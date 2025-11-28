Airbus posouvá prototyp A350F směrem k testovacím letům v roce 2026 a vstupu do služby v roce 2027

-
První fáze dokončena, testy začnou příští rok
Evropský výrobce Airbus dokončil hlavní montáž prvního prototypu nového nákladního letounu A350F. Letoun označený jako MSN700 byl sestaven v Toulouse a nyní vstupuje do fáze systémové integrace – včetně instalace motorů, avioniky a nákladních mechanismů. Testovací lety jsou plánovány na třetí čtvrtletí 2026 a certifikace pod dohledem EASA a FAA by měla být dokončena ve druhém čtvrtletí 2027. Komerční provoz je plánován na druhou polovinu téhož roku.
Výkonný, efektivní a ekologický nákladní letoun
A350F nabídne přepravní kapacitu až 111 tun a dolet přibližně 8 700 km, přičemž využije dva motory Rolls-Royce Trent XWB-97. Konstrukčně vychází z modelu A350-1000, ale obsahuje specifické prvky pro nákladní přepravu – jako jsou velké hlavní nákladní dveře a zesílená podlaha. Letoun je navržen tak, aby splňoval budoucí emisní standardy a ekologická kritéria. Do listopadu 2025 eviduje Airbus 82 objednávek od 13 zákazníků, čímž si A350F zajišťuje silnou pozici mezi novou generací širokotrupých nákladních letounů.
