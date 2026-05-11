Airbnb uvádí, že AI se nyní podílí na téměř 60 % kódu, protože automatizace dál roste napříč platformou

Airbnb uvedl, že umělá inteligence se nyní spolupodílí na téměř 60 % kódu vytvořeného jeho inženýry, což ukazuje, jak hluboko firma AI začleňuje do svého provozu. Generální ředitel Brian Chesky řekl, že tento posun pomáhá týmům rychleji vydávat nové funkce a rychleji iterovat, zatímco AI asistent Airbnb nyní bez zásahu člověka vyřeší více než 40 % zákaznických problémů. Tato informace zazněla spolu s výsledky za první čtvrtletí, kdy tržby meziročně vzrostly o 18 % na 2,7 miliardy USD.
AI se stává větší součástí produktového engine Airbnb
Chesky uvedl, že Airbnb využívá AI nejen při vývoji softwaru, ale také v zákaznické podpoře, řazení výsledků vyhledávání, matchingu a shrnutí recenzí. Na výsledkovém hovoru řekl, že AI podpora pomohla v prvním čtvrtletí snížit náklady na jednu rezervaci přibližně o 10 % meziročně, což ukazuje, že technologie už začíná ovlivňovat jak rychlost vývoje produktů, tak provozní efektivitu.
Airbnb tento posun nepředstavuje jen jako příběh vyšší produktivity. Ve svém dopise akcionářům firma uvedla, že AI proměňuje ve „skutečné produktové výhry“, zatímco výsledkový hovor ukázal, že ji management využívá také ke zlepšení relevance a personalizace v aplikaci. To je důležité v době, kdy se Airbnb snaží budovat nové růstové motory nad rámec svého hlavního byznysu s pronájmy domů.
Co budou trhy sledovat dál
Investoři nyní budou sledovat, zda Airbnb dokáže intenzivnější využití AI proměnit v rychlejší uvádění produktů, lepší konverzi a nižší náklady na podporu v příštích čtvrtletích. Trhy budou zároveň sledovat i Summer Release firmy dne 20. května, kde by měly být představeny další AI funkce, zvlášť v době, kdy Airbnb čelí slabšímu výhledu bookings pro druhé čtvrtletí částečně kvůli narušení spojenému s konfliktem na Blízkém východě.
Zjistěte o akciích, ETF i obchodování více:
- Investice do AI: Nejlepší společnosti pro investice
- ETF vs. akcie: Srovnání, výhody, nevýhody a jak si vybrat
- Investování do akcií – Co je to obchodování s akciemi?
- Jak sestavit portfolio z akcií a ETF fondů?
- Jaké jsou 4 různé typy akcií?
- Investice do vesmíru: jak najít vesmírné akcie?
- Nejlepší ETF fondy 2026 – cesta k pasivnímu investování?
Zaujalo Vás toto téma? U XTB můžete obchodovat více než 2000 CFD na akcie!
- Konkurenční spready
- Nízké swapové body, díky kterým můžete držet pozice déle
- Minimální velikost transakce již od 0 EUR
Kromě široké nabídky instrumentů od nás získáte také vzdělávací materiály – články, e-booky a kurzy zdarma:
Santa Clara County žaluje Metu kvůli podvodným reklamám na Facebooku a Instagramu
Intel roste poté, co Lip-Bu Tan upozornil na novou spolupráci s Nvidií
Pomůže OpenAI firmám se zaváděním AI?
Target Hospitality: Vyplácí se pivot do AI?
Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. U 74 % účtů retailových investorů došlo při obchodování s rozdílovými smlouvami u tohoto poskytovatele ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte tomu, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků. Investování je rizikové. Investujte zodpovědně. Tento materiál je marketingovou komunikací ve smyslu čl. 24 odst. 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů, kterou se mění směrnice 2002/92/ES a směrnice 2011/61/EU (MiFID II). Marketingová komunikace není investiční doporučení ani informace doporučující či navrhující investiční strategii ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014 ze dne 16. dubna 2014 o zneužívání trhu (nařízení o zneužívání trhu) a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/6/ES a směrnic Komise 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/958 ze dne 9. března 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014, pokud jde o regulační technické normy pro technická ujednání pro objektivní předkládání investičních doporučení nebo jiných informací doporučujících nebo navrhujících investiční strategie a pro zveřejnění konkrétních zájmů nebo náznaků střetu zájmů nebo jakékoli jiné rady, a to i v oblasti investičního poradenství, ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. Marketingová komunikace je připravena s nejvyšší pečlivostí, objektivitou, prezentuje fakta známé autorovi k datu přípravy a neobsahuje žádné hodnotící prvky. Marketingová komunikace je připravena bez zohlednění potřeb klienta, jeho individuální finanční situace a nijak nepředstavuje investiční strategii. Marketingová komunikace nepředstavuje nabídku k prodeji, nabídku, předplatné, výzvu na nákup, reklamu nebo propagaci jakýchkoliv finančních nástrojů. Společnost XTB S.A., organizační složka nenese odpovědnost za jakékoli jednání nebo opomenutí klienta, zejména za získání nebo zcizení finančních nástrojů, na základě informací obsažených v této marketingové komunikaci. V případě, že marketingová komunikace obsahuje jakékoli informace o jakýchkoli výsledcích týkajících se finančních nástrojů v nich uvedených, nepředstavují žádnou záruku ani předpověď ohledně budoucích výsledků. Minulá výkonnost nemusí nutně vypovídat o budoucích výsledcích a každá osoba jednající na základě těchto informací tak činí zcela na vlastní riziko.