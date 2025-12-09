Campbell's překonal odhady tržeb díky stabilní poptávce po balených potravinách

-
Tržby Campbell’s dosáhly 2,68 mld. USD a překonaly očekávání trhu (2,66 mld. USD).
-
Poptávku podporuje trend domácího vaření a snaha spotřebitelů šetřit.
-
Společnost odstraní syntetická barviva od fiskálního roku 2026, v souladu s tlakem na zdravější potraviny.
-
Akvizice 49% podílu v La Regina SPA (Rao’s) za 286 mil. USD posiluje prémiové portfolio.
-
Společnost Campbell Soup Company překvapila investory pozitivními výsledky za první fiskální čtvrtletí, když dosáhla tržeb ve výši 2,68 miliardy USD, čímž překonala očekávání Wall Street (odhad LSEG činil 2,66 miliardy USD). Tento výsledek podtrhuje odolnost poptávky po konzervovaných polévkách a hotových jídlech, zejména v období ekonomické nejistoty a přetrvávající inflace.
Spotřebitelé častěji volí domácí vaření místo drahého stravování v restauracích, což napomáhá značkám jako Campbell’s. Campbell’s zároveň pokračuje ve snaze o zdravější image. Od fiskálního roku 2026 začne postupně odstraňovat syntetická barviva ze svého portfolia potravin a nápojů, což reflektuje rostoucí zájem spotřebitelů o zdravější produkty i novou vládní iniciativu „Make America Healthy Again“.
Firma také oznámila strategickou akvizici – kupuje 49% podíl ve výrobci prémiových omáček Rao’s (La Regina SPA) za 286 milionů USD. Transakce by měla být dokončena ve druhé polovině fiskálního roku 2026 a představuje posílení pozice v segmentu kvalitních potravin.
Graf CPB.US (D1)
Akcie společnosti Campbell Soup se aktuálně obchodují za 29,34 USD, tedy výrazně pod klouzavými průměry EMA 50 (30,78 USD) i SMA 100 (31,64 USD), což potvrzuje pokračující klesající trend. V posledních dnech došlo k pokusu o růst, ale odpor v oblasti 30 USD nebyl překonán a cena se vrátila zpět k předchozím minimům. RSI se nachází na hodnotě 41,7, tedy v pásmu slabého momenta, ale stále mimo přeprodanou zónu, což ukazuje na nejistotu mezi investory.
Krátkodobě se akcie pohybují v sestupném kanálu a případné proražení pod support na úrovni 28,80–29,00 USD by mohlo znamenat další oslabení. Naopak první známkou zlepšení by bylo uzavření nad EMA 50, která aktuálně tvoří technickou rezistenci.
Zdroj: xStation5
