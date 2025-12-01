Accenture a OpenAI spojují síly — desítky tisíc zaměstnanců dostanou přístup k ChatGPT Enterprise

-
Accenture nabídne desítkám tisíc zaměstnanců přístup k ChatGPT Enterprise ve spolupráci s OpenAI.
-
Společnost spouští program na podporu integrace AI do klíčových procesů v různých sektorech.
-
Cílem je vytvořit rozsáhlou síť AI odborníků certifikovaných OpenAI.
-
Akcie Accenture na oznámení reagovaly pozitivně – v premarketu přidaly téměř 3 %.
Accenture (ACN) oznámila strategické partnerství se společností OpenAI, v jehož rámci získají desítky tisíc jejích IT profesionálů přístup k verzi ChatGPT Enterprise. Tento krok je součástí širší iniciativy, jejímž cílem je zrychlit adopci generativní AI v korporátním prostředí a zároveň posílit nabídku služeb společnosti v oblasti umělé inteligence.
Co partnerství znamená
Díky přímému přístupu k nejnovějším nástrojům OpenAI budou zaměstnanci Accenture schopni navrhovat a implementovat pokročilá AI řešení přímo pro klienty. Firma zároveň spouští nový program, který má pomáhat podnikům začlenit tzv. „agentickou“ AI do každodenních operací — například v zákaznickém servisu, finančních službách, zdravotnictví nebo maloobchodu.
Součástí partnerství je také rozsáhlé vzdělávání — cílem je vytvořit širokou základnu odborníků, kteří budou certifikovaní v používání nástrojů OpenAI a připraveni poskytovat služby budoucnosti. Accenture uvádí, že to bude „zásadní prvek“ pro urychlení transformace podnikových modelů.
Kontext a dopady
Partnerství přichází v době, kdy se AI stává jedním z hlavních motorů digitální transformace. Firmy napříč sektory hledají způsoby, jak generativní AI zapojit do svých procesů — a Accenture chce být tím, kdo jim v tomto směru bude strategickým partnerem.
Investoři reagovali na oznámení pozitivně — akcie společnosti v premarketu vzrostly o téměř 3 %, což ukazuje na důvěru trhu v dlouhodobý přínos tohoto partnerství.
Rizika a příležitosti
Zavádění generativní AI do firemní praxe s sebou přináší nejen příležitosti, ale i rizika. Mezi hlavní výzvy patří nutnost rychlého přeškolení zaměstnanců, integrace nových technologií do stávajících systémů a zajištění bezpečnosti dat. Pokud se to však podaří, může Accenture získat významný náskok před konkurencí.
