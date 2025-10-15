Akcie Dollar Tree rostou po výhledu dvouciferného růstu zisku do roku 2028

-
Dollar Tree očekává růst zisku na akcii až o 15 % ročně do roku 2028, ve fiskálním roce 2026 až o „high-teens“ procent.
-
Tržby na srovnatelných prodejnách vzrostly o 3,8 %, nad očekávání trhu.
-
Akcie posílily až o 9,3 % v premarketu, za celý rok +28 %.
-
Rizika zůstávají – závislost na Číně, konkurence, a ztráta efektu zvyšování cen.
-
Dollar Tree očekává růst zisku na akcii až o 15 % ročně do roku 2028, ve fiskálním roce 2026 až o „high-teens“ procent.
-
Tržby na srovnatelných prodejnách vzrostly o 3,8 %, nad očekávání trhu.
-
Akcie posílily až o 9,3 % v premarketu, za celý rok +28 %.
-
Rizika zůstávají – závislost na Číně, konkurence, a ztráta efektu zvyšování cen.
Akcie amerického diskontního řetězce Dollar Tree Inc. zaznamenaly výrazný růst poté, co společnost zveřejnila ambiciózní výhled – očekává, že její zisk na akcii poroste složenou roční mírou až 15 % v příštích třech letech. Ve fiskálním roce 2026 má být podle firmy růst dokonce v horní hranici „teen“ pásma, tedy mezi 17–19 %, zejména díky úsporám nákladů.
Společnost tento výhled zveřejnila před středeční prezentací pro investory, kde má nový CEO Mike Creedon představit strategii po nedávném odprodeji ztrátového řetězce Family Dollar za přibližně 1 miliardu USD. To je výrazně méně, než téměř 9 miliard USD, které za něj Dollar Tree zaplatil před deseti lety.
Dollar Tree uvedl, že tržby na srovnatelných prodejnách vzrostly ve třetím čtvrtletí o 3,8 %, čímž překonal očekávání analytiků (3,7 %). Zároveň potvrdil původní výhled na celý rok, což přispělo k pozitivní reakci trhu. Akcie ve středečním premarketu posílily až o 9,3 %, přičemž od začátku roku do úterního závěru přidaly již 28 %.
Navzdory optimismu zůstávají někteří analytici opatrní. Jefferies upozorňuje na „nepořádek“ při restrukturalizaci společnosti, kdy ze 16 původních vrcholových manažerů zůstali pouze dva. Firma navíc čelí externím rizikům – většinu zboží dováží z Číny, což ji vystavuje riziku obchodních bariér a cel. Ty by mohly představovat zásadní problém zejména ve druhé polovině roku.
Dále se zvyšuje konkurence mezi diskontními řetězci a zákazníci začínají kvůli ekonomickému vývoji omezovat výdaje. Přestože Dollar Tree těžil z vyšší návštěvnosti zákazníků s vyššími příjmy, efekt zvyšování cen, na který firma sázela, již v aktuálním čtvrtletí slábne a zisk zůstane podle vyjádření společnosti z minulého měsíce víceméně stagnující.
Graf DLTR.US (D1)
Akcie společnosti Dollar Tree zaznamenaly v posledních dnech prudký růst a aktuálně se obchodují na úrovni 95,63 USD, čímž se přiblížily k úrovni klouzavého průměru EMA 50 (97,91 USD). Technicky však cena zatím zůstává pod EMA 50 i SMA 100 (102,09 USD), což znamená, že z pohledu střednědobého trendu se stále nachází v korekční fázi. RSI na hodnotě 48,4 naznačuje neutrální pásmo, přičemž stále existuje prostor pro růst bez překoupenosti. MACD začíná zlepšovat svou trajektorii, i když hodnoty zůstávají záporné, což značí, že potvrzení obratu trendu zatím chybí.
Z technického hlediska bude důležité sledovat, zda akcie překoná hladinu 98 USD (EMA 50), případně 102 USD (SMA 100). Proražení nad tyto úrovně by mohlo znamenat potvrzení změny trendu a otevření prostoru k návratu k hodnotám nad 105 USD. Naopak, neúspěšné proražení a návrat pod 92–93 USD by mohl obnovit tlak na pokles.
Zdroj: xStation5
Zaujalo Vás toto téma? U XTB můžete obchodovat více než 2000 CFD na akcie!
- Konkurenční spready
- Nízké swapové body, díky kterým můžete držet pozice déle
- Minimální velikost transakce již od 0 EUR
Kromě široké nabídky instrumentů od nás získáte také vzdělávací materiály – články, e-booky a kurzy zdarma:
US100 se pokouší o zotavení 🗽 Výprodej zasáhl uranové akcie
Alibaba a Ant kupují kancelářské prostory v Hongkongu za 925 milionů dolarů
Snowflake a Palantir navazují strategické partnerství v oblasti AI datové infrastruktury
Apple získává exkluzivní práva na přenos Formule 1 v USA
Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. U 71 % účtů retailových investorů došlo při obchodování s rozdílovými smlouvami u tohoto poskytovatele ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte tomu, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků. Investování je rizikové. Investujte zodpovědně. Tento materiál je marketingovou komunikací ve smyslu čl. 24 odst. 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů, kterou se mění směrnice 2002/92/ES a směrnice 2011/61/EU (MiFID II). Marketingová komunikace není investiční doporučení ani informace doporučující či navrhující investiční strategii ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014 ze dne 16. dubna 2014 o zneužívání trhu (nařízení o zneužívání trhu) a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/6/ES a směrnic Komise 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/958 ze dne 9. března 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014, pokud jde o regulační technické normy pro technická ujednání pro objektivní předkládání investičních doporučení nebo jiných informací doporučujících nebo navrhujících investiční strategie a pro zveřejnění konkrétních zájmů nebo náznaků střetu zájmů nebo jakékoli jiné rady, a to i v oblasti investičního poradenství, ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. Marketingová komunikace je připravena s nejvyšší pečlivostí, objektivitou, prezentuje fakta známé autorovi k datu přípravy a neobsahuje žádné hodnotící prvky. Marketingová komunikace je připravena bez zohlednění potřeb klienta, jeho individuální finanční situace a nijak nepředstavuje investiční strategii. Marketingová komunikace nepředstavuje nabídku k prodeji, nabídku, předplatné, výzvu na nákup, reklamu nebo propagaci jakýchkoliv finančních nástrojů. Společnost XTB S.A., organizační složka nenese odpovědnost za jakékoli jednání nebo opomenutí klienta, zejména za získání nebo zcizení finančních nástrojů, na základě informací obsažených v této marketingové komunikaci. V případě, že marketingová komunikace obsahuje jakékoli informace o jakýchkoli výsledcích týkajících se finančních nástrojů v nich uvedených, nepředstavují žádnou záruku ani předpověď ohledně budoucích výsledků. Minulá výkonnost nemusí nutně vypovídat o budoucích výsledcích a každá osoba jednající na základě těchto informací tak činí zcela na vlastní riziko.