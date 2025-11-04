Airbus má před sebou hektický závěr roku: k dosažení cíle zbývá dodat 235 letadel

-
Airbus dodal 585 letadel za prvních 10 měsíců roku, k cíli 820 chybí ještě 235 kusů.
-
Jen v říjnu bylo dodáno 78 letadel, tempo se má dále zrychlit.
-
Firma má asi 30 hotových letadel čekajících na motory, což komplikuje plnění plánů.
-
Generální ředitel Faury očekává náročný závěr roku, kdy budou dodávky „backloaded“.
-
Evropský výrobce letadel Airbus musí do konce roku dodat ještě 235 strojů, aby splnil svůj cíl přibližně 820 dodaných letadel za celý rok 2025. Podle zdrojů z odvětví firma do října včetně dodala 585 letadel, přičemž jen v říjnu šlo o 78 strojů, což potvrzuje dřívější informace agentury Bloomberg.
Společnost se k údajům před oficiálním pátečním zveřejněním odmítla vyjádřit, ale generální ředitel Guillaume Faury již dříve upozornil, že letošní dodávky budou silně „backloaded“, tedy koncentrované do posledních dvou měsíců roku. To je způsobeno především zpožděním dodávek motorů, kvůli nimž má Airbus podle dostupných informací již přibližně 30 letadel sestavených, ale čekajících na instalaci pohonných jednotek.
Tato situace není pro Airbus výjimečná – konec roku bývá tradičně nejrušnějším obdobím pro plnění výrobních plánů. Přesto je zbývajících 235 kusů na poslední dva měsíce velmi ambiciózní cíl, zvláště vzhledem k napjatým dodavatelským řetězcům a potenciálním logistickým problémům.
Přestože firma prozatím drží vysoké tempo, úspěšné dosažení cíle bude záviset na rychlosti dodávek od subdodavatelů – především výrobců motorů – a na bezproblémovém finálním předání letadel zákazníkům.
Graf AIR.FR (D1)
Akcie společnosti Airbus pokračují v jasně býčím trendu a aktuálně se obchodují na úrovni 212,30 EUR, tedy v blízkosti maxima. Trh vykazuje stabilní růstový kanál, a to jak v cenové akci, tak i v klouzavých průměrech. Cena se pevně drží nad EMA 50 (199,11 EUR) i SMA 100 (187,87 EUR), přičemž oba průměry rostou a podporují uptrend. RSI je na hodnotě 65,3, což naznačuje silné nákupní momentum, ale zároveň již přibližuje hranici překoupenosti (70) – trh tak může být náchylný ke krátkodobé konsolidaci nebo mírné korekci.
Krátkodobě může cena čelit rezistenci v oblasti 212–215 EUR, kde může dojít k vybírání zisků. Nejbližší silná podpora se nachází na EMA 50 (199 EUR), jejíž prolomení by znamenalo oslabení momenta, ale nikoli okamžitou změnu dlouhodobého trendu.
Zdroj: xStation5
