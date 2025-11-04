US OPEN: Tlak na pokles amerických trhů kvůli uzavření vlády

- Sezóna čtvrtletních tržeb stále probíhá; po skončení dnešní seance investoři očekávají výsledky společností AMD a Arista Networks, které by mohly ovlivnit další směřování trhu.
- Sezóna čtvrtletních tržeb stále probíhá; po skončení dnešní seance investoři očekávají výsledky společností AMD a Arista Networks, které by mohly ovlivnit další směřování trhu.
- Prodloužené uzavření vlády USA zpožďuje zveřejnění klíčových makroekonomických údajů, včetně dnešního reportu JOLTS, což zvyšuje nejistotu a ztěžuje hodnocení stavu ekonomiky.
Celkově se dnešní seance na amerických akciových trzích odehrává pod tlakem na pokles. Futures na Nasdaq 100 a S&P 500 aktuálně oslabují přibližně o 0,9 % a 0,5 %. Negativní náladu částečně vyvolávají varování investičních bank před možnou korekcí trhu a slábnoucí sentiment v technologickém sektoru. Investoři zůstávají opatrní a vyčkávají na další makroekonomická data a výsledky firem v náročném tržním prostředí.
Sezóna čtvrtletních tržeb nadále probíhá a významně ovlivňuje tržní náladu. Po dnešní seanci se očekávají výsledky klíčových technologických společností včetně AMD a Arista Networks. Tržní účastníci budou tyto výsledky pečlivě sledovat, protože mohou nabídnout výhled na další vývoj trhu a případné pokračování nedávného růstu. AMD se zaměřuje především na umělou inteligenci a řešení pro datová centra, zatímco Arista Networks se soustředí na rozšiřování síťové infrastruktury v reakci na rostoucí datový provoz a poptávku po cloud computingu.
Na pozadí se stále projevují dopady prodlouženého uzavření americké vlády, které trvá od 1. října. Uzavření federálních úřadů, jako jsou BLS, BEA a Census Bureau, zpozdilo zveřejnění řady klíčových makroekonomických ukazatelů. Například dnešní report JOLTS o volných pracovních místech a fluktuaci pracovní síly nebude publikován. Absence těchto dat zvyšuje nejistotu investorů a ztěžuje hodnocení ekonomických podmínek i pravděpodobného směru politiky Federálního rezervního systému. Údaje ze soukromého sektoru, včetně indexů PMI a průzkumů spotřebitelské důvěry, zůstávají dostupné, ale nedokážou plně nahradit chybějící vládní statistiky.
US500 (H1 Interval)
Futures na S&P 500 oslabují, což signalizuje krátkodobou korekci v rámci širšího downtrendu. Opatrnost investorů je patrná – odráží makroekonomickou nejistotu a očekávání výsledků technologických firem, které v posledních týdnech výrazně ovlivňovaly tržní sentiment. Z technického pohledu krátkodobé oživení nepřekonalo významné úrovně rezistence ani klouzavé průměry, což ukazuje, že tlak na straně nabídky zůstává silný. Aktuální nálada na trhu poukazuje na zvýšenou averzi k riziku a směr indexu v dalších dnech může určit nadcházející zveřejnění makrodat a výsledků firem.
Zdroj: xStatio5
Firemní zprávy:
- Uber (UBER.US) zůstává pod výrazným tlakem, když po zveřejnění výsledků za Q3 2025 oslabuje přibližně o 7–8 %. Navzdory překonání očekávání ohledně tržeb i zisků, investory znepokojil opatrný výhled ziskovosti na Q4, který nedosáhl tržních očekávání. Dvouciferný růst v oblasti jízd a tržeb nestačil zmírnit obavy z další expanze, což vedlo k opatrnosti investorů a výprodejům akcií.
- Pfizer (PFE.US) posiluje přibližně o 1,3 %, když pozitivně reaguje na výsledky za Q3 2025, které překonaly očekávání analytiků. Společnost navíc zvýšila výhled celoročního zisku, což podporuje optimismus investorů, a to i přes meziroční pokles tržeb o 6 %.
- Merck (MRK.US) přidává přibližně 2 % díky uzavření strategické dohody s Blackstone Life Sciences, v rámci níž Merck získá až 700 milionů USD na vývoj inovativní onkologické terapie.
- Palantir Technologies (PLTR.US) zveřejnila výsledky za Q3 2025, které překonaly očekávání, a zároveň zvýšila výhled tržeb pro Q4 a celý rok. Společnost poukazuje na rostoucí poptávku po AI technologiích a silnou pozici na trhu v USA, zejména ve vládním a komerčním sektoru. Navzdory silným výsledkům však akcie Palantiru klesají o přibližně 7 %, což je důsledkem realizace zisků ze strany investorů.
