Akcie Abivax prudce rostou kvůli spekulacím o převzetí ze strany Eli Lilly

-
Akcie Abivax vzrostly o více než 20 % kvůli spekulacím o možném převzetí firmou Eli Lilly.
-
Firma letos zaznamenala výjimečný růst díky úspěchu léku obefazimod.
-
Tržní kapitalizace vzrostla z 500 milionů na 8 miliard eur během necelého roku.
-
Ani jedna ze společností spekulace nepotvrdila ani nevyvrátila, což ponechává trh v napětí.
-
Akcie francouzské biotechnologické společnosti Abivax dnes vzrostly o více než 20 %, a to v reakci na tržní spekulace, že americký farmaceutický gigant Eli Lilly připravuje nabídku na převzetí firmy. Tyto informace zatím nebyly oficiálně potvrzeny – jak Abivax, tak Eli Lilly odmítly komentovat tržní spekulace či jakoukoli „obchodní aktivitu“.
Podle analytika Damiena Choplaina ze společnosti Stifel je aktuální růst ceny akcií způsoben výhradně spekulacemi o možném převzetí. I tak ale investoři reagují výrazně pozitivně, protože akcie Abivax již letos zaznamenaly mimořádný růst, a to hlavně díky úspěšné fázi 3 klinického testování léku obefazimod, určeného k léčbě ulcerózní kolitidy.
Právě tato pozitivní data z července odstartovala prudký růst akcií, kdy během jediného dne přidaly přes 500 %. Následně firma oznámila úmysl vydat akcie v USA v hodnotě až 400 milionů dolarů, čímž dále zvýšila svůj profil na mezinárodní scéně.
K dnešnímu dni se tržní kapitalizace Abivax vyšplhala na více než 8 miliard eur (9,3 miliardy USD), přičemž na začátku roku činila pouhých 500 milionů eur – tedy zhruba 17násobné zhodnocení od ledna.
Pokud by se spekulace o převzetí ze strany Eli Lilly potvrdily, šlo by o jednu z největších akvizic v oblasti evropské biotechnologie v letošním roce.
Graf ABVX.US (D1)
Akcie společnosti Abivax pokračují v dynamickém růstu a aktuálně se obchodují na hodnotě 135,36 USD, což představuje nové historické maximum. Cena akcií se drží vysoko nad klouzavými průměry, přičemž EMA 50 (104,63 USD) i SMA 100 (89,33 USD) jasně rostou a podporují dlouhodobý býčí trend. RSI se aktuálně pohybuje na hodnotě 69,6, tedy těsně pod úrovní překoupenosti (70), což naznačuje silné momentum, ale i možnost krátkodobé korekce.
Technický výhled zůstává pozitivní – pokud se akcie udrží nad úrovní 127–130 USD, mohou dále růst, zejména pokud dojde k potvrzení akvizičních spekulací. Případná korekce by mohla najít podporu v oblasti kolem EMA 50, tedy přibližně na úrovni 105 USD.
Zdroj: xStation5
