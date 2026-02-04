Akcie Eli Lilly posilují o 7 % po výsledcích podpořených léky na obezitu 📈

Farmaceutický gigant Eli Lilly (LLY.US), známý především díky svému léku na cukrovku Mounjaro, dosáhl vynikajících výsledků za čtvrté čtvrtletí roku 2025. Akcie před otevřením burzy na Wall Street vzrostly o více než 7 % a dnes se pravděpodobně vrátí k rekordním maximům.
- Upravený zisk na akcii: 7,54 USD oproti očekávaným 6,73 USD
- Tržby: 19,29 mld. USD oproti očekávaným 18,01 mld. USD (+43 % meziročně)
- Tržby za Mounjaro: 7,41 mld. USD oproti očekávaným 6,75 mld. USD
- Tržby za Zepbound: 4,26 mld. USD oproti očekávaným 3,8 mld. USD
Co výsledky ukázaly? Lilly se „vzdaluje“ od Novo
Společnost nejenže překonala očekávání Wall Streetu v oblasti tržeb i zisku, ale také vydala prognózu na rok 2026, která zní jako signál: „poptávka je stále na dosah – a my stále jedeme na vlně.“ Lilly se positionuje v centru jedné z největších změn ve farmaceutickém průmyslu za poslední desetiletí: boomu léků GLP-1 na obezitu a cukrovku.
- Tento trh začíná vypadat jako nová spotřebitelská kategorie, nikoli jen jako další položka v tabulce tržeb. V USA se tržby zvýšily na 12,9 miliardy dolarů, což společnost přisuzuje 50% nárůstu objemu, který byl z velké části způsoben léky Mounjaro a Zepbound.
- Tento trend táhnou dva produkty: Mounjaro (diabetes) a Zepbound (obezita). Globální tržby za Mounjaro vzrostly meziročně o 110 % a v USA se zvýšily meziročně o 57 % (na 4,1 mld. USD). Tržby za Zepbound v USA dosáhly celkem 4,2 mld. USD, přičemž celkové tržby vzrostly meziročně o 122 %.
Předpoklady společnosti jsou jasné:
- Tržby v roce 2026: 80–83 mld. USD (trh očekával ~ 77,6 mld. USD)
- Upravený zisk na akcii v roce 2026: 33,50–35,00 USD (trh ~ 33,2 USD)
V pozadí je otázka, kterou investoři neignorují: ceny léků v USA se stále více stávají „politickým problémem“. A když se něco stane politickým problémem, dříve nebo později se někdo pokusí to regulovat, omezit nebo alespoň limitovat. Poselství společnosti Lilly je však jasné: i když se zvýší tlak na ceny, poptávka a velikost trhu mohou působit jako tlumič nárazů.
- O několik dní dříve poukázal generální ředitel společnosti Lilly Dave Ricks na něco, co trh možná ještě plně nezohledňuje: potenciální rozšíření pokrytí léčby obezity programem Medicare. Pokud se to uskuteční, výrazně by se rozšířila skupina pacientů, kteří mají legální a finanční přístup k terapii.
- V praxi to znamená, že trh by mohl být méně omezen peněženkami pacientů a více kapacitou zdravotního systému. Pro společnost Lilly by to mohlo zvýšit strop prodeje v USA.
- Kontrast s Novo Nordisk je značný: přibližně ve stejnou dobu společnost Novo vydala opatrnější prognózu a varovala před poklesem tržeb a zisků v roce 2026.
- Jako důvody byly uvedeny tlak na ceny v USA a vypršení exkluzivity ve vybraných regionech. V této fázi cyklu se Lilly jeví jako společnost s silnější krátkodobou trajektorií a lepší kontrolou nad dynamikou výnosů.
Existuje také širší politická linie týkající se dohod s administrativou Donalda Trumpa. Podle zpráv se Lilly a Novo dohodly na snížení cen léků pro příjemce Medicare a Medicaid v roce 2026 a na přímém prodeji spotřebitelům se slevou prostřednictvím platformy pro přímý prodej spotřebitelům (TrumpRx, dosud nezahájená). Na oplátku se očekává, že obě společnosti obdrží tříleté osvobození od cla. Mezitím společnost Novo signalizuje silné uvedení perorální verze Wegovy na trh v USA. Společnost Lilly naopak počítá se schválením svého vlastního perorálního léku na hubnutí (orforglipron) ještě v tomto roce.
Klíčové otázky pro investory
- Jak rychle klesnou ceny v USA – a může objem kompenzovat dopad?
- Rozšíří Medicare významně přístup k léčbě obezity?
- Jak bude trh reagovat na uvedení perorálních verzí GLP-1?
- Dokáže Lilly udržet dominantní postavení i přes regulační tlak?
Akcie Eli Lilly (interval D1)
Akcie se včera stáhly pod EMA50 (oranžová čára), ale pokud se po otevření amerického trhu bude oživení pokračovat, cena pravděpodobně opět vystoupá nad 1 050 USD za akcii.
Zdroj: xStation5
Zaujalo Vás toto téma? U XTB můžete obchodovat více než 2000 CFD na akcie!
- Konkurenční spready
- Nízké swapové body, díky kterým můžete držet pozice déle
- Minimální velikost transakce již od 0 EUR
Kromě široké nabídky instrumentů od nás získáte také vzdělávací materiály – články, e-booky a kurzy zdarma:
✅ Výsledky Amazon: smíšená čísla, akcie oslabují o 10 %
🔴Živý komentář XTB: Mini shutdown v USA způsobuje výpadek makro dat
Kongsberg Gruppen po výsledcích: Společnost dohání zbytek sektoru
Tržní shrnutí: Evropské indexy se pokoušejí o odraz po rekordním výprodeji na Wall Street 🔨
Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. U 75 % účtů retailových investorů došlo při obchodování s rozdílovými smlouvami u tohoto poskytovatele ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte tomu, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků. Investování je rizikové. Investujte zodpovědně. Tento materiál je marketingovou komunikací ve smyslu čl. 24 odst. 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů, kterou se mění směrnice 2002/92/ES a směrnice 2011/61/EU (MiFID II). Marketingová komunikace není investiční doporučení ani informace doporučující či navrhující investiční strategii ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014 ze dne 16. dubna 2014 o zneužívání trhu (nařízení o zneužívání trhu) a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/6/ES a směrnic Komise 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/958 ze dne 9. března 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014, pokud jde o regulační technické normy pro technická ujednání pro objektivní předkládání investičních doporučení nebo jiných informací doporučujících nebo navrhujících investiční strategie a pro zveřejnění konkrétních zájmů nebo náznaků střetu zájmů nebo jakékoli jiné rady, a to i v oblasti investičního poradenství, ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. Marketingová komunikace je připravena s nejvyšší pečlivostí, objektivitou, prezentuje fakta známé autorovi k datu přípravy a neobsahuje žádné hodnotící prvky. Marketingová komunikace je připravena bez zohlednění potřeb klienta, jeho individuální finanční situace a nijak nepředstavuje investiční strategii. Marketingová komunikace nepředstavuje nabídku k prodeji, nabídku, předplatné, výzvu na nákup, reklamu nebo propagaci jakýchkoliv finančních nástrojů. Společnost XTB S.A., organizační složka nenese odpovědnost za jakékoli jednání nebo opomenutí klienta, zejména za získání nebo zcizení finančních nástrojů, na základě informací obsažených v této marketingové komunikaci. V případě, že marketingová komunikace obsahuje jakékoli informace o jakýchkoli výsledcích týkajících se finančních nástrojů v nich uvedených, nepředstavují žádnou záruku ani předpověď ohledně budoucích výsledků. Minulá výkonnost nemusí nutně vypovídat o budoucích výsledcích a každá osoba jednající na základě těchto informací tak činí zcela na vlastní riziko.