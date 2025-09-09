Akcie Apple klesají o 0,5 % během Apple Event 📉

Americký technologický gigant Apple (AAPL.US) dnes představil řadu produktových novinek, včetně iPhonu 17, nových AirPods a nejnovější generace chytrých hodinek. Akcie však nevykázaly výraznější volatilitu a oslabily zhruba o 0,5 %. Zdá se, že investoři zůstávají opatrní vůči cenové strategii Applu a nově představeným funkcím. Pokud trh vyhodnotí oznámení jako nedostatečná, může dojít k tlaku na pokles směrem k pásmu 220–225 USD, kde se nacházejí klíčové exponenciální klouzavé průměry EMA50 a EMA200.
-
Pravděpodobná absence zvýšení cen u Apple Watch a AirPods může tlačit na marže.
-
Možné zvýšení cen iPhonu 17 o 50–100 USD by mohlo kompenzovat dopady cel a podpořit tržby.
-
Nové funkce v oblasti zdraví a umělé inteligence (včetně překladu konverzace v reálném čase v AirPods) ukazují fokus Applu na růstové oblasti, jako je AI a digitální zdravotnictví.
-
Zájem spotřebitelů zůstává silný, přenos na YouTube sledovalo více než 650 000 diváků ještě před zahájením události.
iPhone 17
-
Oficiálně představená nová generace iPhonů
-
Barvy: levandulová, mlhově modrá, černá, bílá a šalvějová
-
Ceramic Shield 2: třikrát odolnější proti poškrábání
-
iOS 26: nový design „Liquid Glass“, dostupný i pro starší zařízení
-
Cenový výhled: analytici (včetně Dana Ivese z Wedbush) očekávají možné zvýšení ceny o 50–100 USD kvůli clům
Apple Watch Series 11 & Ultra 3
-
Ceny beze změny:
-
SE 3: od 249 USD
-
Series 11: od 399 USD
-
Ultra 3: od 799 USD
-
-
Series 11: nejtenčí a nejpohodlnější hodinky Applu, nový 5G modem, lepší energetická účinnost, až 24 hodin výdrže baterie
-
Zdravotní funkce: měření krevního tlaku (čeká na schválení FDA)
-
Ultra 3: vylepšený displej, satelitní konektivita, podpora 5G
AirPods Pro 3
-
Cena beze změny: 249 USD, v prodeji od 19. září
-
Nové funkce:
-
Překlad konverzace v reálném čase (AI)
-
Vylepšené potlačení hluku a prostorový zvuk
-
Až 8 hodin výdrže baterie
-
Pět velikostí pro lepší přizpůsobení
-
Apple stock chart (D1 interval)
Zdroj: xStation5
