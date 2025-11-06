Akcie Deutsche Boerse klesají o 5 % v souvislosti s antimonopolním šetřením Evropské komise 🚩

Evropská komise zahájila antimonopolní šetření vůči provozovatelům burz Deutsche Börse (DB1.DE) a Nasdaq (NDAQ.US) kvůli podezření na koluzi při zalistování, obchodování a vypořádání finančních derivátů.
- V předobchodní fázi v USA klesají akcie Nasdaqu o téměř 1,5 %, zatímco akcie Deutsche Börse spadly z cca 216 EUR na přibližně 200 EUR po zveřejnění informace. Od té doby však část poklesu smazaly.
- Vyšetřovatelé se zaměří na to, zda obě instituce koordinovaly své aktivity v rámci Evropského hospodářského prostoru, což by mohlo omezit konkurenci. Podle prohlášení EK se šetření zaměřuje na podezření z „koordinovaného chování“, které může zahrnovat rozdělení trhu, cenovou koordinaci či výměnu citlivých obchodních informací.
- Pokud se tato podezření potvrdí, šlo by o závažné porušení práva hospodářské soutěže EU.
- Frankfurtská burza je nejvýznamnějším obchodním místem v Německu a jedním z hlavních pilířů evropského kapitálového trhu. Případné porušení pravidel hospodářské soutěže by mohlo ovlivnit nejen samotnou firmu, ale i stabilitu a transparentnost evropského finančního systému.
- Podle dostupných informací jsou orgány EU v kontaktu s Deutsche Börse od podzimu 2024 a v září 2024 došlo k razii v kancelářích společnosti v rámci předběžného šetření.
- Pokud by se obvinění potvrdila, burza by mohla čelit pokutě až do výše 10 % svého globálního ročního obratu, což by v aktuálním rozsahu operací mohlo činit několik stovek milionů eur.
- Pro institucionální investory a zalistované společnosti využívající infrastrukturu Deutsche Börse a Nasdaqu to znamená zvýšené regulační riziko v evropském burzovním sektoru.
- Tempo řízení, průběžné závěry Komise a reakce národních regulátorů budou klíčové faktory ke sledování. Tento případ zapadá do širšího trendu zpřísňování dohledu EU nad hlavními burzovními operátory a omezování dominance několika velkých skupin, přičemž dlouhodobou vizí může být vytvoření jednotné celoevropské burzy spojením Euronextu, Deutsche Börse a menších subjektů.
Akcie Deutsche Börse jsou pod tlakem již delší dobu a ztratily téměř 30 % ze svých historických maxim – jeden z nejprudších poklesů v historii společnosti. Poměr P/E zůstává kolem 20, tedy v souladu s historickým průměrem. Případná pokuta ve výši 10 % ročních tržeb by mohla činit cca 700 milionů EUR a snížit čistý zisk zhruba o 200 milionů EUR, pokud by se udržela čistá marže okolo 30 %. Za poslední rok tržby Deutsche Börse vzrostly meziročně o téměř 15 %.
Zdroj: xStation5
