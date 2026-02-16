Akcie Coinbase rostou o více než 16 % díky institucionálním nákupům a přehodnocení výsledků

-
Akcie Coinbase dnes vzrostly o více než 16 %.
-
Růst podpořily institucionální nákupy, zejména ze strany ARK Invest.
-
Investoři přehodnotili negativní reakci na čtvrtletní ztrátu ve výši 667 milionů USD.
-
Diverzifikace příjmů a silná hotovostní pozice podporují důvěru části trhu.
-
Akcie Coinbase dnes vzrostly o více než 16 %.
-
Růst podpořily institucionální nákupy, zejména ze strany ARK Invest.
-
Investoři přehodnotili negativní reakci na čtvrtletní ztrátu ve výši 667 milionů USD.
-
Diverzifikace příjmů a silná hotovostní pozice podporují důvěru části trhu.
Akcie společnosti Coinbase Global, Inc. během dnešní obchodní seance posílily o více než 16 %, čímž se zařadily mezi nejvýkonnější technologické tituly dne. Růst přišel po výrazném poklesu v předchozích dnech a byl podpořen kombinací institucionálních nákupů a přehodnocení čtvrtletních výsledků investory.
Společnost nedávno zveřejnila hospodářské výsledky za čtvrté čtvrtletí 2025, ve kterých vykázala čistou ztrátu přibližně 667 milionů USD a pokles tržeb oproti předchozímu období. Trh však podle dostupných informací začal vnímat část negativních zpráv jako již započítanou v ceně akcií.
Institucionální kapitál jako klíčový faktor
Zdroj: xStation5
Jedním z hlavních impulzů dnešního růstu byly obnovené nákupy ze strany investiční společnosti ARK Invest vedené Cathie Wood, která do svých fondů zařadila akcie Coinbase v hodnotě přibližně 15 milionů USD. Tento krok byl investory interpretován jako signál důvěry ve střednědobý potenciál společnosti.
Coinbase zároveň disponuje výraznou hotovostní rezervou a pokračuje v diverzifikaci svých příjmů. Vedle transakčních poplatků z obchodování kryptoměn roste význam segmentu předplatného a služeb, což může přispět ke stabilnější příjmové základně v obdobích nižší tržní aktivity.
Technický odraz po předchozím poklesu
K dnešnímu pohybu pravděpodobně přispěly také technické faktory. Po předchozím oslabení mohli investoři využít nižších cen k nákupům, zatímco uzavírání krátkých pozic (short covering) mohlo růst dále urychlit.
Přesto zůstává vývoj akcií Coinbase úzce spojen s cykličností kryptotrhu a investoři nadále sledují volatilitu digitálních aktiv i regulatorní vývoj ve Spojených státech.
Zaujalo Vás toto téma? U XTB můžete obchodovat více než 2000 CFD na akcie!
- Konkurenční spready
- Nízké swapové body, díky kterým můžete držet pozice déle
- Minimální velikost transakce již od 0 EUR
Kromě široké nabídky instrumentů od nás získáte také vzdělávací materiály – články, e-booky a kurzy zdarma:
Zuckerberg má vypovídat v „teen addiction“ procesu: Meta a YouTube čelí porotě kvůli dopadům na mladé
Nvidia a Meta rozšiřují partnerství v AI hardwaru: Meta plánuje nasazení „milionů“ GPU
Uber posiluje EV nabíjení pro řidiče i budoucí robotaxi: investice přes 100 milionů USD
Microsoft slibuje dál nakupovat dost obnovitelné energie, aby pokryl veškerou spotřebu elektřiny
Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. U 75 % účtů retailových investorů došlo při obchodování s rozdílovými smlouvami u tohoto poskytovatele ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte tomu, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků. Investování je rizikové. Investujte zodpovědně. Tento materiál je marketingovou komunikací ve smyslu čl. 24 odst. 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů, kterou se mění směrnice 2002/92/ES a směrnice 2011/61/EU (MiFID II). Marketingová komunikace není investiční doporučení ani informace doporučující či navrhující investiční strategii ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014 ze dne 16. dubna 2014 o zneužívání trhu (nařízení o zneužívání trhu) a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/6/ES a směrnic Komise 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/958 ze dne 9. března 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014, pokud jde o regulační technické normy pro technická ujednání pro objektivní předkládání investičních doporučení nebo jiných informací doporučujících nebo navrhujících investiční strategie a pro zveřejnění konkrétních zájmů nebo náznaků střetu zájmů nebo jakékoli jiné rady, a to i v oblasti investičního poradenství, ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. Marketingová komunikace je připravena s nejvyšší pečlivostí, objektivitou, prezentuje fakta známé autorovi k datu přípravy a neobsahuje žádné hodnotící prvky. Marketingová komunikace je připravena bez zohlednění potřeb klienta, jeho individuální finanční situace a nijak nepředstavuje investiční strategii. Marketingová komunikace nepředstavuje nabídku k prodeji, nabídku, předplatné, výzvu na nákup, reklamu nebo propagaci jakýchkoliv finančních nástrojů. Společnost XTB S.A., organizační složka nenese odpovědnost za jakékoli jednání nebo opomenutí klienta, zejména za získání nebo zcizení finančních nástrojů, na základě informací obsažených v této marketingové komunikaci. V případě, že marketingová komunikace obsahuje jakékoli informace o jakýchkoli výsledcích týkajících se finančních nástrojů v nich uvedených, nepředstavují žádnou záruku ani předpověď ohledně budoucích výsledků. Minulá výkonnost nemusí nutně vypovídat o budoucích výsledcích a každá osoba jednající na základě těchto informací tak činí zcela na vlastní riziko.