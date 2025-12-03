Airbus zmírňuje plán dodávek, ale potvrzuje ziskový výhled

-
Airbus snížil cíl dodávek na rok 2025 ze 820 na 790 letadel kvůli vadným trupovým panelům.
-
Finanční cíle zůstávají beze změny, což naznačuje silnou ziskovost programu A320.
-
628 letadel čeká inspekce, přičemž oprava každého kusu může trvat až 5 týdnů.
-
Trh reagoval pozitivně – akcie vzrostly o více než 3 %, navzdory předchozím propadům.
Evropský výrobce letadel Airbus snížil svůj cíl pro dodávky komerčních letadel v roce 2025 z původních 820 na přibližně 790 kusů, což představuje pokles o 4 %. Důvodem je kvalitativní problém s trupovými panely letadel A320, které vyžadují inspekce a případné opravy. Přesto společnost ponechala své finanční cíle beze změny, což trh vnímal pozitivně – akcie Airbusu po oznámení posílily o více než 3 %, přestože v předchozích dnech ztrácely téměř 7 %.
CEO Guillaume Faury přiznal, že listopadové dodávky byly slabé, zejména kvůli zjištěné vadě v tloušťce trupových panelů vyráběných španělskou firmou Sofitec Aero. I když problém nepředstavuje okamžité bezpečnostní riziko, většina aerolinek není ochotna riskovat možné nákladné opravy, a proto Airbus přistoupil k pozastavení části dodávek a urychlené kontrole letadel.
Celkově má být zkontrolováno 628 letadel, z toho 168 již v provozu. Vada se nachází zejména v oblasti předních dveří pro cestující, ale inspekce odhalily problémy i v zadní části trupu. Oprava, která zahrnuje výměnu panelů, může trvat 3 až 5 týdnů na každé letadlo.
Navzdory tomuto výrobnímu výpadku Airbus drží ziskový výhled – očekává upravený provozní zisk kolem 7 miliard eur a volný peněžní tok přibližně 4,5 miliardy eur. Analytici toto rozhodnutí interpretují jako důkaz silné ziskovosti programu A320, který se nedávno stal nejvíce dodávaným modelem v historii letectví, a také díky stabilnímu příspěvku divizí obrany a vrtulníků.
Citigroup odhadla, že snížení dodávek bude mít negativní dopad na zisk ve výši 400–450 milionů eur a na cash flow ve výši 600 milionů eur, nicméně udržení celoročních cílů napovídá, že firma mohla směřovat k překonání původních odhadů.
Na rozdíl od Airbusu Boeing čelil v uplynulých letech sérii krizí, zejména kvůli modelu 737 MAX, ale aktuálně vykazuje známky zotavení a očekává pozitivní cash flow v roce 2026. Přesto však v dodávkách stále zaostává za Airbusem.
Graf AIR.FR (D1)
Akcie společnosti Airbus se po prudkém výprodeji způsobeném zprávou o vadných trupových panelech dokázaly částečně zotavit a aktuálně se obchodují za 198,90 EUR. Cena výrazně odskočila od nedávného minima a prorazila zpět nad SMA 100 (194,05 EUR), čímž technicky zpochybňuje předchozí medvědí průlom. Stále se ale nachází pod klouzavým průměrem EMA 50 (201,67 EUR), který může představovat nejbližší rezistenci a zároveň klíčovou úroveň pro obnovení růstového trendu. RSI (45,6) se po předchozím propadu začíná opět zvedat, ale stále se drží pod neutrální úrovní 50.
Zdroj: xStation5
