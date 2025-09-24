Akcie Alibaba prudce rostou díky oznámení o expanzi v oblasti umělé inteligence

Akcie společnosti Alibaba prudce vzrostly poté, co firma oznámila výrazné navýšení investic do umělé inteligence (AI) a infrastruktury. Zároveň představila svůj dosud nejvýkonnější jazykový model — Qwen3‑Max, který disponuje více než 1 bilionem parametrů.
Na každoroční technologické konferenci společnost Alibaba oznámila, že navýší investice do AI nad rámec již ohlášených 53 miliard USD během tří let. Současně rozšiřuje svá datová centra v Evropě, Jižní Americe i Asii — konkrétně ve Francii, Nizozemsku a Brazílii.
Začněte investovat ještě dnes nebo vyzkoušejte testovací účet zdarmaOtevřít účet Vyzkoušet platformu Stáhnout mobilní aplikaci Stáhnout mobilní aplikaci
Reakce trhu byla okamžitá: akcie kótované v USA vzrostly o zhruba 9 % a akcie v Hongkongu se zvýšily o podobné procento — na nejvyšší hodnoty za téměř čtyři roky. Zdroj: xStation5
Pozitivní sentiment podpořila také investiční hvězda Cathie Wood, která znovu nakoupila akcie Alibaba za více než 16 milionů USD prostřednictvím svých fondů ARK — poprvé od roku 2021. Analytici z Bank of America zvýšili cílové ceny akcií, s odkazem na strategické postavení firmy v oblasti AI.
Strategický význam a přerod společnosti
Alibaba tímto krokem jasně signalizuje, že nechce být jen dominantním hráčem v e‑commerce a cloudových službách. Nový model a plánovaná infrastruktura ji posouvají mezi přední AI společnosti.
Spolupráce s Nvidií, která již byla oznámena, zahrnuje integraci AI do robotiky, fyzických zařízení i rozsáhlého modelového tréninku. To ukazuje, že Alibaba nechce být pouhým následovníkem, ale ambiciózním lídrem v oblasti umělé inteligence.
Rizika a výzvy
Tak razantní transformace ale nese svá rizika. Výstavba datových center po celém světě s sebou nese riziko zpoždění, nákladových přestřelek i regulačních problémů — zejména v době rostoucí geopolitické nejistoty.
Konkurence v AI je tvrdá — od domácích hráčů po globální společnosti jako OpenAI či Google. Alibaba bude muset nejen doručit výkon, ale také najít efektivní cestu k monetizaci. Pokud se tak nestane rychle, může investory ztratit.
Další potenciální překážkou je regulační prostředí, které v Číně i zahraničí zpřísňuje dohled nad daty, AI aplikacemi a přeshraničními operacemi.
Co sledovat dál
Klíčové bude, jak Alibaba v nadcházejících kvartálech monetizuje své AI modely a zda zvládne budování infrastruktury bez velkých zpoždění. Výsledky hospodaření napoví, jestli příjmy z cloudu a reklamy dokážou financovat expanzi v AI.
Také bude důležité sledovat, jak zareagují konkurenti — zda podobné investice oznámí i další technologičtí giganti.
Alibaba vsadila na AI ve velkém a investoři jí zatím věří. Nyní se ukáže, zda jde jen o dočasný růst nebo o trvalou změnu globální technologické hry.
Zaujalo Vás toto téma? U XTB můžete obchodovat více než 2000 CFD na akcie!
- Konkurenční spready
- Nízké swapové body, díky kterým můžete držet pozice déle
- Minimální velikost transakce již od 0 EUR
Kromě široké nabídky instrumentů od nás získáte také vzdělávací materiály – články, e-booky a kurzy zdarma:
Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. U 71 % účtů retailových investorů došlo při obchodování s rozdílovými smlouvami u tohoto poskytovatele ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte tomu, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků. Investování je rizikové. Investujte zodpovědně. Tento materiál je marketingovou komunikací ve smyslu čl. 24 odst. 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů, kterou se mění směrnice 2002/92/ES a směrnice 2011/61/EU (MiFID II). Marketingová komunikace není investiční doporučení ani informace doporučující či navrhující investiční strategii ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014 ze dne 16. dubna 2014 o zneužívání trhu (nařízení o zneužívání trhu) a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/6/ES a směrnic Komise 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/958 ze dne 9. března 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014, pokud jde o regulační technické normy pro technická ujednání pro objektivní předkládání investičních doporučení nebo jiných informací doporučujících nebo navrhujících investiční strategie a pro zveřejnění konkrétních zájmů nebo náznaků střetu zájmů nebo jakékoli jiné rady, a to i v oblasti investičního poradenství, ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. Marketingová komunikace je připravena s nejvyšší pečlivostí, objektivitou, prezentuje fakta známé autorovi k datu přípravy a neobsahuje žádné hodnotící prvky. Marketingová komunikace je připravena bez zohlednění potřeb klienta, jeho individuální finanční situace a nijak nepředstavuje investiční strategii. Marketingová komunikace nepředstavuje nabídku k prodeji, nabídku, předplatné, výzvu na nákup, reklamu nebo propagaci jakýchkoliv finančních nástrojů. Společnost XTB S.A., organizační složka nenese odpovědnost za jakékoli jednání nebo opomenutí klienta, zejména za získání nebo zcizení finančních nástrojů, na základě informací obsažených v této marketingové komunikaci. V případě, že marketingová komunikace obsahuje jakékoli informace o jakýchkoli výsledcích týkajících se finančních nástrojů v nich uvedených, nepředstavují žádnou záruku ani předpověď ohledně budoucích výsledků. Minulá výkonnost nemusí nutně vypovídat o budoucích výsledcích a každá osoba jednající na základě těchto informací tak činí zcela na vlastní riziko.