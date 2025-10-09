Akcie Akero Therapeutics rostou o 16 % po oznámení akvizice firmou Novo Nordisk

-
Akcie Akero Therapeutics vzrostly o více než 16 % díky oznámení akvizice firmou Novo Nordisk v hodnotě až 5,2 miliardy USD.
-
Klíčovým aktivem je přípravek efruxifermin pro léčbu MASH, který může přinést další výplatu akcionářům.
-
Rizika zahrnují regulační nejistoty, integraci, konkurenci a vliv na finanční výkonnost Novo Nordisk.
-
Akcie Akero Therapeutics vzrostly o více než 16 % díky oznámení akvizice firmou Novo Nordisk v hodnotě až 5,2 miliardy USD.
-
Klíčovým aktivem je přípravek efruxifermin pro léčbu MASH, který může přinést další výplatu akcionářům.
-
Rizika zahrnují regulační nejistoty, integraci, konkurenci a vliv na finanční výkonnost Novo Nordisk.
Akcie společnosti Akero Therapeutics (NASDAQ: AKRO) dnes vzrostly o více než 16 % poté, co dánský farmaceutický gigant Novo Nordisk oznámil akvizici firmy v hodnotě až 5,2 miliardy USD.
Struktura transakce a strategický význam
Novo Nordisk zaplatí 54 USD v hotovosti za akcii a dalších 6 USD ve formě podmíněné hodnoty (CVR), pokud hlavní přípravek společnosti Akero – efruxifermin – získá v USA schválení pro léčbu MASH (metabolická dysfunkce spojená se steatózou jater a cirhózou).
Představenstvo Akero transakci jednomyslně schválilo. Akvizice je součástí strategie Novo Nordisk diverzifikovat portfolio mimo léky na obezitu a diabetes (např. Wegovy a Ozempic) směrem k onemocněním jater a metabolismu.
Reakce trhu
Akcie Akero vzrostly přibližně o 16–19 %, čímž se přiblížily k nabízené ceně 54 USD. Naopak akcie Novo Nordisk klesly o 1,6–2,5 %, což naznačuje určité obavy investorů ohledně financování a krátkodobého dopadu na marže. Zdroj: xStation5
Význam přípravku Efruxifermin
Efruxifermin je experimentální léčivo zaměřené na léčbu pokročilé formy jaterního onemocnění MASH. Předběžná data ukazují potenciál pro snížení fibrózy a zvrácení příznaků cirhózy. Novo Nordisk vidí v tomto přípravku doplnění svého současného portfolia zaměřeného na metabolická onemocnění.
Rizika a faktory k úvaze
-
Regulační riziko: Výplata 6 USD CVR je podmíněna schválením FDA.
-
Integrace: Sloučení biotech firmy s velkým farmaceutickým koncernem může být složité.
-
Finanční tlak na Novo: Zvýšené výdaje a zadlužení mohou ovlivnit hospodaření.
-
Konkurence: O MASH indikaci se zajímá více hráčů.
-
Realizace transakce: Schválení akcionářů a úřadů je stále potřebné.
Zaujalo Vás toto téma? U XTB můžete obchodovat více než 2000 CFD na akcie!
- Konkurenční spready
- Nízké swapové body, díky kterým můžete držet pozice déle
- Minimální velikost transakce již od 0 EUR
Kromě široké nabídky instrumentů od nás získáte také vzdělávací materiály – články, e-booky a kurzy zdarma:
Applied Digital zrychluje růst. Akcie rostou téměř o 20 %
Bývalý britský premiér Rishi Sunak přijal poradní role u Microsoftu a společnosti Anthropic
Akcie Applied Digital rostou o 26 % po silných výsledcích a nové AI infrastrukturní smlouvě
Bristol Myers Squibb kupuje Orbital Therapeutics za 1,5 miliardy USD a rozšiřuje výzkum in vivo CAR-T terapií
Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. U 71 % účtů retailových investorů došlo při obchodování s rozdílovými smlouvami u tohoto poskytovatele ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte tomu, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků. Investování je rizikové. Investujte zodpovědně. Tento materiál je marketingovou komunikací ve smyslu čl. 24 odst. 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů, kterou se mění směrnice 2002/92/ES a směrnice 2011/61/EU (MiFID II). Marketingová komunikace není investiční doporučení ani informace doporučující či navrhující investiční strategii ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014 ze dne 16. dubna 2014 o zneužívání trhu (nařízení o zneužívání trhu) a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/6/ES a směrnic Komise 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/958 ze dne 9. března 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014, pokud jde o regulační technické normy pro technická ujednání pro objektivní předkládání investičních doporučení nebo jiných informací doporučujících nebo navrhujících investiční strategie a pro zveřejnění konkrétních zájmů nebo náznaků střetu zájmů nebo jakékoli jiné rady, a to i v oblasti investičního poradenství, ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. Marketingová komunikace je připravena s nejvyšší pečlivostí, objektivitou, prezentuje fakta známé autorovi k datu přípravy a neobsahuje žádné hodnotící prvky. Marketingová komunikace je připravena bez zohlednění potřeb klienta, jeho individuální finanční situace a nijak nepředstavuje investiční strategii. Marketingová komunikace nepředstavuje nabídku k prodeji, nabídku, předplatné, výzvu na nákup, reklamu nebo propagaci jakýchkoliv finančních nástrojů. Společnost XTB S.A., organizační složka nenese odpovědnost za jakékoli jednání nebo opomenutí klienta, zejména za získání nebo zcizení finančních nástrojů, na základě informací obsažených v této marketingové komunikaci. V případě, že marketingová komunikace obsahuje jakékoli informace o jakýchkoli výsledcích týkajících se finančních nástrojů v nich uvedených, nepředstavují žádnou záruku ani předpověď ohledně budoucích výsledků. Minulá výkonnost nemusí nutně vypovídat o budoucích výsledcích a každá osoba jednající na základě těchto informací tak činí zcela na vlastní riziko.