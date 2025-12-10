Akcie Ferrari se blíží dvouletým minimům 📉

Akcie Ferrari (RACE.IT) klesly na nejnižší úroveň za téměř dva roky (23 měsíců), když spadly na 312,90 EUR po dalším snížení doporučení od analytiků. Společnost Oddo BHF snížila své hodnocení už podruhé během týdne – z „Outperform“ na „Neutral“ a zároveň snížila cílovou cenu z 430 EUR na 340 EUR. Důvodem je mimo jiné pomalejší než očekávané uvedení modelu F80 – prognóza dodávek na rok 2026 byla snížena ze 250 na 200 kusů. Oddo zároveň snížilo odhad EBIT pro rok 2026 o 3,4 %, což naznačuje, že výsledky mohou zaostat za tržním konsenzem.
- Dříve Ferrari snížila hodnocení i Morgan Stanley, která zredukovala cílovou cenu na 367 USD, přičemž poukázala na omezený objemový růst do roku 2030.
- Analytici uvádějí, že strategie ochrany exkluzivity značky je sice pozitivní, ale zároveň implikuje mírnější krátkodobý růst.
- Růst tržeb Ferrari by měl v příštích třech čtvrtletích zůstat pod 5 %, především kvůli pomalejším dodávkám a zpoždění nových modelů.
- Morgan Stanley rovněž upozornila na nejistotu ohledně připravovaného elektrického modelu a obavy o zůstatkové hodnoty, které aktuálně omezují valuační násobky společnosti.
- Od začátku roku akcie Ferrari ztratily přibližně 25 % – prognózy zisku byly sníženy a valuace korigovaly z loňských maxim.
- Analytici Jefferies snížili cílovou cenu z 345 EUR na 310 EUR a zachovali doporučení „Hold“, protože akcie se obchodují blízko 52týdenního minima po poklesu o 20 % za posledních šest měsíců.
- Snížení cílové ceny odráží upravené odhady pro rok 2026, přičemž Jefferies zohledňuje postupné uvádění nových modelů naplánovaných na příští rok.
- Podle nich tyto uvedení dočasně sníží objem dodávek a vytvoří tlak na marže kvůli rostoucím nákladům na odpisy a amortizaci.
- Nová cílová cena reflektuje valuační tlaky, které mohou přetrvávat, pokud bude docházet k dalším revizím směrem dolů.
- Jefferies nyní očekává růst o 6,7 % a EPS 9,32 EUR v roce 2026, což je pod tržním konsenzem (8,2 % růst a 10,05 EUR EPS).
- Ferrari si nedávno zajistila revolvingový úvěrový rámec ve výši 350 milionů EUR určený pro obecné firemní a provozní účely, sjednaný s konsorciem dvanácti bank.
Nálada analytiků vůči Ferrari zůstává smíšená, aktuální doporučení zahrnují:
-
Morgan Stanley snížila doporučení na Equalweight, s odkazem na omezený růst objemu do roku 2030
-
UBS zvýšila cílovou cenu na 563 USD a ponechala doporučení Buy, s tím že růstové cíle Ferrari jsou konzervativní
-
Goldman Sachs zahájila pokrývání s doporučením Buy, očekává, že Ferrari v letech 2026 a 2027 překoná tržní očekávání díky rostoucí průměrné prodejní ceně
-
Morgan Stanley rovněž zahájila pokrývání evropského listingu Ferrari s hodnocením Equalweight a cílovou cenou 367 EUR
