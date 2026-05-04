AI čipy táhnou další IPO: Nový vyzyvatel Nvidie chce využít AI horečku 🤖

- Cerebras plánuje IPO na Nasdaqu pod tickerem CBRS s cenovým pásmem 115 až 125 USD za akcii.
- Firma by mohla získat až 4 miliardy USD a cílit na valuaci kolem 40 miliard USD.
- Tržby vzrostly na 510 milionů USD a společnost se přehoupla ze ztráty do zisku 1,38 USD na akcii.
- Pro investory jde o atraktivní, ale rizikovou sázku na alternativního hráče v oblasti AI čipů a konkurenci vůči Nvidii.
Americký výrobce AI čipů Cerebras Systems se chystá zahájit roadshow ke své primární veřejné nabídce akcií ve Spojených státech. Podle zdroje obeznámeného se situací by se akcie měly prodávat v cenovém pásmu 115 až 125 USD za akcii. Firma plánuje vstup na burzu Nasdaq pod tickerem CBRS a snaží se využít silného zájmu investorů o společnosti spojené s umělou inteligencí, datovými centry a výpočetní infrastrukturou.
Pro Cerebras jde již o druhý pokus vstoupit na burzu. Společnost předchozí žádost o IPO stáhla loni v říjnu, což ukazuje, že načasování a podmínky na trhu pro ni byly klíčové. Nyní se však situace může jevit příznivěji, protože poptávka po výkonných AI čipech zůstává velmi silná a investoři stále hledají firmy, které by mohly těžit z rychlého růstu trhu s generativní umělou inteligencí. Podle dřívějších informací by Cerebras mohl v rámci nabídky získat až 4 miliardy USD a cílit na valuaci kolem 40 miliard USD.
Cerebras sídlí v kalifornském Sunnyvale a je známý především svými wafer-scale engine čipy. Ty jsou navrženy tak, aby urychlovaly trénování i provoz velkých AI modelů. Právě tato oblast je dnes jedním z nejrychleji rostoucích segmentů technologického trhu, protože firmy, cloudoví poskytovatelé i výzkumné instituce potřebují stále vyšší výpočetní výkon. Cerebras se tím staví do přímé konkurence vůči společnosti Nvidia, která se v posledních letech stala dominantním hráčem v oblasti AI akcelerátorů.
Finanční výsledky firmy ukazují výrazné zlepšení. Tržby Cerebras za rok končící 31. prosince vzrostly na 510 milionů USD, zatímco o rok dříve dosahovaly 290,3 milionu USD. Ještě důležitější je obrat v ziskovosti. Společnost vykázala zisk 1,38 USD na akcii, zatímco v předchozím roce měla ztrátu 9,90 USD na akcii. Tento posun může být pro investory zásadní, protože u rychle rostoucích technologických firem se stále více sleduje nejen růst tržeb, ale také schopnost přeměnit poptávku po AI infrastruktuře v reálnou ziskovost.
Z pohledu trhu je IPO Cerebras důležité také proto, že může otestovat chuť investorů po alternativách k Nvidii. Nvidia zůstává jasným lídrem v oblasti AI čipů, ale její dominance zároveň vytváří prostor pro další hráče, kteří mohou nabídnout specializovaná řešení pro konkrétní typy výpočtů. Pokud Cerebras přesvědčí investory, že jeho technologie má reálnou konkurenční výhodu, může se z IPO stát jedna z nejsledovanějších technologických emisí roku.
Na druhou stranu je potřeba počítat i s riziky. Trh s AI čipy je kapitálově náročný, technologicky složitý a vysoce konkurenční. Cerebras bude muset investorům ukázat, že dokáže nejen růst, ale také dlouhodobě získávat velké zákazníky, navyšovat výrobu a udržet si technologický náskok. Vysoká valuace kolem 40 miliard USD by zároveň znamenala, že trh už do ceny započítává velmi ambiciózní očekávání budoucího růstu.
Hlavními upisovateli nabídky jsou Morgan Stanley, Citigroup, Barclays a UBS. Zapojení velkých investičních bank naznačuje, že nabídka bude patřit mezi významné technologické IPO. Pro investory půjde o možnost získat expozici vůči firmě, která se pohybuje v jednom z nejatraktivnějších odvětví současného trhu, ale zároveň také o sázku na společnost, která bude muset obstát proti mimořádně silným konkurentům.
Celkově lze říci, že Cerebras vstupuje na trh v době, kdy zájem o AI infrastrukturu zůstává velmi silný. Firma má za sebou rychlý růst tržeb, obrat do zisku a technologii, která ji odlišuje od běžných výrobců čipů. Úspěch IPO však bude záviset na tom, zda investoři uvěří, že Cerebras může být skutečným vyzyvatelem Nvidie, nikoli pouze další firmou, která se snaží svézt na vlně AI euforie.
