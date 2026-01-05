Akcie Baidu vyskočily o 20 % díky plánovanému IPO čipové divize Kunlunxin v Hongkongu

-
Akcie Baidu vyskočily o 20 % po oznámení IPO divize Kunlunxin v Hongkongu.
-
Cílem oddělení je zviditelnit růstový potenciál AI čipové jednotky a odemknout skrytou hodnotu.
-
Baidu si ponechá většinový podíl, ale Kunlunxin získá vlastní pozici na trhu.
-
Analytici zvýšili cílové ceny díky vyšším očekáváním v oblasti AI a polovodičů.
-
Akcie čínské technologické společnosti Baidu Inc. (NASDAQ: BIDU) vyskočily o více než 20 % a dosáhly nového 52týdenního maxima poté, co firma oznámila, že oddělí svou čipovou divizi Kunlunxin a připraví její samostatné IPO na hongkongské burze (HKEx). Tento krok vyvolal výrazný zájem investorů, kteří vnímají snahu Baidu uvolnit skrytou hodnotu a posílit svou pozici v oblasti umělé inteligence.
Kunlunxin byla založena v roce 2012 jako součást širší AI strategie Baidu a dnes je klíčovým prvkem jeho čipového a výpočetního ekosystému. Společnost plánuje vydání tzv. H akcií na burze v Hongkongu, přičemž Baidu si ponechá většinový podíl ve firmě i po jejím uvedení na burzu.
Růst akcií a reakce trhu
Akcie Baidu zaznamenaly největší denní nárůst za poslední rok, což podle analytiků signalizuje nově nalezenou důvěru investorů ve strategii firmy zaměřenou na AI hardware. Oznámení bylo potvrzeno regulačními dokumenty i burzovním chováním a analytici předpokládají, že oddělení Kunlunxin pomůže lépe ocenit její samostatný růstový potenciál. Zdroj: xStation5
Kontext čínské polovodičové strategie
Plánované IPO přichází v době, kdy Čína usiluje o větší soběstačnost ve výrobě čipů, zejména kvůli zpřísnění amerických exportních omezení. Kunlunxin již dnes zajišťuje nejen interní potřeby Baidu, ale také dodává čipy dalším technologickým firmám v Číně, což z ní činí významného hráče na domácím trhu.
Oddělení umožní nejen diverzifikaci financování, ale i větší transparentnost a samostatné řízení růstu v rychle se rozvíjejícím segmentu AI čipů.
Názory analytiků a výhled
Pozitivní sentiment se odrazil i v zvýšených cílových cenách ze strany investičních bank, které očekávají, že tržní ocenění Kunlunxin jako samostatné entity odemkne další růst. Očekávaná poptávka po čipech pro umělou inteligenci, jak v Číně, tak globálně, zůstává vysoká.
IPO zatím čeká na schválení hongkongskou burzou i čínskými regulátory. Pokud vše proběhne hladce, může se Baidu těšit na nové příležitosti v oblasti kapitálového financování i vyšší zájem investorů o AI hardware.
