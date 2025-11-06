Akcie CarMax klesají o 12 % po oznámení odchodu CEO a slabém výhledu výsledků

-
CEO Bill Nash odchází z CarMax po téměř 10 letech, nástupcem bude dočasně David McCreight.
-
Akcie klesly o více než 12 %, letos již o cca 50 %.
-
Společnost očekává propad tržeb a zisku ve 3. kvartálu – EPS výhled 0,18–0,36 USD vs. očekávání 0,70 USD.
-
Problémy firmy zahrnují nízkou poptávku, těžší dostupnost úvěrů a vysoké marketingové i personální náklady.
-
Společnost CarMax, největší prodejce ojetých vozů v USA, oznámila, že dlouholetý generální ředitel Bill Nash odstoupí ke konci listopadu. V reakci na tuto zprávu akcie firmy klesly o více než 12 %, přičemž od začátku roku ztratily již přibližně 50 % své hodnoty.
Odchod Nashova přichází v období, kdy se společnost potýká s klesající poptávkou po vozech, vysokými náklady a problémy s přeceněním zásob, které nakoupila za zvýšené ceny během dřívější poptávkové vlny. Tržní ochlazení bylo umocněno celkovým útlumem v úvěrovém sektoru, který ztěžuje zákazníkům financování nákupu aut.
Dočasným nástupcem se stane David McCreight, člen představenstva, který má více než 20 let zkušeností v maloobchodu, mimo jiné ve firmách jako Lululemon. Bude firmu řídit do doby, než CarMax jmenuje nového trvalého CEO.
Společnost zároveň zveřejnila velmi slabý výhled na třetí čtvrtletí. Očekává pokles tržeb z prodejen meziročně o 8–12 %, a zisk na akcii mezi 18 až 36 centy, zatímco analytici očekávali 70 centů. Mezi důvody uvádí firma nižší poptávku i vyšší marketingové výdaje. Zisk bude navíc zatížen náklady na změny ve vedení a redukcí části pracovních míst.
Předseda představenstva Tom Folliard uvedl: „Usilujeme o to, aby byl nákup i prodej vozů jednoduchý, transparentní a osobní – nicméně naše nedávné výsledky tento potenciál neodrážejí. Je potřeba změna.“
Graf KMX.US (D1)
Akcie společnosti CarMax se aktuálně obchodují za 35,78 USD a nadále se nacházejí ve výrazném sestupném trendu. Cena se nachází hluboko pod klouzavými průměry EMA 50 (48,08 USD) a SMA 100 (55,95 USD), což potvrzuje dlouhodobě negativní technické nastavení. RSI klesl na úroveň 24,1, čímž se dostal do pásma přeprodanosti.
Zdroj: xStation5
