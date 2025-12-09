Accenture a Anthropic uzavírají víceleté partnerství na podporu adopce umělé inteligence

-
Accenture vyškolí 30 000 zaměstnanců na práci s AI modelem Claude od startupu Anthropic.
-
Partnerství navazuje na dřívější spolupráci s OpenAI a podporuje široké nasazení AI v byznysu.
-
Zaměření na regulované sektory má prolomit bariéry adopce AI v oblastech s přísnými pravidly.
-
Krok je součástí restrukturalizace Accenture s důrazem na digitální a AI služby.
-
Accenture vyškolí 30 000 zaměstnanců na práci s AI modelem Claude od startupu Anthropic.
-
Partnerství navazuje na dřívější spolupráci s OpenAI a podporuje široké nasazení AI v byznysu.
-
Zaměření na regulované sektory má prolomit bariéry adopce AI v oblastech s přísnými pravidly.
-
Krok je součástí restrukturalizace Accenture s důrazem na digitální a AI služby.
Společnost Accenture oznámila rozšíření spolupráce se startupem Anthropic, v jehož rámci vznikne nová AI business skupina, která má urychlit zavádění umělé inteligence do podnikových procesů. Součástí dohody je, že přibližně 30 000 zaměstnanců Accenture bude proškoleno v práci s AI modelem Claude, což představuje největší nasazení tohoto nástroje v historii společnosti Anthropic.
Tento krok je součástí širší strategie Accenture, která reaguje na rostoucí poptávku firem po digitalizaci a efektivitě. Navazuje tak na nedávno oznámené partnerství s OpenAI, v jehož rámci bude stovky tisíc IT pracovníků Accenture školeno na ChatGPT Enterprise. Cílem je nejen zvýšit produktivitu, ale také integrovat AI do klíčových firemních workflow.
Partnerství se zaměřuje také na tvorbu nových společných řešení pro regulované sektory, jako jsou finanční služby, zdravotnictví, farmacie a veřejná správa. Právě tyto obory často zaostávají v adopci AI kvůli přísným předpisům a požadavkům na zpracování dat, což chce nová aliance změnit pomocí přizpůsobených nástrojů a konzultační podpory.
Accenture již dříve, v září, oznámila restrukturalizaci ve výši 865 milionů USD, která má za cíl přesměrovat zdroje směrem k digitálním a AI službám. Partnerství s Anthropic je tak dalším logickým krokem v přechodu od tradičního poradenství k technologicky orientovaným službám s vyšší přidanou hodnotou.
Graf ACN.US (D1)
Akcie společnosti Accenture zaznamenaly v posledních dnech prudký růst a aktuálně se obchodují na ceně 271,50 USD. Cena prorazila nad klouzavé průměry EMA 50 (252,00 USD) i SMA 100 (250,85 USD), což představuje silný technický signál obratu z klesajícího na růstový trend. RSI dosahuje hodnoty 62,1, tedy se blíží překoupené zóně, ale stále indikuje silné býčí momentum bez extrémního přehřátí trhu.
V krátkodobém horizontu může dojít ke konsolidaci po prudkém růstu, ale pokud se cena udrží nad hranicí 265–266 USD, technický výhled zůstane býčí. Další významnou rezistenci představuje úroveň kolem 275–280 USD, kde by mohlo dojít k dočasnému zpomalení.
Zdroj: xStation5
Zaujalo Vás toto téma? U XTB můžete obchodovat více než 2000 CFD na akcie!
- Konkurenční spready
- Nízké swapové body, díky kterým můžete držet pozice déle
- Minimální velikost transakce již od 0 EUR
Kromě široké nabídky instrumentů od nás získáte také vzdělávací materiály – články, e-booky a kurzy zdarma:
Akcie Abivax prudce rostou kvůli spekulacím o převzetí ze strany Eli Lilly
Akcie Ferrari se blíží dvouletým minimům 📉
Akcie Nextdoor posilují o téměř 50 % díky býčímu postoji známého investora
Spor o LNG se vyostřuje: Venture Global odmítá obvinění Shellu z podvodu
Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. U 71 % účtů retailových investorů došlo při obchodování s rozdílovými smlouvami u tohoto poskytovatele ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte tomu, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků. Investování je rizikové. Investujte zodpovědně. Tento materiál je marketingovou komunikací ve smyslu čl. 24 odst. 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů, kterou se mění směrnice 2002/92/ES a směrnice 2011/61/EU (MiFID II). Marketingová komunikace není investiční doporučení ani informace doporučující či navrhující investiční strategii ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014 ze dne 16. dubna 2014 o zneužívání trhu (nařízení o zneužívání trhu) a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/6/ES a směrnic Komise 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/958 ze dne 9. března 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014, pokud jde o regulační technické normy pro technická ujednání pro objektivní předkládání investičních doporučení nebo jiných informací doporučujících nebo navrhujících investiční strategie a pro zveřejnění konkrétních zájmů nebo náznaků střetu zájmů nebo jakékoli jiné rady, a to i v oblasti investičního poradenství, ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. Marketingová komunikace je připravena s nejvyšší pečlivostí, objektivitou, prezentuje fakta známé autorovi k datu přípravy a neobsahuje žádné hodnotící prvky. Marketingová komunikace je připravena bez zohlednění potřeb klienta, jeho individuální finanční situace a nijak nepředstavuje investiční strategii. Marketingová komunikace nepředstavuje nabídku k prodeji, nabídku, předplatné, výzvu na nákup, reklamu nebo propagaci jakýchkoliv finančních nástrojů. Společnost XTB S.A., organizační složka nenese odpovědnost za jakékoli jednání nebo opomenutí klienta, zejména za získání nebo zcizení finančních nástrojů, na základě informací obsažených v této marketingové komunikaci. V případě, že marketingová komunikace obsahuje jakékoli informace o jakýchkoli výsledcích týkajících se finančních nástrojů v nich uvedených, nepředstavují žádnou záruku ani předpověď ohledně budoucích výsledků. Minulá výkonnost nemusí nutně vypovídat o budoucích výsledcích a každá osoba jednající na základě těchto informací tak činí zcela na vlastní riziko.