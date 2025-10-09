Akcie Delta Airlines po zveřejnění tržeb stoupají✈️

- Delta Air Lines překonala odhady tržeb
- Cena akcií roste o 6 % v premarketu
- Provozní marže dosahuje nyní 10 %
- 60 % tržeb pochází od prémiových zákazníků
Delta Airlines dnes před začátkem obchodování zveřejnila své finanční výsledky za první polovinu roku, které překonaly očekávání analytiků. Investoři reagovali pozitivně – akcie aerolinky v předobchodní fázi posílily o více než 6 %.
Společnost vykázala velmi solidní výsledky a předčila odhady trhu jak v oblasti zisku na akcii (1,71 vs. 1,53 USD), tak i tržeb (15,20 mld. USD vs. 15,04 mld. USD).
Delta zvýšila provozní zisk na 1,7 miliardy USD, což odpovídá 10% provozní marži – což je v rámci odvětví a rozsahu společnosti působivý výsledek.
Aerolinka zároveň pokračuje v trendu růstu provozních tržeb a snižování zadlužení, čímž zlepšuje strukturu rozvahy a posiluje svou finanční pozici.
Pozornost si zaslouží také struktura tržeb – až 60 % příjmů pochází od zákazníků prémiového segmentu. Tato skupina má pro společnost vysokou hodnotu, protože je méně citlivá na ekonomické výkyvy a umožňuje vyšší marže.
Výsledky Delty mají i makroekonomický rozměr. Fungují jako lakmusový papírek stavu amerického spotřebitele a podnikové poptávky. Vzhledem k omezené dostupnosti ekonomických údajů kvůli částečnému uzavření americké vlády poskytují data aerolinky cenný vhled do aktuální ekonomické aktivity a síly poptávky v sektoru prémiových služeb.
Vzhledem k působivým finančním výsledkům, provozním úspěchům a silné síti spojení zůstává Delta Air Lines jedním z nejlépe řízených dopravců na trhu.
V kombinaci s konzistentní dividendovou politikou a zlepšenou strukturou rozvahy trh očividně započítává další růst hodnoty společnosti a vnímá ji jako stabilního příjemce oživení v oblasti globální letecké dopravy.
DAL.US (D1)
Zdroj: Xstation
Z technického pohledu se aktuální cena akcií Delta Air Lines pohybuje okolo 60 USD, což ji řadí do širokého konsolidačního pásma, které je patrné v posledních měsících. Aby kupující převzali iniciativu, bude nezbytné prorazit klíčovou rezistenci okolo 63 USD, která koinciduje s 23,6% FIBO retracementem. Proražení této hranice by mohlo otevřít prostor pro další růst a potenciálně vést ke vytvoření nového historického maxima nad 70 USD.
Naopak, přetrvávající slabost na straně poptávky a případné proražení podpory v blízkosti 55 USD, která odpovídá 50% FIBO úrovni, by mohlo vyvolat další pokles směrem k nedávným minimům okolo 50 USD, kde se v minulosti objevila institucionální poptávka.
