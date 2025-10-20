Akcie Celcuity prudce vzrostly o více než 45 % po průlomových výsledcích klinické studie rakoviny prsu

-
Akcie Celcuity vzrostly o více než 45 % po oznámení pozitivních výsledků studie fáze III u léku gedatolisib pro léčbu pokročilé rakoviny prsu.
-
Léčba prokázala výrazně delší přežití bez progrese onemocnění oproti standardní terapii, zejména u pacientek bez mutace PIK3CA.
-
Úspěch by mohl Celcuity posunout z klinické fáze do komerční – schválení FDA je plánováno na konec 2025.
-
Společnost nyní čelí výzvám spojeným s regulací, financováním a uvedením na trh, ale její potenciál je značný.
-
Akcie biotechnologické společnosti Celcuity Inc. (NASDAQ: CELC), která se zaměřuje na vývoj cílených terapií v onkologii, v pondělí výrazně posílily – jejich cena vzrostla o více než 45 %. Růst následoval po oznámení silných výsledků klinické studie fáze III a dokončení náboru pacientů do klíčového programu s lékem gedatolisib. Investoři reagovali na zprávy s optimismem, protože data naznačují potenciál tohoto léku zásadně změnit léčbu pokročilé rakoviny prsu.
Klinický milník a reakce trhu
Impulsem k růstu akcií byla aktualizace z probíhající studie VIKTORIA‑1, která hodnotí účinnost přípravku gedatolisib u pacientek s hormonálně pozitivní (HR+)/HER2‑negativní pokročilou rakovinou prsu. Společnost oznámila, že dokončila nábor pacientek a současně zveřejnila povzbudivá předběžná data. Studie prokázala významné zlepšení doby přežití bez progrese onemocnění (PFS) oproti standardní terapii.
Trojkombinace gedatolisibu, fulvestrantu a palbociclibu dosáhla mediánu PFS 9,3 měsíce oproti 2,0 měsíce u kontrolní skupiny (poměr rizika 0,24). Dvojkombinace gedatolisibu s fulvestrantem pak dosáhla mediánu PFS 7,4 měsíce. Výsledky jsou mimořádně přesvědčivé především u pacientek s tzv. PIK3CA wild‑type nádory – tedy bez specifické mutace, na kterou cílí stávající léky.
Po zveřejnění dat vystřelila hodnota akcií Celcuity během dne o více než 45 %. Už v červenci přitom titul zaznamenal více než dvojnásobný růst po oznámení předběžných výsledků stejné studie, což ukazuje dlouhodobý zájem investorů o tento program. Zdroj: xStation5
Strategické postavení a potenciál léku
Gedatolisib je tzv. pan‑PI3K/mTOR inhibitor, který blokuje více izoforem PI3K i mTOR komplexů – klíčových částí buněčné signální dráhy PI3K/AKT/mTOR. Tento mechanismus může léku poskytnout konkurenční výhodu, protože většina současných terapií cílí pouze na nádory s mutací PIK3CA. Celcuity tak míří na širší populaci pacientek, u nichž zatím žádná schválená léčba tohoto typu není.
Společnost navíc zkoumá využití přípravku i v dalších typech nádorů, například u rakoviny prostaty a endometria. Tyto indikace by mohly v budoucnu rozšířit tržní potenciál. Podání žádosti o registraci (NDA) u americké FDA je naplánováno na čtvrté čtvrtletí 2025, což představuje zásadní krok na cestě k komercializaci.
Finanční a tržní kontext
Ještě před posledním růstem se tržní kapitalizace Celcuity pohybovala kolem 500 až 600 milionů USD. Po prudkém růstu je hodnota výrazně vyšší a společnost se řadí mezi nejvýraznější středně velké biotechnologické firmy v pokročilé fázi klinického vývoje.
Celcuity však zatím nevykazuje komerční příjmy, a proto bude muset v příštích letech zajistit další financování, aby pokryla náklady spojené s regulačním procesem, výrobou a přípravou uvedení produktu na trh. Rizika zůstávají – zejména potřeba potvrdit dlouhodobou bezpečnost, přežití celkem (OS) a úspěšně prosadit lék v konkurenčním onkologickém prostředí.
