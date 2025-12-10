Akcie Nextdoor posilují o téměř 50 % díky býčímu postoji známého investora

-
Akcie Nextdoor Holdings vzrostly o téměř 50 %, což je největší růst od roku 2019.
Investiční impuls přinesl Eric Jackson z EMJ Capital, známý z rally u Opendoor či Better Home.
Jackson vyzdvihuje AI potenciál platformy a její databázi reálných ověřených domácností.
Nextdoor se brání pověsti „meme akcie“ a úspěšně odolala kritice ohledně aktivních uživatelů.
Akcie společnosti Nextdoor Holdings Inc. zažily ve středu prudký růst, když vzrostly až o 49 %, což představuje největší intradenní nárůst za poslední čtyři roky. Důvodem byla býčí prohlášení Erica Jacksona, zakladatele hedgeového fondu EMJ Capital, který je známý jako katalyzátor retailových rally u titulů jako Opendoor Technologies nebo Better Home & Finance.
Jackson označil Nextdoor za „jednu z nejvíce nepochopených platforem na trhu“, jejíž potenciál v oblasti umělé inteligence (AI) trh stále plně neocenil. Podle něj Wall Street stále hodnotí firmu jako nízkorizikovou lokální reklamní platformu, zatímco ve skutečnosti disponuje unikátní identitní sítí – platforma totiž obsluhuje více než 100 milionů ověřených domácností bez přítomnosti botů, což je v AI éře mimořádná konkurenční výhoda.
Býčí postoj Jacksona měl v minulosti značný vliv – například akcie Opendoor vzrostly od začátku roku o více než 360 %, přičemž hlavní růst nastal poté, co Jackson v červnu začal akcii aktivně propagovat. Better Home zaznamenala pod jeho vlivem nárůst o 176 % v září, což vyvolalo srovnání s vlivem populárního meme-investora Keitha Gilla.
Zatímco jeho fond EMJ Capital bývá kritizován za vysokou volatilitu držených titulů, jejich výběr je často cílený na firmy s velkým retailovým zájmem a potenciálem k rychlému růstu. Nextdoor navíc úspěšně čelila nařčením, že před vstupem na burzu nadhodnocovala počet aktivních uživatelů, čímž posiluje svou důvěryhodnost v očích investorů.
Graf KIND.US (D1)
Akcie Nextdoor Holdings zaznamenaly prudký pohyb vzhůru a aktuálně se obchodují na úrovni 2,51 USD, což představuje skokový nárůst o téměř 50 % během jediného dne. Cena prorazila nad obě klíčové technické úrovně – EMA 50 (1,87 USD) i SMA 100 (1,93 USD) – a současně uzavřela vysoko nad těmito průměry, což potvrzuje změnu trendu z medvědího na býčí. RSI se nachází na hodnotě 72,8, což značí vstup do překoupeného pásma, a může indikovat možnost krátkodobé korekce.
Po takto strmém pohybu může následovat krátkodobé vybírání zisků, nicméně z pohledu technické analýzy se sentiment posunul jednoznačně do býčího pásma. Udržení ceny nad úrovní 2,30–2,40 USD by mohlo vytvořit nový support a umožnit konsolidaci před případným dalším růstem.
Zdroj: xStation5
