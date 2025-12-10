Spor o LNG se vyostřuje: Venture Global odmítá obvinění Shellu z podvodu

-
Venture Global odmítá obvinění z podvodu vznesená Shell a tvrdí, že nejsou podložena důkazy.
-
Shell zároveň čelí kritice za porušení důvěrnosti arbitrážního řízení.
-
Akcie Venture Global spadly o 22 % a obchodují se poblíž historických minim.
-
Spor ukazuje na napětí mezi dlouhodobými smluvními závazky a výhodami spotového trhu během energetické krize.
-
Společnost Venture Global ostře odmítla obvinění z podvodu, která vůči ní vznesla Shell v rámci právního sporu ohledně dodávek zkapalněného zemního plynu (LNG). V reakci zaslané Nejvyššímu soudu v New Yorku firma uvedla, že Shell nepředložila žádné důkazy, které by taková tvrzení podpořila, a zároveň obvinila Shell z porušení důvěrnosti arbitrážního řízení.
Tento případ je součástí dlouhodobého sporu, kdy několik velkých energetických firem – včetně Shell, BP a Edison – viní Venture Global z toho, že nedodávala LNG v rámci dlouhodobých kontraktů, zatímco ho výhodně prodávala na spotovém trhu, především po ruské invazi na Ukrajinu, kdy ceny plynu prudce vzrostly.
Zatímco Shell svůj arbitrážní případ prohrála v srpnu, společnost BP byla v říjnu úspěšná. Shell ve své stížnosti tvrdí, že Venture Global záměrně zatajila klíčové informace a podala zavádějící prohlášení ohledně spuštění svého závodu Calcasieu Pass. Venture Global v aktuálním podání tvrdí, že citovaný svědek z třetí strany neposkytl žádné důkazy o existenci písemné komunikace, a že obvinění Shellu nejsou podložená.
Venture Global zároveň poukázala na e-mail od vysoce postaveného manažera Shellu, který projevuje zájem o smírné řešení situace nejen kolem závodu Calcasieu Pass, ale i druhého zařízení Plaquemines, kde má Shell rovněž dlouhodobý kontrakt. Tento e-mail byl odeslán v tentýž den, kdy Shell podala právní výzvu, což podle Venture Global zpochybňuje konzistenci postupu Shellu.
Akcie Venture Global od té doby oslabily o 22 % a momentálně se pohybují poblíž historického minima 6,56 USD, ve srovnání s cenou 24 USD při uvedení na burzu letos v lednu. Investoři se obávají nejen právních problémů, ale i potenciálního převisu nabídky LNG na trhu.
Odborníci, jako například Claudio Steuer z Oxford Institute for Energy Studies, poukazují na to, že rozdílný výsledek arbitráží mezi BP a Shell může ukazovat na rozdílnou dostupnost důkazů a možný deficit transparentnosti v rozhodovacím procesu.
Graf VG.US (D1)
Akcie společnosti Venture Global pokračují v setrvalém poklesu a aktuálně se obchodují na úrovni 6,48 USD, tedy těsně nad svým historickým minimem. Technické indikátory potvrzují silné medvědí nastavení trhu. Cena akcie se dlouhodobě drží pod oběma klouzavými průměry – EMA 50 (8,72 USD) i SMA 100 (11,27 USD), které zároveň vykazují sestupný trend. To signalizuje pokračující ztrátu důvěry investorů a absenci výraznějších nákupních impulzů. RSI dosahuje hodnoty 33,5, což ukazuje na přeprodanost, avšak zatím bez známek obratu trendu. Stejně tak MACD setrvává hluboko pod signální linií, a histogram nadále indikuje negativní momentum.
Pokud se akcie neudrží nad aktuální hladinou podpory, další pokles může být velmi rychlý, zatímco případný obrat by vyžadoval alespoň návrat nad EMA 50, tedy nad úroveň kolem 8,70 USD.
