Airbnb zklamalo výhledem růstu, akcie klesly o 6 % – obavy o zpomalující poptávku po cestování se vrací

Akcie společnosti Airbnb klesly ve dnes před otevřením trhu o 6 %, poté co firma zveřejnila slabší výhled růstu na druhou polovinu roku, což opět oživilo obavy investorů ohledně zpomalující globální poptávky po cestování. Tento pesimistický výhled kontrastuje s pozitivními prognózami jiných firem v sektoru, jako jsou Hilton, United Airlines či Booking Holdings, které očekávají silný konec roku.
Airbnb uvedlo, že první dopad nových cel v dubnu vedl k výraznému propadu rezervací, což bude mít negativní vliv na marže ve třetím čtvrtletí. Společnost zároveň očekává, že meziroční růst nočních rezervací bude ve 4. kvartálu zpomalovat a tzv. „take rate“ (poměr tržeb k hrubým rezervacím) zůstane ve 3. čtvrtletí prakticky beze změny.
Tento vývoj je ránou pro trh, který doufal, že se po červencovém zlepšení spotřebitelské nálady Američané opět vrátí k cestování – i přes tlak inflace a vyšší životní náklady. Airbnb však upozorňuje na obtížné srovnávací období, protože loni firma těžila z výrazného růstu v Asii a Latinské Americe.
Sektor pod drobnohledem investorů
Pozornost trhu se nyní obrací k výsledkům Expedia Group, které budou zveřejněny po závěru obchodování, protože ty mohou napovědět, zda je slabší výhled Airbnb pouze ojedinělým případem, nebo širším signálem ochlazování cestovního trhu v USA.
Z pohledu výkonnosti:
Airbnb a Expedia zatím letos ztrácejí shodně 0,6 %,
Booking Holdings posílil o 11,4 %.
Zároveň stojí za zmínku, že Airbnb se obchoduje za vysoký forward P/E násobek 28,41, což je podstatně více než Booking (22,69) nebo Expedia (11,57) – tedy trh má na Airbnb vysoká očekávání, která aktuální výhled narušuje.
Graf ABNB.US (D1)
Akcie společnosti Airbnb se aktuálně obchodují na ceně 130,51 USD, přičemž nedávno došlo k průrazu pod 50denní EMA (134,18 USD) i pod 100denní SMA (129,04 USD). Tento pohyb potvrzuje oslabení býčího trendu a přechod do korekční fáze. RSI klesá, ale zatím se nenachází v pásmu přeprodanosti, což znamená, že trh má ještě prostor k dalšímu poklesu, aniž by dosáhl extrémních hodnot. MACD se rovněž pohybuje pod nulovou linií a indikuje negativní momentum, přičemž histogram potvrzuje pokračující slabost.
V krátkodobém horizontu se zdá, že by úroveň kolem 129 USD (SMA 100) mohla sloužit jako dočasná technická podpora, avšak její proražení by mohlo otevřít cestu až k zóně 125 USD a níže. Naopak návrat nad EMA 50 (134,18 USD) by mohl naznačit snahu trhu o stabilizaci, což by ale vyžadovalo silnější fundamentální impuls.
Zdroj: xStation5
