Airbus zvyšuje tempo výroby: Cíl 820 letadel v roce 2025 a uzavření dohody se Spiritem na obzoru

Airbus plánuje letos dodat až 820 letadel, což představuje 7% meziroční nárůst.
Výroba úzkotrupých letadel by měla do 2027 dosáhnout 75 kusů měsíčně.
Dodavatelský řetězec se stabilizoval, investice opět rostou.
Uzavření dohody se Spirit AeroSystems se očekává ve čtvrtém čtvrtletí 2025.
Evropský výrobce letadel Airbus zaznamenal výrazné zlepšení v dodavatelském řetězci, což podporuje jeho ambiciózní plán zvýšit dodávky letadel o 7 % na přibližně 820 kusů v roce 2025. Podle Florenta Massoua, výkonného viceprezidenta pro provoz, se důvěra mezi dodavateli stabilizovala a většina z nich je připravena podpořit navyšování výroby.
Airbus zároveň potvrdil svůj dlouhodobý cíl zvýšit produkci úzkotrupých letadel (A320neo) na 75 kusů měsíčně do roku 2027. Tento cíl původně plánoval dosáhnout už v roce 2025, avšak kvůli úzkým místům v dodavatelských řetězcích byl termín o dva roky posunut.
Podle Massoua se situace v posledních měsících výrazně zlepšila: „Dodavatelé vnímají stabilitu plánů a konečně začínají investovat. Vidím úplně jiný obraz než před rokem.“
Na podporu těchto výrobních ambicí Airbus spouští druhou montážní linku v USA (Mobile, Alabama), přičemž v nadcházejících týdnech plánuje podobné rozšíření i v Číně. Celková síť 10 montážních linek má být dostatečná k pokrytí rostoucí poptávky, zejména po modelu A321neo, jehož výroba je časově náročnější.
Další důležitou zprávou je, že Airbus očekává uzavření dohody se společností Spirit AeroSystems ve spolupráci s Boeingem do konce čtvrtého čtvrtletí 2025. Spirit je klíčovým dodavatelem strukturálních komponent pro obě společnosti a rozdělení jeho aktiv mezi Airbus a Boeing má zásadní význam pro stabilitu celého leteckého průmyslu.
Výroba Airbusu se aktuálně pohybuje kolem 63 letadel měsíčně, přičemž část tempa je udržována díky využívání zásob. Podle vyjádření z oboru však zůstává otázkou, jaká bude situace ke konci roku, kdy se vyčerpání skladových zásob může projevit na tempu výroby.
Graf AIR.FR (D1)
Akcie společnosti Airbus pokračují v silném růstovém trendu a aktuálně se obchodují na ceně 202,10 EUR. Cena se stabilně drží nad 50denním klouzavým průměrem EMA (190,87 EUR) i nad 100denním SMA (180,84 EUR), což potvrzuje silné býčí nastavení trhu. RSI dosahuje hodnoty 63,1, tedy se nachází v blízkosti překoupené zóny, ale stále pod kritickou hranicí 70. To naznačuje stále prostor pro další růst, i když tempo může být mírnější. MACD zůstává v pozitivním teritoriu a rozdíl mezi hlavní a signální linií se rozšiřuje, což podporuje pokračování vzestupného trendu.
Zdroj: xStation5
