Exxon Mobil zvyšuje výhled zisku i těžby do roku 2030 díky silným aktivům v Guyaně a Permianu

Exxon plánuje růst zisku o 25 mld. USD do 2030, navýšeno o 5 mld. oproti předchozímu výhledu.
Těžba v Permianu má vzrůst na 2,5 mil. boepd, celková produkce na 5,5 mil. boepd.
Náklady na těžbu v Permianu klesly na 30 USD za barel, díky AI a efektivitě.
Exxon zvýšil výhled růstu cash flow o 5 mld. USD (na 35 mld.) a plánuje 20 mld. USD úspor do roku 2030.
Americký ropný gigant Exxon Mobil navýšil svůj strategický výhled do roku 2030 a plánuje růst zisku o 25 miliard USD mezi lety 2024 a 2030. To je o 5 miliard více, než činil předchozí cíl. Společnost zároveň ponechává roční kapitálové výdaje ve výši 28 až 33 miliard USD, ale zaměřuje se na vyšší efektivitu a těžbu z nejziskovějších ložisek.
Klíčovým motorem růstu budou aktiva v Guyaně a texaském Permian Basin, kde Exxon očekává navýšení denní těžby na 2,5 milionu barelů ropného ekvivalentu (boepd), oproti dřívějšímu cíli 2,3 milionu. Celková produkce má do konce dekády dosáhnout 5,5 milionu boepd.
Upstream segment (těžba a průzkum) má generovat více než 14 miliard USD dodatečného zisku do roku 2030, přičemž těžba v Permianu je díky nákladům pod 30 USD za barel (snížení z předchozích 35 USD) velmi výnosná. Společnost přitom využívá umělou inteligenci ke směrování vrtů, což snižuje náklady a zvyšuje efektivitu operací.
Vedle růstu zisku Exxon očekává také navýšení cash flow o 35 miliard USD do roku 2030, což je rovněž o 5 miliard více oproti původnímu výhledu. Plán na úsporu nákladů byl navýšen o 2 miliardy USD, přičemž do konce dekády má firma snížit náklady celkem o 20 miliard USD.
CEO Darren Woods zdůraznil, že Exxon je dnes ziskovější než před pěti lety, a díky dosaženým výhodám očekává další růst i v prostředí kolísavých cen ropy.
Podle analytiků, například z TPH Energy Research, bude aktualizovaný plán vnímán investory pozitivně, protože spojuje růst s disciplínou v nákladech a vyšší ziskovostí.
Graf XOM.US (D1)
Akcie společnosti Exxon Mobil se aktuálně obchodují na úrovni 119,42 USD, přičemž dnešní silná býčí svíčka prorazila předchozí rezistenční zónu. Cena se nadále drží výrazně nad klouzavými průměry EMA 50 (115,43 USD) a SMA 100 (112,98 USD), což ukazuje na silnou podporu kupců. RSI dosahuje hodnoty 58,4, tedy v neutrální zóně s prostorem pro další růst bez známek překoupenosti.
Zdroj: xStation5
