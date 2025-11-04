AMD: Výhled na 3. kvartál – Co můžeme očekávat?

- Očekávaný růst v segmentu AI a datových center: Prognózy naznačují tržby kolem 4,14 miliardy USD (+17,6 % meziročně), tažené procesory EPYC a čipy MI350/MI450. Klíčová partnerství s OpenAI a Oracle dále zdůrazňují strategický význam AI pro společnost.
- Stabilita v segmentu klientských zařízení a her: Segment Client & Gaming by měl generovat přibližně 3,6 miliardy USD (+29 % meziročně), podpořený popularitou procesorů Ryzen Zen 5, grafických karet RDNA 4 a SoC řešení pro herní konzole.
- Investice do technologického rozvoje: Plánované výdaje na výzkum a vývoj téměř 2 miliardy USD a CapEx okolo 220 milionů USD mají za cíl podporu inovací a udržení dlouhodobé konkurenceschopnosti.
Úvod
Společnost Advanced Micro Devices, známá jako AMD, dnes zveřejní svou čtvrtletní zprávu za třetí kvartál 2025, a to po uzavření trhů. Zpráva poskytne investorům klíčový pohled na vývoj společnosti, se zvláštním důrazem na rychle rostoucí segment akcelerátorů umělé inteligence.
Za poslední dva měsíce AMD podepsalo významné dohody s OpenAI a Oraclem o dodávkách velkých objemů svých nejnovějších AI čipů, což zdůrazňuje rostoucí význam tohoto segmentu v rámci firemní strategie a potvrzuje schopnost AMD efektivně konkurovat lídrovi trhu – společnosti Nvidia.
Tím se zároveň zakládá základ pro dlouhodobý investiční cyklus v polovodičovém průmyslu, který je projektován až do roku 2030.
Ve třetím čtvrtletí se očekává, že segment datových center vygeneruje přibližně 4,14 miliardy USD, zatímco celkové tržby společnosti by měly dosáhnout přibližně 8,74 miliardy USD s hrubou marží kolem 54 %.
Plánované kapitálové výdaje činí 220 milionů USD a náklady na výzkum a vývoj se blíží 2 miliardám USD, což odráží závazek AMD k inovacím a udržení technologického vedení.
Nový čip MI450 by mohl výrazně podpořit budoucí růst, zatímco stabilní výsledky v oblasti tradičních serverů a segmentu klientských zařízení a her podporují pozitivní očekávání ohledně výsledkové zprávy.
Klíčové finanční ukazatele (Q3 2025):
-
Tržby: přibližně 8,74 miliardy USD (+28 % meziročně)
-
Zisk na akcii (EPS): 1,17 USD (+27 % meziročně)
-
Hrubá marže: přibližně 54 %
Segment datových center:
-
Tržby: cca 4,14–4,2 miliardy USD (+17,6 % meziročně)
-
Růst tažen procesory EPYC a čipy MI350/MI450
-
Zvýšená výroba MI450 podporuje další expanzi
Segment klientů a her:
-
Tržby: cca 3,6 miliardy USD (+29 % meziročně)
-
Silné výsledky díky procesorům Ryzen Zen 5, grafickým kartám RDNA 4 a SoC řešením pro konzole
Segment vestavěných řešení (Embedded):
-
Tržby: cca 889–927 milionů USD (−25 % meziročně)
-
Pokles kvůli ochlazení v telekomunikačním a průmyslovém sektoru, ale pokračují investice do FPGA a IoT
- Kapitálové výdaje (CapEx): cca 219–220 milionů USD
- Výzkum a vývoj (R&D): téměř 2 miliardy USD
- Volný peněžní tok (Free Cash Flow): cca 1,28 miliardy USD
- Upravený provozní zisk: cca 2,15 miliardy USD
- Upravená provozní marže: cca 24,8 %
Výhled na 4. čtvrtletí 2025:
-
Tržby: 9,2 miliardy USD
-
Hrubá marže: cca 51,5 %
-
CapEx: 902,3 milionu USD
Očekávání trhu a vývoj akcií
Akcie AMD se obchodují poblíž historických maxim, když překonaly hranici 250 USD, což odráží výrazný nárůst hodnoty společnosti v letošním roce. Investoři pozorně sledují, zda firma naplní své projekce, zejména v klíčových segmentech umělé inteligence a datových center, kde je konkurence s Nvidií mimořádně silná. Trhy s tradičními PC a herními zařízeními zůstávají stabilní a nadále poskytují důležitý zdroj tržeb.
Strategický výhled
AMD se zaměřuje na posilování vedoucí pozice v oblasti AI a datových center prostřednictvím vývoje čipů MI350 a MI450 a procesorů EPYC. Partnerství se společnostmi jako OpenAI, Oracle a Microsoft umožňuje rychlé nasazení nových řešení a získávání dodatečného podílu na trhu. Segment klientských zařízení a her zůstává klíčovým prvkem diverzifikace tržeb, a to díky oblibě procesorů Ryzen Zen 5, grafických karet RDNA 4 a SoC řešení pro herní konzole. Významné investice do výzkumu a vývoje mají zajistit technologické vedení a konkurenceschopnost.
Rizika a výzvy
Klíčovými riziky jsou vývozní omezení vůči Číně, která mohou limitovat prodeje v segmentech AI a datových center. Výkyvy v poptávce na herním a PC trhu mohou ovlivnit hospodářské výsledky, a vysoké ocenění akcií zvyšuje citlivost na negativní zprávy.
Makroekonomický a tržní kontext
Provoz AMD závisí na globálních makroekonomických faktorech, včetně inflace, měnových kurzů a geopolitických napětí, zejména s ohledem na vývozní restrikce mezi USA a Čínou. Polovodičový trh zůstává silně konkurenční – Intel dominuje v oblasti CPU a Nvidia si udržuje výhodu v AI a datových centrech. Regulační a politická rozhodnutí budou hrát významnou roli v dalším výhledu společnosti.
Závěr
Výsledky za 3. čtvrtletí 2025 budou klíčovým testem schopnosti AMD udržet si dynamický růst v segmentech s vysokým potenciálem (AI, datová centra), a zároveň zachovat stabilitu v oblasti PC a herního trhu. Naplnění odhadů, efektivní řízení geopolitických a nákladových rizik, pokračující technologický vývoj a využití strategických partnerství budou rozhodující pro udržení pozice AMD jako předního hráče v polovodičovém průmyslu.
