¿Qué son los bancos centrales y cómo funcionan?

Tiempo de lectura: 7 minute(s)

Un banco central es un banco nacional que proporciona servicios financieros y de banca al gobierno de su país y al sistema de banca comercial. También emite la divisa del país; de acuerdo con el Banco Central Europeo, "un banco central es una institución pública que gestiona la divisa de un país o grupo de países, y controla el suministro de dinero - literalmente, la cantidad de dinero en circulación. El objetivo principal de muchos bancos centrales es la estabilidad del precio. En algunos países, a los bancos centrales se les requiere, por ley, a actuar en apoyo del total empleo".

También merece la pena recordar que un banco central no es un banco comercial. Un individuo no puede abrir una cuenta en un banco central o pedir un préstamo, y como organismo público, no le motivan los beneficios.

¿Por qué son importantes los bancos centrales?

Se debe recordar algo - los bancos centrales son cruciales no solo para los participantes del mercado, sino también para toda la economía. Son responsables de la estabilidad de precios, y también pueden apoyar el crecimiento económico o el empleo.

Y respecto a los mercados financieros, lo más importante a recodar como trader es que los bancos centrales controlan el suministro de dinero. A cambio, esto quiere decir que la política monetaria de un banco central o la implementación de su política fiscal pueden tener influencia en la dirección del mercado forex.

Una de las principales herramientas de cualquier banco central es establecer los tipos de interés - también conocidos como el coste del dinero. A medida que el banco central cambia sus tipos, influencia los tipos de interés del mercado, pero también el mercado de cambio extranjero.

Echemos un vistazo a un ejemplo. Imagina que la Reserva Federal observa que la economía está funcionando bien, la tasa de desempleo es satisfactoriamente baja, el crecimiento económico es sólido y la inflación está al alza. En este escenario, la Fed probablemente elevaría los tipos de interés para prevenir la subida excesiva de los precios. Mientras los tipos suben, los préstamos se encarecen, por lo que menos individuos y empresas muestran su interés en ellos. Por lo que esto ralentizará el crecimiento.

Pero ¿cómo afecta esto a la divisa? Mientras que los tipos más altos hará que los préstamos o el crédito sea más caro, los depósitos generarán más interés por lo que los traders podrían buscar comprar la divisa a cambio de un tipo de devolución más alto. Esto lleva a una mayor demanda del dólar, y por tanto a encarecer la divisa. Echa un vistazo a cómo reaccionó el EURUSD a la decisión de la Fed de diciembre de 2016 sobre la política monetaria.



Es importante recordar que los tipos de interés no son la única herramienta que pueden utilizar los bancos centrales. La banca central ha evolucionado y se han introducido muchas medidas extraordinarias tras la crisis financiera de 2008/9. Un banco central puede comprar bonos del gobierno o prestar dinero a instituciones privadas que necesiten estimular el crecimiento del crédito. Es más, también podría comprar otros activos de bancos para evitar que quiebren. La Fed llevó a cabo estos movimientos tras la crisis y ha estimulado el comienzo de un año múltiple alcista en Wall Street.

Como puedes ver, los bancos centrales son los participantes del mercado más importantes que pueden establecer la tendencia del mercado. No obstante, algunas instituciones son más influyentes que otras. Vamos a ver qué bancos centrales es crucial monitorizar.

Bancos centrales más importantes:

Hay cuatro bancos centrales cuyas decisiones podrían tener un impacto significante en los mercados financieros:

Reserva Federal - La Reserva Federal es el banco central de Estados Unidos de América. El Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC) es responsable de las operaciones de mercado abierto que son cruciales para los mercados financieros. El FOMC lleva ocho reuniones programadas al año. En estas reuniones el Comité revisa condiciones económicas y financieras, determina la correcta postura respecto a la política monetaria, y evalúa los riesgos de sus objetivos a largo plazo de estabilidad del precio y crecimiento económico sostenible. El FOMC se reúne dos veces al trimestre, y la última reunión de cada trimestre incluye una rueda de prensa y sus proyecciones económicas. Actualmente el Presidente de la Fed es Jerome Powell, cuyos discursos puede tener un impacto similar a una subida o recorte del tipo de interés. Sin embargo, merece la pena escuchar a otros miembros del comité de establecimiento de políticas, ya que las decisiones del FOMC se basan en el consenso de varios de sus miembros. Banco Central Europeo - El Banco Central Europeo (ECB) es el banco central de la Unión Monetaria Europea. Es el banco central de los 19 países Europeos que han adoptado el euro como moneda. La tarea principal del ECF es mantener la estabilidad del precio en la eurozona y preservar el poder adquisitivo de su divisa única. El Consejo Regulador es el cuerpo de toma de decisiones del ECB. Consiste en 6 miembros de la Junta y los gobernadores de los bancos centrales de cada uno de los 19 países. El Consejo Regulador se reúne para discutir la política monetaria cada seis semanas. A cada reunión le sigue una conferencia de prensa de su presidente. Actualmente El ECB lo preside Mario Draghi, que es famoso por terminar con la eurocrisis con su afirmación de que "el ECB hará lo que tenga que hacer para proteger al euro". Banco de Japón - Como su nombre indica, el Banco de Japón (BoJ) es el banco central de Japón. La tarea principal del Banco de Japón es mantener la estabilidad del precio, pero es importante mencionar que desde los años 90 la economía de Japón se ha encontrado en dificultades. Tu tasa de crecimiento está cercana al cero, mientras que la inflación permanece limitada y a veces se vuelve deflación. Es por eso que el Banco de Japón es el que más medidas extraordinarias ha introducido entre todos los bancos centrales, incluyendo tipos de interés negativos. Los miembros del Banco de Japón se reúnen 8 veces al año para decidir la dirección de la política monetaria. El presidente del banco central es Haruhiko Kuroda, que comparece en rueda de prensa tras cada decisión de política monetaria. Banco de Inglaterra - A pesar de lo que sugiere el nombre, el Banco de Inglaterra (BoE) es el banco central de todo Reino Unido, no solo Inglaterra. Su objetivo principal es mantener la estabilidad de precio, pero tras el voto del Brexit, el BoE modificó su postura para también apoyar el crecimiento económico. Aunque no es una norma habitual, el Banco de Inglaterra ha subrayado que apoyará la economía durante el periodo del Brexit. Las decisiones de política monetaria las lleva a cabo el Comité de Política Monetaria, que se reúne 8 veces al año. Los aspectos técnicos de las decisiones del BoE son similares a los de la Fed - el gobernador participa en una conferencia de prensa solo tras cuatro decisiones. Sin embargo cuenta con una diferencia. El Banco de Inglaterra publica unos minutos después de su última reunión (un documento que describe la discusión que ha tenido lugar - proporciona una percepción adicional sobre la dirección de la política monetaria ) junto con la decisión. La Reserva Federal publica sus documentos tres semanas después de que haya tenido lugar. Actualmente el BoE lo dirige Mark Carney, que dimitirá una vez se complete el proceso del Brexit.

Halcones vs. palomas:

La gente tiene diversas opiniones, por lo que no es una gran sorpresa que los creadores de las políticas puedan tener una visión distinta de la economía, así como de la política monetaria. Entre los bancos centrales podemos destacar dos grandes grupos - halcones y palomas.

Halcones (Hawks) - Los halcones son creadores de políticas cuya prioridad es mantener la inflación en niveles bajos. Estos banqueros prefieres tipos de interés algos y una políltica monetaria más prudente para mantener la inflación a raya. También les preocupa menos el estado global de la economía.

Palomas (Doves) - Las palomas son creadores de políticas que podrían tolerar niveles más altos de inflación con el fin de impulsar el crecimiento económico y apoyar el empleo. Tales creadores de tendencias prefieres tipos de interés bajos.

Como puedes observar, existen dos maneras de describir la postura del banco central respecto a la política monetaria. Si escuchas que un banco central es halcón (hawkish), quiere decir que quiere incrementar los tipos de interés o que tiene un punto de vista alcista de la economía. Por ejemplo, una Fed hawkish señalaría un aumento del tipo de interés, y por tanto haciendo más fuerte al dólar. Por otro lado, un banco central paloma (dovish) normalmente tendría un impacto negativo en la divisa, ya que no tendrá prisa por intensificar su política.

Las participantes del mercado más poderosos:

Se puede ver que los bancos centrales podrían describirse como los participantes del mercado más potentes. Sus decisiones - o tan solo una declaración de uno de sus creadores de políticas - puede tener un impacto significante no solo en las divisas, sino también en las acciones y el mercado de bonos. Es por eso que un trader prudente debe monitorizar atentamente todo lo que esté relacionado con las decisiones de las políticas monetarias y las decisiones de los bancos centrales.