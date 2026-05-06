Akcie CSG rostou o 6%📈

Akcie CSG dnes rostou o 6 % a korigují tak část ztrát po pondělním výprodeji, kdy po zveřejnění reportu společnosti Hunterbrook klesly o 13 %.
Společnost CSG si od svého lednového IPO prochází výrazným propadem. Akcie ze svých maxim na úrovni 35 eur odepsaly již více než 50 % a aktuálně se obchodují kolem 17 eur. Krátce po vstupu na burzu se objevily první problémy kolem její španělské dceřiné společnosti FMG, která je vyšetřována kvůli podezření z korupce a má zákaz ucházet se o zakázky NATO.
Dalším problémem byly události kolem minoritního akcionáře Petra Kratochvíla, který chce odprodat svůj podíl. Ten zároveň ocenil na 35 miliard Kč. Hlavním problémem však bylo zejména to, že ani jedna z těchto informací se neobjevila v úvodním prospektu při vstupu CSG na burzu.
Tento týden byl také zveřejněn short report společnosti Hunterbrook, která spekuluje na pokles akcií CSG. Hunterbrook poukazuje na to, že CSG výrazně nadhodnocuje své výrobní kapacity v oblasti munice. Výroba munice přitom představuje více než 60 % současných tržeb firmy. Podle šetření Hunterbrooku činí skutečná výrobní kapacita společnosti pouze přibližně 100 až 300 tisíc kusů munice, oproti více než 600 tisícům kusů, které deklaruje CSG. Společnost je tak podezřívána z toho, že část munice nakupuje od třetích stran, následně ji repasuje a přeprodává.
CSG tak v současnosti čelí řadě otázek ohledně své transparentnosti vůči investorům, což je nejzásadnější důvod, proč si akcie procházejí tak výrazným propadem. Zároveň se zatím jedná pouze o spekulace a informace nebyly oficiálně potvrzeny. Pokud by tedy CSG dokázalo, že jsou tato tvrzení nepravdivá, mohlo by to být solidním katalyzátorem pro růst akcií.
V širším kontextu byla tato doba pro IPO CSG příznivá, protože zbrojařské firmy si v posledních letech prošly obrovským růstem. Německý Rheinmetall od roku 2022 připsal přes 1 500 %, švédský Saab pak přes 800 %. Z pohledu CSG tak aktuální situace vstupu na burzu výrazně nahrávala, avšak z hlediska ocenění nebyla firma již při svém IPO vůbec levná.
CSG.NL (D1)
Zdroj: xStation05
