de la producción (o entrada) de la instalación. Hay un BM para cada producto, p. para acero, cemento y cal. Este nivel se reducirá anualmente. Las industrias en riesgo de fuga de carbono reciben una asignación del 100 % durante todo el período de negociación.

El principal desafío en el último período comercial fue el excedente de derechos de emisión de EUA traspasados de 2008 a 2012, lo que llevó a la caída de los precios de EUA. Por este motivo, la Unión Europea decidió aplazar la subasta de 900 millones de EUA hasta el final del período de negociación (el llamado controvertido backloading). La Comisión Europea propuso la introducción de una reserva de estabilidad del mercado en el próximo período de negociación, que debería equilibrar la oferta y la demanda ajustando el tamaño de la subasta.

¿Cómo empezar a hacer trading con CFD de emisiones?

La negociación de carbono está disponible en nuestra plataforma xStation y puede comenzar su inversión en emisiones de carbono al realizar transacciones de CFD (contrato por diferencias) en el instrumento EMISS y utilizar el apalancamiento

Al negociar contratos de emisión, puede aprovechar la volatilidad del mercado y abrir posiciones durante movimientos de precios muy rápidos. El apalancamiento es muy arriesgado, pero puede multiplicar las ganancias de un inversor intradía. Operar con CFD en EMISS está dedicado a operadores activos a los que les gusta el riesgo y la volatilidad de los precios.

Gracias al apalancamiento de 1:5, solo necesitará un margen del 20 % para abrir una posición. Por ejemplo, al usar 1000 USD, abrirá un contrato por valor de 5 000 USD. Debido a los instrumentos CFD apalancados, el nivel de alto riesgo de ingresos potenciales de la posición también puede ser alto, pero también la pérdida potencial es posiblemente mayor como resultado.

Al negociar contratos de emisión, puede aprovechar la volatilidad del mercado y abrir posiciones durante movimientos de precios muy rápidos si es un inversor que le gusta el riesgo. El apalancamiento es un instrumento de alto riesgo, pero puede multiplicar las ganancias de un inversor diario.

Las únicas tarifas en las que incurre en este caso son el diferencial (la diferencia entre el precio de compra ASK y el precio de venta BID) y los puntos de intercambio. El margen es muy pequeño y cuesta centavos dependiendo del tamaño de la posición. Los puntos swap son los costes en los que incurre el bróker al financiar posiciones apalancadas; los swaps se cargan diariamente a la posición abierta en el instrumento EMISS.

El mejor momento para comenzar a invertir

El dióxido de carbono, a menudo abreviado CO2, es un gas de efecto invernadero incoloro creado por la quema de combustibles fósiles. El dióxido de carbono es una parte natural e importante de la atmósfera, pero los niveles son más altos hoy que en cualquier otro momento en al menos los últimos 800 000 años, según la Asociación Nacional Oceánica y Atmosférica de EE. UU.

El aumento de las emisiones de CO2 ha atrapado el calor en la atmósfera, elevando así la temperatura media de la Tierra y provocando fenómenos meteorológicos extremos e históricamente raros y un cambio climático muy rápido y peligroso que puede provocar desastres, pero también hambrunas o destrucción de cultivos.

Se esperaba que la reducción global en el transporte y el movimiento humano causada por la pandemia de COVID 19 redujera significativamente las emisiones globales de CO2, pero han disminuido solo un pequeño porcentaje y están aumentando nuevamente a pesar de la descarbonización, las restricciones de las políticas verdes y los bloqueos en algunas partes del mundo. .

Reducir a la mitad las emisiones de gases de efecto invernadero para 2030 y lograr la neutralidad en carbono para 2050 son los dos objetivos en los que se centra actualmente la política de la Unión Europea. La descarbonización es uno de los objetivos climáticos más importantes para la UE y el mundo. También se prevé acelerar el mecanismo de ajuste de los límites de emisión de carbono, para lo cual es necesario que los grandes emisores participen de las cuotas de carbono.

El cambio climático y la lucha contra la inseguridad energética son temas de debate en Europa.

Las instituciones de la UE debatirán el programa Objetivo 55 (Fit for 55) y el Pacto Verde Europeo en los próximos meses. La información sobre posibles apagones y falta de seguridad energética hace que los combustibles fósiles como el carbón sigan siendo muy populares, a pesar de las recomendaciones de la UE, lo que eleva los precios de EMISS.

En última instancia, la Comisión Europea tendrá como objetivo reemplazar los combustibles fósiles mediante la promoción de la madera en el sector de la construcción y la producción de electricidad utilizando bioenergía. Sin embargo, las soluciones basadas en la naturaleza no pueden ampliarse indefinidamente y la UE también querrá influir en la reducción de las emisiones de CO2 con nuevas tecnologías.

Aunque estas soluciones tecnológicas aún son muy jóvenes y necesitan tiempo, son prometedoras: la eliminación de CO2 es entonces sostenible.

Para 2030, 5 millones de toneladas de CO2 deben eliminarse de la atmósfera cada año en la UE y almacenarse permanentemente utilizando soluciones tecnológicas modernas. Otra forma de reducir las emisiones es transformar el CO2 de un producto de desecho en un recurso y utilizarlo como materia prima para producir productos químicos, plásticos o combustibles, p. la producción de metanol a partir de CO2 puede iniciar el camino hacia los plásticos verdes.

Para 2030, al menos el 20 % del carbono utilizado en las industrias química y de plásticos debería provenir de fuentes no fósiles de acuerdo con la estrategia de la UE.

Ahora, sin embargo, en tiempos de una crisis energética, la Comisión puede tener problemas para hacer cumplir todas las disposiciones mientras mantiene intacto el sector energético de cada estado miembro.

El precio del carbón en Europa podría alcanzar los 113 dólares la tonelada a fines de 2021, dicen los analistas, después de haber subido casi un 50 % desde principios de noviembre. La crisis energética, el aumento de los precios de la gasolina y la proximidad de las opciones que caducan podrían hacer que las emisiones de carbono sean aún más altas que ahora.

El sistema de comercio de emisiones (ETS), que exige que los fabricantes, las empresas de energía y las aerolíneas paguen por cada tonelada de dióxido de carbono que emiten, es fundamental para los esfuerzos de la Unión Europea por reducir las emisiones de gases de efecto invernadero.

Economistas encuestados por Reuters transmitieron que el sistema requiere precios de alrededor de $100 por tonelada para alentar a las empresas a cambiar a combustibles y tecnologías más limpias para reducir las emisiones en línea con los objetivos del acuerdo climático de París de 2015 y el Protocolo de Kioto. Las soluciones ecológicas siguen siendo relativamente caras y, para muchas empresas, su uso es un gran obstáculo para optimizar los beneficios.

Las centrales eléctricas de carbón deben comprar más permisos de carbono para dar cuenta de sus altísimas emisiones. Cuantos más combustibles "sucios" como el carbón se utilicen, mayores precios de EMISS pueden esperar los inversores.

Los contratos de gas están aumentando debido a las previsiones de un invierno frío, el mantenimiento de las principales infraestructuras de gas y las tensiones entre Rusia y los países occidentales productores de gas y EE. UU. (gasoducto NordStream 2).

El Reino Unido lanzó su propio ETS nacional en 2021 después de abandonar el sistema de la Unión Europea después del Brexit, donde el carbón se cotiza justo por debajo de las valoraciones de la UE. El ETS del Reino Unido tiene un mecanismo de contención de costos que permite a los reguladores británicos interferir con los precios domésticos. Las acciones de Gran Bretaña podrían incitar a los países europeos a pedirle a la UE que tome medidas similares, según los inversionistas.

En resumen, los próximos años parecen ser un buen momento para negociar activamente contratos de emisión EUA debido a la alta volatilidad de los precios, la extraordinaria liquidez de este instrumento y la cantidad de eventos políticos, decisiones y problemas energéticos actualmente debatidos dentro de la Unión Europea.

Gracias a la información periódica ya la crisis energética, los inversores pueden formarse su propia opinión sobre los precios de los contratos de CO2 e implementar sus estrategias de inversión.

Los contratos de carbono son un instrumento arriesgado con una alta volatilidad de los precios y los inversores interesados en negociarlos deben estar al tanto de las últimas noticias sobre las políticas climáticas y energéticas de la UE para ajustar sus posiciones a los próximos eventos del mercado. Nuestra oferta de comercio de carbono debido a su volatilidad y popularidad también permite a los operadores activos que no están interesados en leer noticias operar solo en la acción del precio del instrumento en función de los indicadores de análisis técnico que proporcionamos en nuestra plataforma de negociación o buscar una ventaja de precio temporal para abrir posiciones.

Horario de negociación del EMISS

¿Qué pasa con el horario de negociación disponible de EMISS? Esta información es especialmente importante para los inversores intradía. La inversión de emisiones está disponible 5 días a la semana de 8:05 CET a 18:00 CET de lunes a viernes. La negociación de emisiones de carbono no está disponible durante los fines de semana en nuestra plataforma. El precio spot de EMISS es estático cuando el mercado está cerrado. El resto del tiempo los precios fluctúan constantemente.

Por supuesto, el mejor momento para negociar emisiones de carbono es durante períodos de muy alta liquidez, cuando la volatilidad del mercado es mayor.

Cuando hay una alta rotación en el mercado y aumenta el volumen de operaciones, también aumenta la volatilidad. Esto puede verse influenciado por la publicación de noticias importantes sobre el clima, información de la prensa o incluso rumores sobre cambios en las restricciones de emisión de CO2.





