Akcie Adidas se propadly o 18%🚨

Akcie společnosti Adidas dnes výrazně oslabily poté, co firma zveřejnila výsledky za druhé čtvrtletí, které zaostaly za očekáváním analytiků. Hlavním důvodem byly výrazně vyšší marketingové výdaje spojené s fotbalovým mistrovstvím světa, které sice podpořily tržby, ale zároveň výrazně zatížily ziskovost.
Provozní zisk dosáhl 574 milionů eur, zatímco analytici očekávali přibližně 616 milionů eur. Samotné marketingové výdaje vzrostly o 212 milionů eur, přičemž značná část směřovala na propagaci mistrovství světa. Reakcí trhu byl propad akcií až o 18 %, což představovalo největší jednodenní pokles v historii společnosti.
Generální ředitel Bjorn Gulden vsadil na silnou prezentaci značky během šampionátu. Adidas uvedl nové reprezentační dresy s předstihem před konkurenty Nike a Puma, spustil rozsáhlou reklamní kampaň s hercem Timothée Chalametem a otevřel specializovanou fotbalovou prodejnu v USA poblíž stadionu, kde se hrálo finále turnaje.
Z obchodního hlediska byla strategie úspěšná. Adidas prodal čtyřikrát více reprezentačních dresů a dvojnásobek fotbalových míčů oproti předchozímu mistrovství světa. Celkové tržby spojené s turnajem dosáhly přibližně 1,5 miliardy eur, což překonalo interní očekávání společnosti.
Díky silným prodejům Adidas mírně zvýšil výhled letošního růstu tržeb. Nově očekává růst očištěných tržeb o 9 až 10 %, zatímco dosavadní výhled počítal pouze s růstem ve vyšších jednotkách procent. Společnost zároveň potvrdila cíl dosáhnout za celý rok provozního zisku ve výši 2,3 miliardy eur.
Pozitivní byl také vývoj napříč regiony. Dvouciferný růst zaznamenaly všechny hlavní trhy s výjimkou Evropy, kde tržby vzrostly o 6 %. Nejrychleji rostl segment oblečení (+35 %), zatímco prodeje obuvi stouply pouze o 1 %, mimo jiné kvůli silným slevovým akcím v evropském maloobchodu.
Graf Adidas (ADS.DE, D1)
Zdroj: xStation5
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