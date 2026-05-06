Disney vydělal více, než trh čekal. Streaming roste o 88% 📈

- Tržby Disney vzrostly o 6,5% na 25,17 miliardy dolarů a překonaly odhady analytiků o 1,3%
- Upravený zisk na akcii dosáhl 1,57 dolaru, což je o 5% nad konsenzem
- EBITDA 5,68 miliardy dolarů překonala odhady o 10,6%
- Provozní zisk streamingu (Disney+ a Hulu) vyskočil o 88% na 582 milionů dolarů
- Provozní marže streamingu poprvé v historii překročila hranici 10%
- Zábavní parky dosáhly rekordních čtvrtletních tržeb 9,5 miliardy dolarů
- Disney plánuje zpětné odkupy akcií za minimálně 8 miliard dolarů v tomto fiskálním roce
- Akcie DIS v předobchodování vyskočily o 6,3% na 106,78 dolaru
- Tržby Disney vzrostly o 6,5% na 25,17 miliardy dolarů a překonaly odhady analytiků o 1,3%
- Upravený zisk na akcii dosáhl 1,57 dolaru, což je o 5% nad konsenzem
- EBITDA 5,68 miliardy dolarů překonala odhady o 10,6%
- Provozní zisk streamingu (Disney+ a Hulu) vyskočil o 88% na 582 milionů dolarů
- Provozní marže streamingu poprvé v historii překročila hranici 10%
- Zábavní parky dosáhly rekordních čtvrtletních tržeb 9,5 miliardy dolarů
- Disney plánuje zpětné odkupy akcií za minimálně 8 miliard dolarů v tomto fiskálním roce
- Akcie DIS v předobchodování vyskočily o 6,3% na 106,78 dolaru
Zatímco většina mediálních gigantů bojuje s přechodem od klasické televize ke streamingu, Disney tento přechod zvládl s nečekanou grácií. Výsledky za první čtvrtletí kalendářního roku 2026 překonaly odhady analytiků a akcie v předobchodování reagovaly skokem o více než 6%.
Tržby společnosti vzrostly o 6,5% na 25,17 miliardy dolarů, přičemž upravený zisk na akcii dosáhl 1,57 dolaru oproti očekávaným 1,50 dolaru. Největším překvapením byl streaming. Provozní zisk z platformy Disney+ a Hulu vyskočil o 88% na 582 milionů dolarů, čímž Disney poprvé překročil hranici 10% provozní marže ve streamingu. Výrazně překonána byla také očekávání na úrovni EBITDA, která dosáhla 5,68 miliardy dolarů oproti konsenzuálním odhadům 5,13 miliardy.
GRAF: DIS.US (D1)
Zdroj: xStation5
Druhým pilířem výsledků zůstaly zábavní parky a resorty. Segment Disney Experiences vygeneroval tržby 9,5 miliardy dolarů, historické maximum pro toto čtvrtletí, s provozním ziskem 2,6 miliardy dolarů. Navzdory mírnému poklesu domácí návštěvnosti o 1% vedení avizuje zlepšení v příštím čtvrtletí. Méně přesvědčivé výsledky zaznamenal pouze sportovní segment ESPN, kde vyšší náklady na vysílací práva stlačily provozní zisk dolů.
Společnost zároveň zvýšila plán zpětného odkupu akcií na minimálně 8 miliard dolarů v tomto fiskálním roce a potvrdila výhled růstu upraveného zisku na akcii o 12% pro celý rok. Analytici na následujících 12 měsíců očekávají růst tržeb o 7,4% a růst EPS na 5,92 dolaru, což by představovalo meziroční nárůst o více než 20%. Akcie Disney dnes v předobchodování vyskočily na 106,78 dolaru, ještě v dubnu se přitom obchodovaly pod hranicí 95 dolarů.
Výsledky přicházejí v prvním čtvrtletí pod vedením nového generálního ředitele Joshe D'Amara. Trh jeho debut odměnil. Otázkou zůstává, zda Disney dokáže udržet dynamiku streamingu i v prostředí rostoucí konkurence a makroekonomické nejistoty, kterou samotný management ve zprávě výslovně zmiňuje.
Zjistěte o akciích, ETF i obchodování více:
- Investice do AI: Nejlepší společnosti pro investice
- ETF vs. akcie: Srovnání, výhody, nevýhody a jak si vybrat
- Investování do akcií – Co je to obchodování s akciemi?
- Jak sestavit portfolio z akcií a ETF fondů?
- Jaké jsou 4 různé typy akcií?
- Investice do vesmíru: jak najít vesmírné akcie?
- Nejlepší ETF fondy 2026 – cesta k pasivnímu investování?
Zaujalo Vás toto téma? U XTB můžete obchodovat více než 2000 CFD na akcie!
- Konkurenční spready
- Nízké swapové body, díky kterým můžete držet pozice déle
- Minimální velikost transakce již od 0 EUR
Kromě široké nabídky instrumentů od nás získáte také vzdělávací materiály – články, e-booky a kurzy zdarma:
- Trading pro začátečníky
- TOP 5 Trading nástrojů Ondřeje Hartmana
- Kurz tradingu vs. investování
- Investování do akcií – Co je to obchodování s akciemi?
- Testovací účet u XTB? Procvičte si obchodování zdarma!
Akcie CSG rostou o 6%📈
🎥 Výsledková sezóna s XTB: Zachrání tabletka na hubnutí Novo Nordisk?
Potravinářský gigant překvapil trh 🥫
🎥 Výsledková sezóna s XTB: AMD výrazně zvyšuje výhled. Podíl na trhu s CPU by měl překročit 50 %
Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. U 74 % účtů retailových investorů došlo při obchodování s rozdílovými smlouvami u tohoto poskytovatele ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte tomu, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků. Investování je rizikové. Investujte zodpovědně. Tento materiál je marketingovou komunikací ve smyslu čl. 24 odst. 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů, kterou se mění směrnice 2002/92/ES a směrnice 2011/61/EU (MiFID II). Marketingová komunikace není investiční doporučení ani informace doporučující či navrhující investiční strategii ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014 ze dne 16. dubna 2014 o zneužívání trhu (nařízení o zneužívání trhu) a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/6/ES a směrnic Komise 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/958 ze dne 9. března 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014, pokud jde o regulační technické normy pro technická ujednání pro objektivní předkládání investičních doporučení nebo jiných informací doporučujících nebo navrhujících investiční strategie a pro zveřejnění konkrétních zájmů nebo náznaků střetu zájmů nebo jakékoli jiné rady, a to i v oblasti investičního poradenství, ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. Marketingová komunikace je připravena s nejvyšší pečlivostí, objektivitou, prezentuje fakta známé autorovi k datu přípravy a neobsahuje žádné hodnotící prvky. Marketingová komunikace je připravena bez zohlednění potřeb klienta, jeho individuální finanční situace a nijak nepředstavuje investiční strategii. Marketingová komunikace nepředstavuje nabídku k prodeji, nabídku, předplatné, výzvu na nákup, reklamu nebo propagaci jakýchkoliv finančních nástrojů. Společnost XTB S.A., organizační složka nenese odpovědnost za jakékoli jednání nebo opomenutí klienta, zejména za získání nebo zcizení finančních nástrojů, na základě informací obsažených v této marketingové komunikaci. V případě, že marketingová komunikace obsahuje jakékoli informace o jakýchkoli výsledcích týkajících se finančních nástrojů v nich uvedených, nepředstavují žádnou záruku ani předpověď ohledně budoucích výsledků. Minulá výkonnost nemusí nutně vypovídat o budoucích výsledcích a každá osoba jednající na základě těchto informací tak činí zcela na vlastní riziko.