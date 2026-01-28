ADM zaplatí 40 milionů dolarů za urovnání vyšetřování SEC ohledně účetních praktik

-
Archer‑Daniels‑Midland (ADM) souhlasila s uhrazením 40 milionů USD jako civilní pokuta, aby urovnala vyšetřování amerického regulačního úřadu SEC ohledně účetních nesrovnalostí ve své divizi Nutrition.
-
Podle SEC byly některé interní transakce mezi segmenty vedeny tak, aby navozovaly vyšší ziskovost Nutrition než byla realita, což vedlo k několika přehodnocením účetních výsledků.
-
Bývalí výkonný ředitel financí a další dva bývalí manažeři čelí civilním sankcím, přičemž DOJ uzavřel souběžné trestní šetření bez vznesení obvinění.
-
Archer‑Daniels‑Midland (ADM) souhlasila s uhrazením 40 milionů USD jako civilní pokuta, aby urovnala vyšetřování amerického regulačního úřadu SEC ohledně účetních nesrovnalostí ve své divizi Nutrition.
-
Podle SEC byly některé interní transakce mezi segmenty vedeny tak, aby navozovaly vyšší ziskovost Nutrition než byla realita, což vedlo k několika přehodnocením účetních výsledků.
-
Bývalí výkonný ředitel financí a další dva bývalí manažeři čelí civilním sankcím, přičemž DOJ uzavřel souběžné trestní šetření bez vznesení obvinění.
Společnost Archer-Daniels-Midland (ADM), jeden z největších světových obchodníků a zpracovatelů zemědělských komodit, souhlasila se zaplacením 40 milionů USD jako civilní pokuty v rámci urovnání vyšetřování Komise pro cenné papíry USA (SEC). Vyšetřování se týkalo způsobu, jakým společnost vykazovala finanční výsledky své divize Nutrition, zaměřené na rostlinné proteiny, sladidla a specializované přísady. Dohoda byla oznámena 27. ledna 2026 a ADM ji uzavřela bez přiznání pochybení.
Obvinění a zasažené vedení
SEC obvinila bývalé vedoucí pracovníky ADM, včetně bývalého finančního ředitele Vikrama Luthara, že schvalovali účtování interních převodů mezi segmenty, které uměle navyšovaly výsledky divize Nutrition. Mezi tyto úpravy patřily například zpětné cenové slevy a převody zisků, které nebyly dostupné pro externí zákazníky, což vedlo ke zkreslení ziskovosti v účetních letech 2019, 2021 a 2022.
Další bývalí manažeři, Vince Macciocchi a Ray Young, rovněž čelí civilním postihům a v rámci vyrovnání souhlasili s vrácením finančních prostředků a dalšími sankcemi.
Podmínky urovnání a následky
ADM se zavázala k posílení svých vnitřních kontrolních mechanismů a k zajištění transparentnějšího účetního vykazování. Součástí dohody je také vytvoření tzv. Fair Fund, ze kterého budou odškodněni investoři, kteří byli účetními nesrovnalostmi poškozeni. ADM nicméně neuznala závěry SEC jako důvodné.
Souvislosti s širším právním dohledem
Americké ministerstvo spravedlnosti (DOJ) současně uzavřelo své paralelní trestní vyšetřování bez vznesení obvinění, což odráží spolupráci ADM a její nápravná opatření od roku 2024. Vedení společnosti po oznámení zdůraznilo závazek k přesnosti a integritě ve finančním výkaznictví. Celý případ je dalším signálem zesilujícího dohledu nad účetními praktikami velkých firem v zemědělském sektoru.
Zaujalo Vás toto téma? U XTB můžete obchodovat více než 2000 CFD na akcie!
- Konkurenční spready
- Nízké swapové body, díky kterým můžete držet pozice déle
- Minimální velikost transakce již od 0 EUR
Kromě široké nabídky instrumentů od nás získáte také vzdělávací materiály – články, e-booky a kurzy zdarma:
- Trading pro začátečníky
- TOP 5 Trading nástrojů Ondřeje Hartmana
- Kurz tradingu vs. investování
- Investování do akcií – Co je to obchodování s akciemi?
- Testovací účet u XTB? Procvičte si obchodování zdarma!
Tržní shrnutí: Evropské indexy překonávají americké akcie před otevřením Wall Street 📉
Rekordní čtvrtletí Applu: iPhone, služby a ‚neviditelná‘ AI. Je návrat na trůn na dosah?
Denní shrnutí: Wall Street a drahé kovy se pokoušejí o odraz 📈Microsoft klesá o 12 %
Akcie Applu klesají před výsledky 📉Podrží společnost iPhone?
Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. U 71 % účtů retailových investorů došlo při obchodování s rozdílovými smlouvami u tohoto poskytovatele ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte tomu, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků. Investování je rizikové. Investujte zodpovědně. Tento materiál je marketingovou komunikací ve smyslu čl. 24 odst. 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů, kterou se mění směrnice 2002/92/ES a směrnice 2011/61/EU (MiFID II). Marketingová komunikace není investiční doporučení ani informace doporučující či navrhující investiční strategii ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014 ze dne 16. dubna 2014 o zneužívání trhu (nařízení o zneužívání trhu) a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/6/ES a směrnic Komise 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/958 ze dne 9. března 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014, pokud jde o regulační technické normy pro technická ujednání pro objektivní předkládání investičních doporučení nebo jiných informací doporučujících nebo navrhujících investiční strategie a pro zveřejnění konkrétních zájmů nebo náznaků střetu zájmů nebo jakékoli jiné rady, a to i v oblasti investičního poradenství, ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. Marketingová komunikace je připravena s nejvyšší pečlivostí, objektivitou, prezentuje fakta známé autorovi k datu přípravy a neobsahuje žádné hodnotící prvky. Marketingová komunikace je připravena bez zohlednění potřeb klienta, jeho individuální finanční situace a nijak nepředstavuje investiční strategii. Marketingová komunikace nepředstavuje nabídku k prodeji, nabídku, předplatné, výzvu na nákup, reklamu nebo propagaci jakýchkoliv finančních nástrojů. Společnost XTB S.A., organizační složka nenese odpovědnost za jakékoli jednání nebo opomenutí klienta, zejména za získání nebo zcizení finančních nástrojů, na základě informací obsažených v této marketingové komunikaci. V případě, že marketingová komunikace obsahuje jakékoli informace o jakýchkoli výsledcích týkajících se finančních nástrojů v nich uvedených, nepředstavují žádnou záruku ani předpověď ohledně budoucích výsledků. Minulá výkonnost nemusí nutně vypovídat o budoucích výsledcích a každá osoba jednající na základě těchto informací tak činí zcela na vlastní riziko.