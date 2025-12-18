Airbus získal největší armádní zakázku ve Španělsku – 100 nových vrtulníků

-
Airbus získal zakázku na 100 vojenských vrtulníků od španělské armády.
-
Stroje budou nasazeny napříč armádou – pro výcvik, přepravu i bojové mise.
-
Hodnota kontraktu nebyla zveřejněna, ale jde o největší objednávku svého druhu ve Španělsku.
-
Airbus očekává vznik 300 nových pracovních míst během tří let.
-
Airbus získal zakázku na 100 vojenských vrtulníků od španělské armády.
-
Stroje budou nasazeny napříč armádou – pro výcvik, přepravu i bojové mise.
-
Hodnota kontraktu nebyla zveřejněna, ale jde o největší objednávku svého druhu ve Španělsku.
-
Airbus očekává vznik 300 nových pracovních míst během tří let.
Evropský výrobce letadel Airbus SE oznámil významný úspěch v obranném segmentu, když získal zakázku na 100 vojenských vrtulníků od španělského ministerstva obrany. Jde o největší objednávku vrtulníků ve španělské historii, která je součástí širší modernizace ozbrojených sil země.
Kontrakt zahrnuje čtyři různé typy vrtulníků, které budou využívat všechny tři složky španělské armády – pozemní, námořní i letectvo. Nové stroje budou sloužit pro: pokročilý výcvik pilotů, lehké bojové nasazení, transport vládních činitelů, speciální operace a obojživelné mise.
Hodnota kontraktu sice nebyla zveřejněna, ale podobné dohody v jiných evropských státech dosahovaly řádově miliard eur. Airbus uvedl, že objednávka výrazně podpoří průmyslové kapacity ve Španělsku a přinese více než 300 nových pracovních míst během následujících tří let.
Podle španělské státní tajemnice pro obranu Maríe Amparo Valcarce Garcíi představuje tento kontrakt strategickou investici do bezpečnosti a obranyschopnosti země a naplňuje závazek vlády poskytovat armádě nejnovější generaci vybavení.
Graf AIR.FR (D1)
Akcie společnosti Airbus aktuálně oscilují kolem ceny 191,82 EUR, přičemž se nacházejí pod oběma klouzavými průměry – 50denním EMA (199,01 EUR) a 100denním SMA (195,48 EUR). To signalizuje pokračující slabý technický sentiment po předchozím poklesu. Cena se po krátkém zotavení z propadu nedokázala udržet nad SMA 100, která nyní funguje jako rezistence. Současná konsolidace pod touto úrovní zvyšuje riziko dalšího poklesu, pokud se nedostaví výraznější nákupní zájem.
Zdroj: xStation5
Zaujalo Vás toto téma? U XTB můžete obchodovat více než 2000 CFD na akcie!
- Konkurenční spready
- Nízké swapové body, díky kterým můžete držet pozice déle
- Minimální velikost transakce již od 0 EUR
Kromě široké nabídky instrumentů od nás získáte také vzdělávací materiály – články, e-booky a kurzy zdarma:
- Trading pro začátečníky
- TOP 5 Trading nástrojů Ondřeje Hartmana
- Kurz tradingu vs. investování
- Investování do akcií – Co je to obchodování s akciemi?
- Testovací účet u XTB? Procvičte si obchodování zdarma!
US OPEN: Obnovený optimismus na začátku týdne
Nvidia: Potenciální dodávky čipů H200 do Číny v centru pozornosti
Netflix refinancuje část úvěru na akvizici Warner Bros Discovery
Seatrium a Maersk urovnaly spor ohledně kontraktu na loď pro větrné elektrárny za 475 milionů USD
Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. U 71 % účtů retailových investorů došlo při obchodování s rozdílovými smlouvami u tohoto poskytovatele ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte tomu, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků. Investování je rizikové. Investujte zodpovědně. Tento materiál je marketingovou komunikací ve smyslu čl. 24 odst. 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů, kterou se mění směrnice 2002/92/ES a směrnice 2011/61/EU (MiFID II). Marketingová komunikace není investiční doporučení ani informace doporučující či navrhující investiční strategii ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014 ze dne 16. dubna 2014 o zneužívání trhu (nařízení o zneužívání trhu) a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/6/ES a směrnic Komise 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/958 ze dne 9. března 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014, pokud jde o regulační technické normy pro technická ujednání pro objektivní předkládání investičních doporučení nebo jiných informací doporučujících nebo navrhujících investiční strategie a pro zveřejnění konkrétních zájmů nebo náznaků střetu zájmů nebo jakékoli jiné rady, a to i v oblasti investičního poradenství, ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. Marketingová komunikace je připravena s nejvyšší pečlivostí, objektivitou, prezentuje fakta známé autorovi k datu přípravy a neobsahuje žádné hodnotící prvky. Marketingová komunikace je připravena bez zohlednění potřeb klienta, jeho individuální finanční situace a nijak nepředstavuje investiční strategii. Marketingová komunikace nepředstavuje nabídku k prodeji, nabídku, předplatné, výzvu na nákup, reklamu nebo propagaci jakýchkoliv finančních nástrojů. Společnost XTB S.A., organizační složka nenese odpovědnost za jakékoli jednání nebo opomenutí klienta, zejména za získání nebo zcizení finančních nástrojů, na základě informací obsažených v této marketingové komunikaci. V případě, že marketingová komunikace obsahuje jakékoli informace o jakýchkoli výsledcích týkajících se finančních nástrojů v nich uvedených, nepředstavují žádnou záruku ani předpověď ohledně budoucích výsledků. Minulá výkonnost nemusí nutně vypovídat o budoucích výsledcích a každá osoba jednající na základě těchto informací tak činí zcela na vlastní riziko.