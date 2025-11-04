Exelon překonal odhady zisku díky vyšším cenám elektřiny a nižším nákladům na obnovu po bouřích

- Exelon vykázal zisk 0,86 USD na akcii, čímž překonal odhad trhu (0,78 USD).
- Tržby meziročně vzrostly na 6,71 mld. USD z 6,15 mld. USD.
- Divize PECO více než zdvojnásobila zisk na 250 mil. USD.
- Firma potvrdila celoroční výhled zisku na 2,64–2,74 USD/akcii a pokračuje v posilování distribuční sítě.
Americká energetická společnost Exelon oznámila za třetí čtvrtletí upravený zisk 0,86 USD na akcii, čímž překonala odhady analytiků (0,78 USD). Firma těžila zejména z vyšších regulovaných cen za distribuci a přenos elektřiny, nižších nákladů na obnovu po bouřích a daňových úlev u některých dceřiných společností.
Tržby dosáhly 6,71 miliardy USD, což je nárůst oproti 6,15 miliardám USD ve stejném období loni. Společnost uvedla, že všechny její utility vykázaly meziroční růst zisku.
Výrazně se dařilo divizi PECO – největšímu dodavateli elektřiny a plynu v Pensylvánii – kde se zisk více než zdvojnásobil na 250 milionů USD. Tato výkonnost ukazuje, že růst regulovaných sazeb se efektivně promítá do ziskovosti.
Exelon zároveň potvrdil svůj celoroční výhled pro upravený provozní zisk na úrovni 2,64 až 2,74 USD na akcii, což je v souladu s očekáváním trhu (2,69 USD). Společnost pokračuje v investicích do sítě a přenosových kapacit, jelikož čelí rostoucím nárokům na elektřinu ze strany datových center a současně zvyšující se četnosti extrémních výkyvů počasí, které si vynucují dodatečné náklady na obnovu infrastruktury.
Graf EXC.US (D1)
Akcie společnosti Exelon po dosažení lokálního vrcholu u 47,56 USD zaznamenaly korekci, která je aktuálně bržděna na úrovni klouzavého průměru EMA 50 (45,90 USD). Tato hladina zatím slouží jako krátkodobá podpora, i když dnešní svíčka ukazuje na pokračující nejistotu a zvýšenou volatilitu. SMA 100 (44,55 USD) zůstává jako silnější střednědobá podpora, a pokud by EMA 50 byla prolomena, mohla by být dalším cílem trhu. RSI se nachází na 54,6, což značí neutrální technický stav – akcie nejsou ani překoupené, ani přeprodané, což zanechává prostor pro další pohyb oběma směry.
Z krátkodobého hlediska je důležité sledovat, zda se cena udrží nad EMA 50. Pokud ano, může jít jen o běžnou korekci v rámci rostoucího trendu a odraz zpět směrem k úrovni 46,85 USD by nebyl překvapením. Naopak proražení pod EMA 50 by mohlo vést k hlubší korekci až k úrovni kolem 44,50 USD, kde leží SMA 100.
Zdroj: xStation5
