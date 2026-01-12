​​​​​​​Akcie bank klesají, Trump požaduje strop na kreditní karty

-
Trump požaduje roční strop 10 % na kreditní karty, jinak hrozí označením za porušení zákona.
Akcie Barclays klesly až o 4,8 %, Capital One o 10 %.
Kreditní karty jsou klíčovým byznysem několika velkých bank v USA.
Trh reaguje na rostoucí politický tlak na regulaci spotřebitelských úvěrů.



Prezident USA Donald Trump vyzval banky, aby do 20. ledna omezily úrokové sazby na kreditních kartách na maximálně 10 %, a varoval, že jejich nedodržení bude považováno za porušení zákona. Tato výzva způsobila propad akcií bank, které se na tomto byznysu významně podílejí.
Akcie Barclays klesly až o 4,8 % v ranním obchodování v Londýně – nejvíce od října 2025. V předburzovních hodinách v USA Capital One ztrácela 10 %, American Express 4,9 %, Citigroup 4,3 %, JPMorgan 3 % a Wells Fargo 2,4 %.
Trump v prohlášení uvedl, že některé banky účtují až 30% úroky, což označil za neúnosné: „Lidé ani nevědí, že platí 30 %, jen pracují a splácejí.“
Úrokové sazby z kreditních karet se v posledních letech v USA stabilně drží nad 20 % a staly se předmětem legislativního tlaku napříč politickým spektrem. Ačkoliv byly navrženy návrhy zákonů na jejich omezení, průmysl dlouhodobě vzdoruje regulaci.
Barclays má v USA asi 20 milionů zákazníků v oblasti kreditních karet a v posledních letech expandovala – získala například portfolio značky General Motors a převzala karty GAP od Synchrony Financial. Na žádost o komentář banka nereagovala.
Graf BARC.UK (D1)
Akcie britské banky Barclays zažily prudký pokles a aktuálně se obchodují na úrovni 4,6785 GBP, což představuje výraznou červenou svíčku po období stabilního růstu. Navzdory propadu zůstává cena nad klíčovými klouzavými průměry – EMA 50 (4,4313 GBP) a SMA 100 (4,0789 GBP) – což zatím nenarušuje dlouhodobý pozitivní trend. Krátkodobě ale může dojít ke korekci směrem k těmto průměrům. RSI je na hodnotě 58,6, tedy stále v neutrálním pásmu, ale naznačuje ochlazení nákupního momenta.
Zdroj: xStation5
