Akcie Bayeru rostou

Nejvyšší soud USA přijme k projednání odvolání Bayeru v případu herbicidu Roundup.
Akcie reagovaly růstem až o 7,5 %, nejvíce od začátku prosince.
Bayer doufá v precedentní rozhodnutí, které by oslabilo tisíce dalších žalob.
I přes možnou výhru zůstává prostor pro nové právní strategie žalobců, ale mimosoudní dohody by mohly být pro Bayer výhodnější.
Akcie německé farmaceutické a chemické společnosti Bayer AG dnes výrazně posílily poté, co americký Nejvyšší soud oznámil, že přijme k projednání odvolání společnosti v případu týkajícím se herbicidu Roundup. Tento krok by mohl zásadně ovlivnit desítky tisíc dalších žalob, které Bayer čelí kvůli údajným rakovinotvorným účinkům přípravku obsahujícího glyphosát.
Soud se bude zabývat případem, ve kterém porota ve státě Missouri přiřkla žalobci odškodnění ve výši 1,25 milionu USD kvůli tomu, že Bayer (resp. Monsanto) údajně neupozornil na riziko rakoviny spojené s použitím Roundupu. Bayer dlouhodobě trvá na tom, že přípravek je bezpečný a že národní legislativa USA vylučuje potřebu varování, která nejsou vyžadována federálními úřady.
Akcie Bayeru reagovaly na zprávu růstem až o 7,5 % během ranního obchodování ve Frankfurtu, což představuje největší intradenní nárůst od začátku prosince. Zároveň tím společnost prodloužila růstovou sérii, díky níž se její akcie za posledních 12 měsíců téměř zdvojnásobily.
Bayer od převzetí společnosti Monsanto v roce 2018 za 63 miliard USD čelí rozsáhlé vlně žalob. Doposud zaplatil přes 10 miliard USD na mimosoudních vyrovnáních a soudních výrocích a vyčlenil dalších 6 miliard USD na budoucí spory.
Podle Markuse Mannse, portfolio manažera ze společnosti Union Investment, je rozhodnutí Nejvyššího soudu zásadním milníkem, i když neznamená automatické ukončení všech sporů. Výhra Bayeru by však mohla výrazně snížit rizika a náklady spojené s dalším právním vývojem.
Po oznámení rozhodnutí zvýšily své cílové ceny pro akcie Bayeru banky Bank of America a Morgan Stanley. Analytici kromě pozitivního vývoje v litigaci poukazují i na slibné vyhlídky farmaceutické divize, zejména díky silným prodejům léků Kerendia (léčba ledvin) a Nubeqa (onkologie).
Rozhodnutí Nejvyššího soudu se očekává do poloviny roku 2026. I v případě příznivého výsledku pro Bayer ale nemusí být právní spory s Roundupem zcela u konce – žalobci mohou změnit taktiku a zaměřit se například na obvinění z klamavého marketingu.
Přesto podle analytiků velká část z přibližně 67 000 dosud nevyřešených případů může ztratit právní základ a mnoho žalobců pravděpodobně přijme výhodné mimosoudní vyrovnání, čímž by se Bayeru výrazně ulevilo.
Graf BAYN.DE (D1)
Akcie společnosti Bayer výrazně posílily a aktuálně se obchodují na úrovni 44,27 EUR. Cena se pohybuje výrazně nad klouzavými průměry EMA 50 (35,07 EUR) a SMA 100 (30,78 EUR), což značí jasné býčí nastavení. RSI (77,6) se nachází v zóně překoupenosti, což sice signalizuje silný nákupní zájem, ale zároveň varuje před možností krátkodobé konsolidace nebo korekce. Z technického hlediska je prostor pro růst stále otevřený, ale vzhledem k překoupenému RSI nelze vyloučit krátkodobý výdech či návrat k některé z blízkých supportních hladin – například oblast kolem 41,50–42,00 EUR, případně až k EMA 50.
Zdroj: xStation5
