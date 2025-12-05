Bank of America otevírá dveře kryptoměnám i drobnějším investorům

-
Bank of America od ledna umožní poradcům doporučovat kryptoměnové ETF a ETP i běžným klientům.
-
Novinka reflektuje rostoucí institucionální zájem o digitální aktiva.
-
Doporučená expozice je 1–4 %, ovšem jen pro investory s vyšší tolerancí k riziku.
-
Kryptotrh zůstává volatilní, Bitcoin zaznamenal v listopadu rekordní propad.
-
Od 5. ledna 2026 umožní Bank of America (BAC) svým poradcům z Merrill, Merrill Edge a Private Bank doporučovat kryptoměnové produkty v rámci klientských portfolií. Jedná se o významný posun v přístupu banky ke kryptoměnám, neboť poradci doposud mohli pouze realizovat pokyny klientů, nikoliv kryptoměny aktivně doporučovat. Nově tak budou moci sami navrhovat alokaci části portfolia do krypto ETF a ETP produktů, a to bez ohledu na výši spravovaných aktiv.
Doposud měli přístup ke kryptoměnovým ETF pouze klienti, kteří splňovali určité majetkové limity. Nyní se však otevírá možnost širšímu okruhu investorů, což je vnímáno jako další krok k institucionálnímu ukotvení kryptoměn ve světě financí.
Podle hlavního investičního ředitele Merrill a Bank of America Private Bank, Chrise Hyzyho, může být pro investory s vyšší tolerancí k riziku a zájmem o tematické inovace vhodná alokace 1–4 % portfolia do digitálních aktiv. Zároveň ale dodává, že volatilita a specifická rizika tohoto trhu vyžadují opatrnost.
Bank of America reaguje na širší trend – v USA roste tlak na uvolnění regulací kryptoměn, zejména ze strany prezidenta Donalda Trumpa. Zároveň mnoho investorů preferuje držení kryptoměn prostřednictvím ETF a ETP, které nabízejí vyšší bezpečnost, likviditu a snazší regulaci než přímý nákup kryptoměn.
Navzdory rostoucí adopci zůstává kryptoměnový trh velmi volatilní. Bitcoin během listopadu 2025 ztratil přes 18 000 USD, což byl největší měsíční propad v dolarovém vyjádření od května 2021. Merrill ve své poznámce upozorňuje, že přestože existuje vazba mezi adopcí a dlouhodobou hodnotou, tržní spekulace mohou ceny krátkodobě nafouknout výrazně nad jejich skutečnou užitečnost.
Graf BAC.US (D1)
Akcie společnosti Bank of America se aktuálně obchodují na hodnotě 54,45 USD, tedy poblíž svých lokálních maxim z předešlých měsíců. Cena se stabilně drží nad oběma klouzavými průměry – EMA 50 (52,10 USD) i SMA 100 (50,48 USD), což potvrzuje pokračující býčí trend. RSI se pohybuje na úrovni 60,4, tedy v lehce překoupené zóně, ale stále s prostorem pro další růst bez bezprostředního rizika obratu.
Zdroj: xStation5
