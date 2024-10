Umelá inteligencia: Investície do akcií AI

Čas čítania: 11 minute(s)

V poslednom desaťročí 20. storočia zasiahol internet predstavivosť investorov a odštartoval takzvanú dot-com bublinu. O takmer 20 rokov neskôr investorov opäť fascinuje prevratná technológia generatívnej umelej inteligencie. Akým spôsobom investovať do akcií umelej inteligencie?

Umelá inteligencia už nie je sci-fi. Z hollywoodskych obrazoviek prešli pokročilé algoritmy mohutným vývojom. Zlepšili produktivitu, urýchlili analýzu dát a prekvapili stovky miliónov ľudí svojimi schopnosťami generovať text a obrázky. ChatGPT bol v roku 2022 označený za najrýchlejšie rastúcu aplikáciu na svete. Táto revolúcia pokračuje, umelá inteligencia sa stále zdokonaľuje a spoločnosti, ktoré majú prostriedky a schopnosti na jej využitie, zaujali v mysliach investorov špeciálne miesto.

Teraz ju môže používať prakticky každý a najväčšie svetové technologické spoločnosti sa zapojili do závodu o oslovenie miliónov spotrebiteľov svojimi produktmi: súkromnými aj firemnými. Ako zotrvačníkov v silnom mechanizme určili zákony trhu odvetvia, ktoré môžu z trendu umelej inteligencie ťažiť. V týchto odvetviach môžu s trendom držať krok len niektoré z najlepšie riadených a technologicky vybavených spoločností.

Počnúc cloud computingom spoločnosti Microsoft a polovodičmi Nvidia, ktoré umožňujú zvyšovanie výpočtového výkonu (a pokročilejšej umelej inteligencie), až po sieťové riešenia spoločnosti Arista Networks. Zistíme, ktoré z AI akcií môžu profitovať z nového technologického posunu, ktorý sa začal v druhom desaťročí 21. storočia. V nasledujúcom článku sa dozviete, prečo sa AI dostala na parket najväčších svetových búrz. Pokúsime sa tiež identifikovať spoločnosti, ktoré z nej môžu ťažiť.

Investície do umelej inteligencie

Umelá inteligencia so sebou prináša zásadnú ekonomickú a technologickú zmenu. Aby sa táto zmena uskutočnila, musí byť samozrejme realizovaná nie na centrálnej úrovni (štát), ale na úrovni súkromnej (podniky). To by mohlo znamenať potenciálnu investičnú príležitosť, pretože mnoho týchto spoločností je kótovaných na burze. Ale ako každá iná investícia má aj tieto určité riziká, ako je napríklad zlomový technologický vývoj alebo výrazné spomalenie ekonomiky, čo môže obmedziť katalyzátor podnikania založený na AI.

Tieto spoločnosti zavádzajú umelú inteligenciu a pracujú na nej, budú z nej mať priame aj nepriame výhody (prehĺbenie konkurenčných výhod).

To samozrejme neznamená, že sa jedná o jediné spoločnosti a akcie zasluhujúce pozornosť. Rozhodne však stojí za zváženie expozície voči novému, rušivému trendu, ktorý podporil bull run na Wall Street od začiatku roku 2023.

Predseda najväčšej svetovej spoločnosti v oblasti polovodičov Taiwan Semiconductor C.C. Wei uviedol, že rok 2024 je iba „špičkou ľadovca“ pre celý vývoj umelej inteligencie.

Vývoj umelej inteligencie sa nezaobíde bez zvyšovania výpočtového výkonu. Za to sú zodpovedné polovodiče, ktoré musia firmy nakupovať, aby boli o krok vpredu pred konkurenciou a mohli vyvíjať efektívne algoritmy strojového učenia.

Prečo ale vôbec investovať do novej technológie, ako je AI?

Umelá inteligencia znamená vyššiu produktivitu, a to aj na podnikovej úrovni.

To môže prirodzene zvýšiť ich príjmy a zisky, a to aj v úplne nových oblastiach trhu.

Umelá inteligencia je transformačná technológia a má potenciál vytvoriť úplne nové odvetvia a trhové medzery.

Zvýšením výrobných a obchodných kapacít môžu podniky teoreticky podporiť expanziu bez toho, aby súčasne zvýšili náklady na zamestnanosť (samozrejme za cenu vyšších investícií do výskumu a vývoja v oblasti umelej inteligencie).

Spoločnosti, ktoré úspešne vyvíjajú produkty súvisiace s umelou inteligenciou, pravdepodobne získajú strategickú výhodu nad svojimi konkurentmi.Historicky prinášali technologické spoločnosti investorom nadpriemerné výnosy (za cenu vysokej volatility a dramatických poklesov na býčích trhoch).Rozvoj umelej inteligencie znamená závod na technologickej i obchodnej úrovni a historicky vysoká konkurencia vytvára priaznivé prostredie pre rast.

Rovnako ako v prípade internetového boomu v rokoch 1995-2000 bude samozrejme aj v prípade umelej inteligencie priamo zarábať pomerne úzka skupina firiem. Na tú sa pokúsime zamerať v nasledujúcich kapitolách.

Historicky bola volatilita Nasdaqu, rovnako ako investičná riziková prémia Nasdaqu, najvyššia medzi ostatnými americkými benchmarkami, vrátane nemeckého indexu DAX. Od roku 1990, keď nové počítačové technológie začínali vstupovať na bežný trh, predstavoval výnos indexu viac ako 7 500 % v porovnaní s 1 250 % pri indexe S&P 500.

Upozorňujeme, že predložené údaje sa týkajú údajov o výkonnosti v minulosti a nie sú preto spoľahlivým ukazovateľom budúcej výkonnosti.

Zdroj: XTB Research, Bloomberg Finance LP

Dôležité: Prípad rallye umelej inteligencie sa v mnohých ohľadoch líši od bubliny dot-com 20. storočia, pretože tentoraz je rast odôvodnený vyššími príjmami a rastúcimi maržami. Spoločnosti, ktoré sú motorom tohto trendu, sú skutočnými, nie iba špekulatívnymi lídrami trhu. Rovnaký je aj fakt, že obrovský optimizmus investorov okolo novej technológie poháňa býčie trend nielen na Nasdaq 100, ale aj na globálnom akciovom trhu.

Akcie umelej inteligencie

Každá spoločnosť sa líši nielen svojim obchodným modelom, kvalitou riadenia, výškou dosahovaných marží a postavením v odvetví. Existuje aj mnoho ďalších jemných rozdielov. To vedie k záveru, že je nevyhnutné pochopiť každú spoločnosť individuálne.

Ešte dôležitejšie však môže byť pochopenie fungovania spoločností zaoberajúcich sa umelou inteligenciou. Mnohí hráči, ktorí vyhlasujú, že vďaka umelej inteligencii budú mať prospech, sa v skutočnosti môžu zaradiť za rýchlo rastúcich konkurentov a závod prehrať.

Večná dilema spočíva v tom, že vsádzať na víťaza obvykle znamená „preplatiť“ ich akcie. Zdá sa však, že iné východisko neexistuje, pretože trend AI trvá už dostatočne dlho na to, aby mal trh čas si viac-menej vytvoriť presvedčenie o svojich potenciálnych víťazoch (na základe fundamentov).

Akciový trh vždy oceňuje „budúcnosť“ a vysoká cena akcií spoločnosti je spojená s aktuálnym (optimistickým) ocenením jej vyhliadok a ziskovosti. V prostredí dynamickej expanzie majú dobre riadené spoločnosti tendenciu pravidelne prekvapovať trh rozsahom zlepšenia hospodárenia. Skvelým príkladom môže byť exponenciálny rast akcií spoločnosti Nvidia v roku 2023 vďaka tržbám z dátových centier (predaj čipov umelej inteligencie) po slabom roku 2022.

Najväčšími víťazmi pretekov sú zatiaľ najväčšie technologické spoločnosti. Prečo? Z piatich hlavných dôvodov:

Obrovský prístup k dátam, ktoré sú kľúčové pre vývoj vlastnej umelej inteligencie (Microsoft, Google, Meta Platforms atď.). Schopnosť najímať a udržiavať výkonné tímy vývojárov softvéru AI. Významné peňažné prostriedky, ktoré možno alokovať na výskum a vývoj. Silná zákaznícka a spotrebiteľská základňa, kde je možné AI čo najrýchlejšie speňažiť (zmluvy s veľkými spoločnosťami, stovky miliónov užívateľov prehliadačov alebo aplikácií atď.). Vysoká kvalita základného obchodného modelu a konkurencieschopné vedenie predstavenstva a generálnych riaditeľov.

Dôležité: Nový trend sa objavil v čase, keď úrokové sadzby v USA dosahovali 40-ročné maximá, čo znamená vysoké náklady na dlh. Špekulatívne spoločnosti ako Big Bear AI (a C3.ai (AI.US) nedokázali dohnať „mainstreamové“ giganty. Trh sa však rýchlo začal rozhliadať po „alternatívach“ k investíciám do BigTech. To viedlo investorov k tomu, že sa priklonili k podnikaniu spoločností , ako sú Arista Networks a Super Micro Computers.

Je neskoro pre vstup na trh s umelou inteligenciou?

Podľa vedcov a výskumníkov v oblasti umelej inteligencie je priestor pre ďalší technologický rozvoj stále obrovský. Avšak spoločnosti, ktorým sa v prvých dvoch rokoch nepodarilo zvýšiť svoju pozíciu v novom odvetví, pravdepodobne „zaspali“ najdôležitejší rastový moment.

Najvýraznejšie zatiaľ posilnili akcie americkej „veľkolepej sedmičky“ (7 najväčších amerických technologických spoločností). Na túto tému sme pre vás pripravili e-book s názvom Investovanie do Big Tech spoločností, ktorý aktualizujeme každý štvrťrok a pridávame aktuálne informácie o týchto 7 najväčších spoločnostiach. Nie sú to samozrejme jediné spoločnosti, ktoré môžu z trendu umelej inteligencie ťažiť. Môžeme vidieť hromadu spoločností z rôznych odvetví, kde môže byť AI obrovským nielen špekulatívnym, ale aj obchodným katalyzátorom.

Tento trend prinesie potenciálne priaznivé prostredie pre rast firiem, ktoré budú efektívne implementovať umelú inteligenciu do služieb, aplikácií a pre tie, ktoré budú poskytovať „technologickú“ infraštruktúru a zázemie pre celý trend.

6 najvýznamnejších odvetví vystavených umelej inteligencii

Umelá inteligencia znamená obrovskú zmenu obchodných modelov a produktov. Nie všetky spoločnosti ju budú schopné implementovať rovnako rýchlo a efektívne. Samozrejme nie pre všetky spoločnosti znamená umelá inteligencia zásadnú zmenu podnikania podobného rozsahu. V budúcnosti by umelá inteligencia mohla priniesť zmeny na mnohých úrovniach: od efektívnejšej reklamy až po hlbší vhľad do spotrebiteľských preferencií.

Najviac z toho budú ťažiť spoločnosti sústredené okolo niekoľkých odvetví, kde sa vývoj umelej inteligencie môže priamo aj nepriamo prejaviť vo vyšších tržbách a ziskoch. Môžeme to prirovnať k zlatej horúčke, keď dodávatelia vybavenia – lopát a krompáčov – zarábali viac na hľadačoch zlata. Nižšie uvádzame niektoré odvetvia a spoločnosti, ktoré by stálo za to sledovať.

Čipy s umelou inteligenciou: Nvidia (NVDA.US), AMD (AMD.US), Taiwan Semiconductor (TSM.US), ARM Holdings (ARM.US), Synopsys (SNPS.US)

Polovodičová technológia: Broadcom (AVGO.US), Intel (INTC.US), Photronics (PHTR.US), Lam Research

Dátové centrá a siete: Arista Networks (ANET.US), Super Micro Computers (SMIC.US), Cisco (CSCO.US)

Cloud computing a služby umelej inteligencie: Microsoft (MSFT.US), Amazon (AMZN.US), Adobe (ADBE.US), Google Cloud (GOOGL.US)

Digital advertising and LLM: Meta Platforms META.US), Alphabet (GOOGL.US), Microsoft (MSFT.US)

BigData a DevOps: Palantir, DataDog

Za posledných päť rokov technológia umelej inteligencie dosiahla významný pokrok. Schopnosti umelej inteligencie exponenciálne rastú, od videnia a rozpoznávania reči až po spracovanie prirodzeného jazyka a rozhodovania, čo vedie k širokému využitiu v najrôznejších oblastiach. Vďaka tomuto technologickému pokroku sa investície do akcií AI stali obzvlášť atraktívnym podnikom. Investovanie do akcií AI zahŕňa prechádzanie bludiskom trhového humbuku a odhaľovanie skutočnej hodnoty.

Investovanie do akcií AI vyžaduje starostlivé vyhodnotenie finančnej výkonnosti spoločnosti, kvality a rozmanitosti ich produktov a služieb umelej inteligencie a ich postavenie na trhu v rámci odvetvia.

Dôležitá je diverzifikácia investícií do umelej inteligencie, ktorá nabáda investorov, aby svoje prostriedky rozdelili do rôznych odvetví, veľkostí spoločností a zemepisných oblastí, a znížili tak riziko a maximalizovali potenciálne zisky.

Pre prijímanie informovaných investičných rozhodnutí je zásadné priebežné sledovanie odvetvia umelej inteligencie, vrátane sledovania lídrov trhu a technologického vývoja.

Výskum spoločností zaoberajúcich sa umelou inteligenciou

Investície do odvetvia umelej inteligencie nie je ľahké rozhodnutie. Nejde len o to vybrať spoločnosti s najpokročilejšími technológiami AI, ale aj o to pochopiť ich finančné výsledky, posúdiť ich produkty a služby AI a zhodnotiť ich postavenie na trhu. A ani to nemusí stačiť, pretože investovanie sa týka budúcnosti – nie minulosti, alebo dokonca nie prítomnosti.

Finančná výkonnosť

Pri hodnotení finančnej výkonnosti spoločností s umelou inteligenciou je potrebné vziať do úvahy niekoľko zásadných ukazovateľov. Patria medzi ne:

rast príjmov,

ziskovosť,

cash flow,

úroveň dlhu.

Podrobné posúdenie týchto finančných ukazovateľov môže poskytnúť zásadné informácie o finančnej situácii spoločnosti s umelou inteligenciou a jej rastovom potenciáli. Jedným z kľúčových faktorov, ktorý významne ovplyvňuje peňažné toky spoločností zaoberajúcich sa umelou inteligenciou, je využívanie nástrojov umelej inteligencie. Spoločnosti, ktoré efektívne využívajú nástroje AI, môžu optimalizovať riadenie svojich peňažných tokov, a tým zvýšiť svoju finančnú výkonnosť. Medzi ďalšie faktory patria zmeny platobných podmienok, zmeny v správaní zákazníkov a ekonomické podmienky.

Pokiaľ vás téma umelej inteligencie zaujíma viac, máme pre vás e-booky, ktoré vytvoril Tomáš Vranka, práve na tému AI:

Produkty a služby AI

Ďalším dôležitým aspektom skúmania investícií do AI je hodnotenie produktov a služieb AI danej spoločnosti. Výkonnosť marketingových nástrojov AI spoločnosti, prognózy dopytu po AI a údaje o dopyte na trhu môžu poskytnúť dôležité informácie o schopnosti spoločnosti identifikovať a riešiť potreby zákazníkov. Doterajšie výsledky v oblasti uspokojovania dopytu na trhu sú silným ukazovateľom potenciálu spoločnosti k úspechu.

Portfólio produktov a služieb umelej inteligencie spoločnosti môže tiež významne ovplyvniť hodnotu jej akcií. Spoločnosti s rozmanitým portfóliom ponúk v oblasti umelej inteligencie môžu ponúknuť viac príležitostí na diverzifikáciu portfólia.

Postavenie na trhu

Ďalším zásadným faktorom, ktorý treba pri investovaní do akcií umelej inteligencie zvážiť, je postavenie spoločnosti zaoberajúcej sa AI na trhu. Medzi faktory, ktoré treba zvážiť, patrí aktuálne postavenie spoločnosti na trhu, finančné zdravie spoločnosti a robustnosť jej technológie. Vyhodnotenie podielu na trhu v rámci odvetvia AI môže tiež poskytnúť náhľad na konkurenčné postavenie spoločnosti. Analýzou veľkosti trhu a prognóz jeho rastu môžu investori získať jasnejšiu predstavu o potenciáli spoločnosti uspieť v odvetví umelej inteligencie.

Umelá inteligencia a diverzifikácia investícií

Diverzifikácia zohráva v investičných stratégiách AI zásadnú úlohu. Rozložením svojich investícií medzi rôzne spoločnosti súvisiace s AI alebo ETF, ktoré pokrývajú rôzne odvetvia, môžete znížiť riziko a zvýšiť potenciálne výnosy. V nasledujúcich častiach sú navrhnuté stratégie na diverzifikáciu vašich investícií do AI.

Investovanie naprieč odvetviami

Technológia umelej inteligencie sa neobmedzuje iba na jedno odvetvie. Jej široké využitie má potenciál spôsobiť revolúciu v mnohých odvetviach na trhu, čo povedie k revolúcii AI v odvetviach, ako sú napr.:

zdravotná starostlivosť,

elektronický obchod,

financie,

výroba,

doprava,

vzdelávanie.

Investovaním naprieč rôznymi odvetviami môžu investori minimalizovať riziká špecifické pre dané odvetvie. V súčasnej dobe sa technológia umelej inteligencie využíva v mnohých odvetviach, vrátane:

finančné služby,

poistenie,

zdravotná starostlivosť,

vedy o živej prírode,

maloobchod,

elektronický obchod.

Na udržanie konkurencieschopnosti v týchto odvetviach je nevyhnutné efektívne využívať nástroje umelej inteligencie. Tieto odvetvia sú potenciálnym cieľom pre diverzifikáciu investícií. Samozrejme je stále ťažké povedať, že spoločnosti z odvetví, ako je poisťovníctvo alebo zdravotníctvo, majú peniaze priamo vďaka AI, ale z dlhodobého hľadiska tie spoločnosti, ktoré budú AI využívať rýchlejšie a pravdepodobne lepšie, budú mať lepšie výsledky ako ostatné.

Vyváženie veľkých a malých spoločností

Diverzifikácia investícií medzi veľké a malé spoločnosti s umelou inteligenciou môže viesť k zníženiu rizika, zvýšeniu potenciálu výnosov a možnosti diverzifikácie portfólia. Veľké, zavedené korporácie bývajú ziskovejšie, zatiaľ čo malé startupy sa môžu stretnúť s problémami, ale ponúkajú príležitosť podieľať sa na priekopníckych podnikoch.

Prideľovanie finančných prostriedkov menším inovatívnym startupom v oblasti umelej inteligencie ponúka príležitosť podieľať sa na prelomových a transformačných podnikoch v oblasti umelej inteligencie spolu s potenciálom značných výnosov prostredníctvom fondov rizikového kapitálu.

Zvažovanie globálnych príležitostí v oblasti umelej inteligencie

Investície do umelej inteligencie sa neobmedzujú na určitý zemepisný región. Vývoj a zavádzanie umelej inteligencie prebieha po celom svete, čo predstavuje rozmanité investičné možnosti. Napríklad Spojené štáty a Čína sú na popredných miestach vo vývoji AI. Globálne investovanie však nie je bez rizík. Je dôležité vziať do úvahy faktory, ako je nedostatočná transparentnosť a možnosť vysvetlenia, potenciálna strata pracovných miest v dôsledku automatizácie a rizika sociálnej manipulácie. S náležitou starostlivosťou však môžu odmeny prevážiť nad rizikami.

Hodnotenie investičných rizík spojených s umelou inteligenciou

Rovnako ako každá investícia, aj investície do umelej inteligencie so sebou nesú jedinečné riziká. Volatilita trhu totiž môže viesť k výkyvom v náladách investorov v závislosti od noviniek a vývoja v oblasti AI. To môže mať za následok vysoko volatilné trhové prostredie pre akcie AI. Tiež veľmi konkurenčné prostredie znamená, že sa trend môže dynamicky meniť. Pre investorov do AI je zásadné sledovať príjmy priamo z dopytu po umelej inteligencii.

Investori by si tiež mali byť vedomí možných regulačných zmien, ktoré by mohli ovplyvniť investície do umelej inteligencie. Opatrenia zamerané na prevádzkovú odolnosť a riešenie problémov súvisiacich s ochranou súkromia v oblasti AI sú len niekoľkými príkladmi potenciálnych regulačných zmien, ktoré by mohli ovplyvniť investície do AI.

Potenciálne riziká predstavujú aj etické otázky, ako je ochrana osobných údajov, algoritmická zaujatosť a širšie spoločenské dôsledky umelej inteligencie. Tieto obavy môžu potenciálne podkopať dôveru verejnosti a trhu, a vystaviť tak investorov poškodeniu povesti a regulačnej kontrole spoločností zaoberajúcich sa umelou inteligenciou.

Sledovanie popredných hráčov v odvetví umelej inteligencie je nevyhnutnou súčasťou investičnej stratégie. Medzi súčasných lídrov v odvetví AI patrí napr:

Nvidia (NVDA.US),

Arista Networks (ANET.US),

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. (TSM.US),

Microsoft (MSFT.US).

Tieto technologické spoločnosti sa osvedčili v oblasti strojového učenia a razia cestu vo vývoji umelej inteligencie.

Sledovanie vývoja v odvetví umelej inteligencie

Pre informované investičné rozhodnutia môže byť dôležité sledovať najnovší vývoj v odvetví umelej inteligencie. Najnovší technologický vývoj v odvetví AI zahŕňa:

Rýchlejšia a kvalitnejšia analýza dát.

Generovanie prirodzeného jazyka a rozpoznávanie reči.

Virtuálne agenti a riadenie rozhodovania.

Pre úspešné investovanie do umelej inteligencie je zásadné formulovať dlhodobú investičnú stratégiu, ktorá zodpovedá vašim finančným cieľom. Riešenia založené na AI, ktoré analyzujú finančné transakcie a odporúčajú daňovo efektívne investície, môžu pomôcť zladiť vaše finančné ciele s investičnou stratégiou AI.

Pri vytváraní dlhodobej investičnej stratégie v oblasti umelej inteligencie je tiež dôležité porozumieť tolerancii k riziku. Alternatívou pre investície do konkrétnych akcií môže byť Nasdaq 100, ktorý zahŕňa takmer všetky najväčšie a najkvalitnejšie americké technologické spoločnosti, ktoré môžu z AI ťažiť. Akcie AI predstavujú jedinečnú investičnú príležitosť, ktorá ponúka potenciál značných výnosov. Rovnako ako každá investícia však so sebou prinášajú vlastný súbor rizík a výziev. Vykonaním dôkladného prieskumu, diverzifikáciou investícií, sledovaním vývoja v odvetví a vytvorením dlhodobej investičnej stratégie môžete preplávať vzrušujúcim svetom investícií do AI.