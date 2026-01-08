Nvidia požaduje od čínských zákazníků plnou platbu předem za čipy H200

-
Společnost Nvidia zavedla novou obchodní politiku, podle které musí čínští zákazníci zaplatit plnou cenu předem za její nejvýkonnější čipy H200 určené pro akceleraci umělé inteligence. Tento krok představuje výraznou změnu oproti předchozím podmínkám a odráží rostoucí obchodní a geopolitickou nejistotu v souvislosti s vývozem pokročilých technologií do Číny.
Přísnější podmínky pro nákup špičkových čipů
Zákazníci v Číně nyní nemohou své objednávky po zaplacení zrušit, měnit jejich specifikace nebo žádat o vrácení peněz. Platby jsou nevratné a je nutné je uhradit ještě před započetím výroby nebo dodávky. V určitých případech může Nvidia akceptovat zajištění formou pojištění nebo zástavy, ale tyto výjimky jsou velmi omezené.
Důvodem jsou regulatorní rizika a omezená dostupnost
Nvidia se tímto krokem snaží minimalizovat rizika související s vývozem čipů, zejména s ohledem na zpřísněné regulatorní prostředí v Číně. Čipy H200 patří k nejžádanějším produktům pro datová centra a výpočetní AI infrastrukturu, přičemž poptávka výrazně převyšuje dostupnou nabídku. Nový model tak Nvidii umožňuje lépe řídit své zásoby a cash-flow.
Dopady na čínské zákazníky
Požadavek na plnou platbu předem může znamenat vyšší finanční náročnost pro čínské firmy, které musí vynaložit značné prostředky bez záruky dodání v přesně určeném termínu. To může zpomalit investice do AI infrastruktury a zároveň otevřít prostor pro hledání alternativních řešení, včetně lokálních dodavatelů.
