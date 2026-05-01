Spirit Airlines se podle zpráv připravují na ukončení provozu poté, co zkolabovala jednání o záchraně za 500 milionů USD

Spirit Airlines se připravují na ukončení provozu poté, co zkrachovala jednání o americkém záchranném balíku ve výši 500 milionů USD, uvedl 1. května list Wall Street Journal. Nízkonákladový dopravce se snažil zajistit financování během své druhé bankrotové restrukturalizace od roku 2025, ale po kolapsu jednání podle zprávy přišel o podporu potřebnou k dalšímu provozu. Přesný harmonogram případného ukončení provozu zatím není jasný.
Záchranný plán se rozpadl
Navrhovaný záchranný balík zahrnoval financování ve výši 500 milionů USD a podmínky, které by mohly americké vládě přinést warranty odpovídající 90 % vlastního kapitálu Spiritu. Reuters 29. dubna uvedl, že jednání ještě pokračovala a dosud nebylo podáno oznámení, které by spustilo proces likvidace, dřívější zprávy ale zároveň ukazovaly, že dohoda narážela na odpor nejméně jedné klíčové skupiny věřitelů, přestože dvě ze tří hlavních věřitelských skupin plán podpořily.
Proč se Spirit dostaly na hranu
Restrukturalizace Spiritu už byla pod silným tlakem kvůli růstu cen leteckého paliva a slabým provozním podmínkám. Reuters v polovině dubna uvedl, že Spirit varoval před „okamžitým a významným negativním dopadem“ vyšších cen paliva na výsledky, zatímco J.P. Morgan odhadl, že palivový šok by mohl přidat asi 360 milionů USD nákladů, tedy více než činila volná hotovost aerolinek na konci roku. Na konci roku 2025 měl Spirit přibližně 273 milionů USD neomezené hotovosti a jeho restrukturalizační plán počítal se snížením flotily na zhruba 76 letadel do poloviny srpna 2026.
Spirit zároveň soudu sdělily, že naléhavě potřebují nové financování nebo přístup ke 240 milionům USD svých prostředků, a právník firmy uvedl, že likvidace by zrušila více než 17 000 pracovních míst a vytvořila miliardové nároky. Trhy nyní budou sledovat, zda se Spiritu ještě podaří získat nouzové financování, zda věřitelé spustí likvidaci a jaký dopad by případné ukončení provozu mělo na ceny letenek a konkurenci na americkém trhu nízkonákladových dopravců.
Zaujalo Vás toto téma? U XTB můžete obchodovat více než 2000 CFD na akcie!
- Konkurenční spready
- Nízké swapové body, díky kterým můžete držet pozice déle
- Minimální velikost transakce již od 0 EUR
Kromě široké nabídky instrumentů od nás získáte také vzdělávací materiály – články, e-booky a kurzy zdarma:
