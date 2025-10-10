Akcie Applied Digital rostou o 26 % po silných výsledcích a nové AI infrastrukturní smlouvě

-
Společnost Applied Digital (NASDAQ: APLD) dnes zaznamenala růst akcií o přibližně 26 % poté, co oznámila lepší než očekávané čtvrtletní výsledky a podepsala klíčovou smlouvu o pronájmu datového centra.
Zdroj: xStation5
Finanční výsledky a klíčové ukazatele
Ve fiskálním 1. čtvrtletí 2026 dosáhla firma tržeb ve výši 64,2 milionu USD, což představuje meziroční nárůst o 84 %. Výsledek výrazně překonal odhady analytiků.
Společnost vykázala upravenou ztrátu 0,03 USD na akcii, která byla nižší, než očekávali analytici – což bylo pozitivně vnímáno trhem.
Klíčový katalyzátor: smlouva s CoreWeave a expanze kampusu
Hlavním impulzem pro růst akcií byla uzavřená smlouva s firmou CoreWeave, která si pronajme 150 megawattů kapacity v kampusu Polaris Forge 1 v Severní Dakotě. Celkový odhad výnosů z této smlouvy činí až 11 miliard USD v průběhu 15 let.
Applied Digital rovněž oznámila plány na rozšíření infrastruktury a dosažení výkonu přes 1 gigawatt na dané lokalitě do let 2028–2030.
Očekávání analytiků a ocenění akcií
Po oznámení výsledků zvýšili analytici cílové ceny. Například Roth Capital zvýšil cíl ze 43 na 56 USD, zatímco Northland Capital nově očekává 40 USD.
Někteří analytici však upozorňují na vysoké ocenění akcií – firma se obchoduje s EV/tržby násobkem přes 34×, což je výrazně více než u konkurence.
Rizika a úvahy
Navzdory pozitivnímu výhledu je třeba počítat s následujícími riziky:
-
Marže a ziskovost: Přestože tržby rostou, dlouhodobá profitabilita zatím není zajištěna.
-
Realizační riziko: Úspěch závisí na dokončení výstavby a dalších nájemních smlouvách.
-
Vysoké ocenění: Jakékoli zpomalení růstu by mohlo způsobit pokles hodnoty akcií.
-
Konkurenční tlak: Trh s AI infrastrukturou je čím dál více přeplněný.
Výhled
Applied Digital se profiluje jako klíčový hráč v oblasti AI infrastruktury – tedy v „příslušenství“ k boomu umělé inteligence. Dalšími hybateli cen mohou být nové smlouvy s nájemci, expanze infrastruktury a řízení nákladové efektivity.
