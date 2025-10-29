Adidas čelí ztrátě 140 milionů dolarů kvůli americkým clům

-
Adidas očekává přímý dopad amerických cel ve výši 140 milionů USD na provozní zisk v roce 2025.
-
Největší dopad se projeví ve 4. čtvrtletí.
-
Společnost zvýšila ceny v USA, aby kompenzovala náklady.
-
Reakce spotřebitelů na dražší zboží zůstává nejistá a může ovlivnit budoucí prodeje.
-
Společnost Adidas očekává, že americká dovozní cla budou mít v roce 2025 přímý dopad na provozní zisk ve výši 120 milionů eur, tedy přibližně 140 milionů dolarů. Největší finanční zásah se přitom očekává ve čtvrtém čtvrtletí, uvedl generální ředitel Bjørn Gulden během tiskové konference.
Aby Adidas zmírnil dopad těchto cel, zvýšil ceny svých produktů na americkém trhu. Podle vedení společnosti však není jasné, jak spotřebitelé na vyšší ceny zareagují, což představuje dodatečné riziko v podobě nepřímých dopadů na tržby a loajalitu zákazníků.
Tarify se vztahují na široké spektrum dovozů a jsou součástí širší obchodní politiky USA vůči Číně a jiným ekonomikám. Pro globální značky jako Adidas to znamená nutnost přehodnotit dodavatelské řetězce, cenovou politiku a výrobní strategii, zejména v klíčových regionech jako USA.
Graf ADS.DE (D1)
Akcie společnosti Adidas zaznamenaly prudký pokles a aktuálně se obchodují na ceně 175,80 EUR, což představuje výrazný propad pod klouzavé průměry – EMA 50 (185,15 EUR) i SMA 100 (186,24 EUR). Technické indikátory potvrzují zhoršující se sentiment. RSI kleslo na úroveň 40,4, čímž se přiblížil hranici přeprodanosti, a ukazuje na zvýšený prodejní tlak. MACD zároveň vytváří medvědí překřížení a směřuje k nule, což je další signál oslabujícího momenta.
Z krátkodobého hlediska může být hranice kolem 175 EUR klíčovou podporou, ale pokud bude prolomena, otevře se prostor pro další pokles směrem k úrovním kolem 165 EUR. K opětovnému obnovení růstového trendu by bylo nutné, aby se cena vrátila nad obě klouzavé průměry, ideálně nad 187 EUR.
Zdroj: xStation5
